"หลวงตาสุจย์" ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 16:09 น.
“หลวงตาสุจย์” ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม งัดคลิปโต้ คนเขมรยังแห่ทำบุญแน่นวัด

จากกรณีกระแสข่าวว่า พระมหานรินธร ปสนังโน หรือ “หลวงตาสุจย์” พระนักเทศน์ชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้ที่ย้ายไปอยู่กัมพูชาในช่วงที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งพื้นที่ชายแดนเมื่อปีที่ผ่านมา ต้องการจะกลับมาประเทศไทย เนื่องจากอยู่ที่กัมพูชาแล้วไม่มีใครนับถือ และวอนให้คนไทยให้อภัย ล่าสุด หลวงตาสุจย์ ออกมาโต้กระแสข่าวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กของตน

หลวงตาสุจย์ โพสต์ข้อความระบุว่า “Gu พูดที่ไหนฯ เมื่อไหร่เอาหลักฐานมา? อย่าเขียนเอาความสะใจเอายอด? ระวังเวรกรรมด้วย” พร้อมทั้งโพสต์คลิปวิดีโอขณะอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งร่วมกับพระรูปอื่น ๆ และคลิปขณะเทศน์ให้กับชาวกัมพูชาที่ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หลวงตาสุจย์ เคยเป็นประเด็นที่ชาวกัมพูชาไม่พอใจอย่างมาก หลังมีคลิปสนทนากับพระไทยรูปหนึ่งแพร่กระจายออกไป โดยเนื้อหาในคลิปพูดถึงว่าทหารกัมพูชาอ่อนเพลียมากและอดีตผู้นำกัมพูชาต้องการให้มีการเจรจาหยุดยิง พร้อมทั้งเปรียบเทียบทหารไทยเหมือนพระที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ส่วนทหารกัมพูชาเป็นเพียงนักธรรมตรีเท่านั้น

ต่อมาปรากฏภาพ หลวงตาสุจย์ ในเพจของ ฮุน เซน ซึ่งเป็นการชี้แจงโดยอ้างว่าคลิปการสนทนากับพระไทยนั้นเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อเพื่อใส่ร้ายตน พร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดร้ายต่อแผ่นดินเขมร ไม่มีทางหักหลังกัมพูชา และจะรักและถวายชีวิตให้กัมพูชาเท่านั้น

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

