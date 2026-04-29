แฟนผิดหวัง “รถถัง” โดนต่อยน่วม แพ้ทาเครุ ONE ญี่ปุ่น โพสต์ขอโทษ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 20:48 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 20:49 น.
ทาเครุ เซกาวา ระเบิดฟอร์มเก่งรัวหมัดส่งรถถังลงไปนับสามครั้งก่อนปิดบัญชีน็อกยกสุดท้ายคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาลต่อหน้าแฟนหมัดมวยในบ้านเกิด

การแข่งขันมวยรายการ ONE ซามูไร 1 จัดขึ้นที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา คู่ที่แฟนมวยทั่วโลกจับตามองเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยขวัญใจชาวไทย พบกับ ทาเครุ เซกาวา ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย 34 ปี

เริ่มยกแรก ทั้งคู่ยังชกแบบสงวนท่าทีเพื่อหาจังหวะเข้าทำ จนกระทั่งช่วงปลายยกจึงเริ่มเปิดฉากแลกอาวุธกันอย่างดุเดือด เข้าสู่ยกที่สอง เกมการชกทวีความร้อนแรงขึ้น ทาเครุอาศัยความเร็วและการออกหมัดที่แม่นยำรัวใส่รถถังจนต้านไม่อยู่ ส่งนักชกชาวไทยลงไปกองให้กรรมการนับ 8 ถึงสองครั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน แม้รถถังจะพยายามประคองตัวเอาชีวิตรอดจากพายุหมัดมาได้ด้วยเสียงระฆังหมดยกพอดี

ยกที่สาม รถถังพยายามดึงสติกลับมาและเดินหน้าบุกหวังเอาคืน แต่ทาเครุยังคงคุมสถานการณ์ได้ดีพร้อมกับแสดงความมั่นใจด้วยการต่อยไปยิ้มไป ยกที่สี่รถถังโหมบุกหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะในช่วงท้ายยก ทว่าทาเครุยังมีความแข็งแกร่งและป้องกันตัวเอาไว้ได้หมด

เกมมาสิ้นสุดลงในยกตัดสิน เมื่อทาเครุเดินหน้าไล่อัดเน้นๆ จนรถถังเสียอาการและโดนกรรมการนับเป็นครั้งที่สาม จากนั้นนักชกเจ้าถิ่นไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือ เดินหน้าไล่ถล่มชุดใหญ่จนชนะน็อกไปได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ทาเครุ เซกาวา คว้าเข็มขัดแชมป์โลกไปครองท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องของแฟนหมัดมวยชาวญี่ปุ่น

ด้านรถถัง โพสต์หลังแพ้ว่า “ขอโทษนะครับ ผมเสียใจมากที่สุด ที่เรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ ผมอยากหยุด ทุก อย่างลงจัง”

ข่าวล่าสุด
รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน ข่าวต่างประเทศ

รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน

49 วินาที ที่แล้ว
ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว ข่าวต่างประเทศ

ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว

30 นาที ที่แล้ว
สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส ข่าว

สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผิดหวัง “รถถัง” โดนต่อยน่วม แพ้ทาเครุ ONE ญี่ปุ่น โพสต์ขอโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนงานประปาอินเดียถูกดินถล่มทับเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก ดินถล่มทับคนงาน ร่างกระแทกพื้น เพื่อนเร่งช่วย แต่ไร้ปาฏิหาริย์ ดับคาหลุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน ข่าวต่างประเทศ

ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 อันดับเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 2/5/69 เลขคนดัง-เลขมงคล มาแรงครองแผงหวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า ข่าวต่างประเทศ

แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 29 เมษายน 2569 หวยลาว

หวยลาวพัฒนา 29 เมษายน 2569 ลุ้นผลเลข 6 ตัว สลาก 5/45 คืนนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เปิดสาเหตุ &quot;น้องพู่กัน&quot; นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม ข่าว

อาลัย เปิดสาเหตุ “น้องพู่กัน” นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 29 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังวานนี้ปรับถึง 20 ครั้ง เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด 29 เม.ย. 69 ปรับลง 400 บาท ผันผวนหนัก 21 ครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวอรุณอมรินทร์ลาออก ข่าว

ประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวช่องดัง อำลาเส้นทางฝัน ยุติบทบาทหน้าจอ 16 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 2/5/69 จับคู่เด่น เตรียมลุ้นโชคใหญ่ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 2/5/69 จับคู่เด่น เตรียมลุ้นโชคใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์ ข่าว

ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาเหตุ ราชทัณฑ์พักโทษ ‘ทักษิณ’ สั่งติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ให้บริการวันสุดท้าย 30 พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา เปิดให้บริการวันสุดท้าย 30 พ.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. เสียชีวิตจากเหตุชนแล้วหนี ข่าว

เปิดสาเหตุเสียชีวิต ศ.มล.สุรสวัสดิ์ รถพุ่งชนแล้วหนี ขณะปั่นจักรยาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; ฉลองอิสรภาพ 250 ปี ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองอิสรภาพ 250 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วริสา&quot; กางออเดอร์ &quot;พิมรี่พาย&quot; รอส่งนานมาก ซัด &quot;ศุภจี&quot; ไม่เข้าใจปัญหาชาวสวนทุเรียน ข่าว

“วริสา” กางออเดอร์ “พิมรี่พาย” รอส่งนานมาก ซัด “ศุภจี” ไม่เข้าใจปัญหาชาวสวนทุเรียน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โผล่! ลัทธิประหลาด ชวนเป็น “นักรบแห่งแสง” กู้โลก อ้างเปิดดวงตาที่ 16 สร้างประตูมิติสู่โลกศรีวิไล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 2 พ.ค. 69 จัดเต็ม 10 เลขเด่นมงคลในประวัติศาสตร์ไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไขพักโทษ &quot;ทักษิณ ชินวัตร&quot; ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM ข่าว

เปิดเงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบห้ามไม่ทัน! &quot;บุญมี-สไนล์&quot; หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย ข่าว

แทบห้ามไม่ทัน! “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน

รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว

ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส

สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
คนงานประปาอินเดียถูกดินถล่มทับเสียชีวิต

น่ากลัวมาก ดินถล่มทับคนงาน ร่างกระแทกพื้น เพื่อนเร่งช่วย แต่ไร้ปาฏิหาริย์ ดับคาหลุม

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
Back to top button