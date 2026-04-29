แฟนผิดหวัง “รถถัง” โดนต่อยน่วม แพ้ทาเครุ ONE ญี่ปุ่น โพสต์ขอโทษ
ทาเครุ เซกาวา ระเบิดฟอร์มเก่งรัวหมัดส่งรถถังลงไปนับสามครั้งก่อนปิดบัญชีน็อกยกสุดท้ายคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาลต่อหน้าแฟนหมัดมวยในบ้านเกิด
การแข่งขันมวยรายการ ONE ซามูไร 1 จัดขึ้นที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา คู่ที่แฟนมวยทั่วโลกจับตามองเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยขวัญใจชาวไทย พบกับ ทาเครุ เซกาวา ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย 34 ปี
เริ่มยกแรก ทั้งคู่ยังชกแบบสงวนท่าทีเพื่อหาจังหวะเข้าทำ จนกระทั่งช่วงปลายยกจึงเริ่มเปิดฉากแลกอาวุธกันอย่างดุเดือด เข้าสู่ยกที่สอง เกมการชกทวีความร้อนแรงขึ้น ทาเครุอาศัยความเร็วและการออกหมัดที่แม่นยำรัวใส่รถถังจนต้านไม่อยู่ ส่งนักชกชาวไทยลงไปกองให้กรรมการนับ 8 ถึงสองครั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน แม้รถถังจะพยายามประคองตัวเอาชีวิตรอดจากพายุหมัดมาได้ด้วยเสียงระฆังหมดยกพอดี
ยกที่สาม รถถังพยายามดึงสติกลับมาและเดินหน้าบุกหวังเอาคืน แต่ทาเครุยังคงคุมสถานการณ์ได้ดีพร้อมกับแสดงความมั่นใจด้วยการต่อยไปยิ้มไป ยกที่สี่รถถังโหมบุกหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะในช่วงท้ายยก ทว่าทาเครุยังมีความแข็งแกร่งและป้องกันตัวเอาไว้ได้หมด
เกมมาสิ้นสุดลงในยกตัดสิน เมื่อทาเครุเดินหน้าไล่อัดเน้นๆ จนรถถังเสียอาการและโดนกรรมการนับเป็นครั้งที่สาม จากนั้นนักชกเจ้าถิ่นไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือ เดินหน้าไล่ถล่มชุดใหญ่จนชนะน็อกไปได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ทาเครุ เซกาวา คว้าเข็มขัดแชมป์โลกไปครองท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องของแฟนหมัดมวยชาวญี่ปุ่น
ด้านรถถัง โพสต์หลังแพ้ว่า “ขอโทษนะครับ ผมเสียใจมากที่สุด ที่เรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ ผมอยากหยุด ทุก อย่างลงจัง”
