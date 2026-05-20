ข่าวต่างประเทศ

พบหลักฐานเด็ด จากเหยื่อหนี ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด ซ่อนของในกล่องลับนับพันปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:37 น.
นักโบราณคดี พบหลักฐานเด็ด จากเหยื่อหนี ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด ซ่อนมีดผ่าตัด-หินบดยา ในกล่องลับนับพันปี

นักโบราณคดีค้นพบความลับครั้งใหญ่จากการสำรวจพื้นที่สวนแห่งผู้หลบหนี (Garden of the Fugitives) ในเมืองปอมเปอี ประเทศอิตาลี ทีมสำรวจพบหลักฐานสำคัญที่ซ่อนอยู่ในหุ่นปูนปลาสเตอร์ของเหยื่อภูเขาไฟระเบิดหมายเลข 46 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดเมื่อปีคริสตศักราช 79 ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้เสียชีวิตรายนี้น่าจะประกอบอาชีพเป็นแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานโบราณคดีปอมเปอีค้นพบบางสิ่งในระหว่างทำการบูรณะหุ่นปูนปลาสเตอร์หมายเลข 46 ร่างของผู้เสียชีวิตรายนี้ถูกพบนอนคุดคู้เคียงข้างเหยื่ออีกรายในวาระสุดท้ายของชีวิต ระหว่างขั้นตอนการบูรณะ ทีมงานพบว่าภายในหุ่นปูนปลาสเตอร์มีชุดสิ่งของส่วนตัวขนาดเล็กถูกฝังอยู่ภายในมานานหลายศตวรรษ

นักโบราณคดีทำการบูรณะหุ่นปูนปลาสเตอร์เหยื่อหมายเลข 46 ในเมืองปอมเปอี
ภาพจาก: The Archaeological Park of Pompeii

สิ่งของที่พบพร้อมกับร่างของเหยื่อหมายเลข 46 คือกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่บรรจุเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดของกล่องใบนี้มีความกว้าง 5.2 เซนติเมตร และยาว 12.5 เซนติเมตร ตกแต่งด้วยขอบทองแดงบางๆ ยึดติดกันด้วยตะปูขนาดจิ๋ว พื้นผิวของกล่องมีรอยเซาะร่อง บ่งบอกถึงการประดิษฐ์ด้วยมืออย่างประณีตและมีลักษณะคล้ายกับตลับใส่เครื่องสำอางหรือยาสมัยโรมันที่มีฝาเลื่อนเปิดปิด

ภายในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าใบดังกล่าว นักโบราณคดีพบเครื่องมือสำคัญหลายชิ้นที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพแพทย์ โดยของที่พบมีทั้งใบมีดสำหรับการผ่าตัด หินบดยา ซึ่งเป็นแผ่นหินขนาดเล็กที่มีรอยบุ๋มตรงกลาง ใช้สำหรับบดและผสมยาสมุนไพรหรือผงเครื่องสำอาง และถุงผ้าบรรจุเหรียญเงินและเหรียญทองแดง คาดว่าผู้เสียชีวิตนำติดตัวมาเพื่อหวังใช้ซื้อความปลอดภัยระหว่างการหลบหนี

กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าบรรจุเครื่องมือแพทย์ที่พบในร่างเหยื่อภูเขาไฟวิสุเวียส
ภาพจาก: The Archaeological Park of Pompeii

ด้วยความสมบูรณ์ของสิ่งของทั้งหมดเชื่อได้ว่า บุคคลนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ สวนแห่งผู้หลบหนียังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสยดสยองที่สุดของปอมเปอี หุ่นปูนปลาสเตอร์ของชาย หญิง และเด็ก ยังคงนอนทอดร่างอยู่ในจุดที่ล้มลงขณะพยายามหลบหนี

การสแกนด้วยเครื่องซีทีสแกน (CT scan) โดยทีมแพทย์ที่คลินิก Maria Rosaria เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ภาพสแกนแสดงให้เห็นว่ากล่องใบนี้มีกลไกเฟืองและลูกบิดที่ซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อปิดผนึกสิ่งของข้างในอย่างแน่นหนา ภาพสแกนยังเผยให้เห็นวัตถุโลหะซ่อนอยู่อีกอย่างน้อย 6 ชิ้นที่ยังคงติดอยู่ภายในหุ่นปูนปลาสเตอร์

ที่มา: The Daily Star

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

