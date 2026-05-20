ข่าว

อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 15:15 น.
53
อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

เหตุเกิด 19 พ.ค. ชายต้องสงสัยอ้างทำงาน รพ. ตำรวจตรวจมือถือพบภาพแอบถ่ายผู้หญิงอีกหลายราย ชี้เข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เพจ Drama-addict โพสต์เตือนภัยจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ที่ถูกชายแปลกหน้าแอบถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ ขณะโดยสารรถเมล์สาย 515 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ผู้เสียหายซึ่งเป็นเยาวชนหญิง เล่าว่า ระหว่างเดินทางมีชายคนหนึ่งขึ้นรถมานั่งตรงข้าม ก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและบันทึกคลิปโดยไม่ขออนุญาต ขณะนั้นเธอไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกแอบถ่าย

จุดเปลี่ยนของเหตุการณ์อยู่ที่คุณป้าผู้โดยสารอีกคน ซึ่งนั่งข้างชายคนดังกล่าว ป้าสังเกตเห็นพฤติกรรมและบอกผู้เสียหายตรง ๆ ว่ากำลังถูกแอบถ่ายอยู่

เหยื่อทวงโทรศัพท์ดูเอง พบหลักฐานในถังขยะมือถือ

ผู้เสียหายระบุว่า รู้สึกตกใจและโกรธมาก จึงเดินไปสอบถามชายคนนั้นว่าถ่ายภาพเธอจริงหรือไม่ แต่ชายปฏิเสธ เธอจึงขอตรวจดูโทรศัพท์ และสังเกตว่าระหว่างที่เขายื่นเครื่องให้ มีการรีบลบรูปและคลิปบางส่วนออกไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดดูในโฟลเดอร์ถังขยะของเครื่อง พบรูปภาพและคลิปที่แอบถ่ายเธอไว้มากกว่าสิบรายการ

หลังพบหลักฐาน ผู้เสียหายนำโทรศัพท์ไปแจ้งกระเป๋ารถเมล์ทันที กระเป๋ารถเข้าสอบถามชายผู้ก่อเหตุ พร้อมแจ้งให้คนขับนำรถไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด แต่การจราจรติดขัดมาก ทำให้ไม่สามารถไปถึงสถานีได้

กระเป๋ารถจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาดำเนินการ ส่วนคนขับล็อกประตูรถเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนี โทรศัพท์มือถือของชายยังอยู่ในมือของผู้เสียหายตลอดเวลา

เหยื่อทวงโทรศัพท์ดูเอง พบหลักฐานในถังขยะ
ภาพจาก : Drama-addict

ผู้เสียหายบอกว่า ช่วงที่รอเจ้าหน้าที่ราว 15 นาที รู้สึกหวาดกลัวว่าคนร้ายอาจมีอาวุธ แต่ก็ตั้งใจไม่ยอมปล่อยให้เรื่องผ่านไป

เมื่อตำรวจมาถึงและพาตัวลงจากรถ มีการสอบถามว่าทำงานที่ไหน ชายให้ข้อมูลว่าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (ผู้เสียหายขอปิดชื่อ) ทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจเกิดกับผู้อื่นอีก

ที่สถานีตำรวจ ชายคนดังกล่าวกล่าวว่า เขาไม่ได้ถ่ายภาพอนาจารหรือถ่ายใต้กระโปรง เพราะผู้เสียหายไม่ได้สวมกระโปรง คำพูดนี้ยิ่งทำให้ผู้เสียหายเจ็บใจและรู้สึกว่าผู้ก่อเหตุไม่สำนึก

เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์ของชายเพิ่มเติม พบรูปภาพผู้หญิงคนอื่นที่ถูกแอบถ่ายอีกจำนวนมาก แสดงว่าเธอไม่ใช่ผู้เสียหายรายแรก สุดท้ายตำรวจดำเนินการลบรูปทั้งหมด และให้ชายชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการ

ผู้เสียหายฝากเตือนทุกเพศทุกวัยให้ระวังตัวเวลาเดินทางในที่สาธารณะ หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขอให้รีบขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดไปก่อเหตุซ้ำกับคนอื่น

แอบถ่ายในที่สาธารณะ ผิดกฎหมายอะไรบ้าง

จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฐานข้อมูลกฎหมาย Legardy การแอบถ่ายในลักษณะคุกคามทางเพศ เข้าข่ายความผิดอย่างน้อย 2 ฉบับ ได้แก่

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ฐานรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญ หากกระทำในที่สาธารณะหรือมีลักษณะส่อล่วงเกินทางเพศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนกรณีคำพิพากษาฎีกาที่ 12983/2558 เคยมีการตีความให้การแอบถ่ายภาพในลักษณะคุกคามทางเพศโดยผู้เสียหายไม่ยินยอม เข้าข่ายความผิดฐานอนาจารตามมาตรา 278 ซึ่งมีโทษหนักกว่ามาก โดยจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ครอบคลุมการเก็บภาพใบหน้าหรือร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากนำภาพไปเผยแพร่ออนไลน์ ยังอาจผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(4) อีกด้วย

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไทยช่วยไทยพลัส แจกเดือนละ 1,000 บาท ใช้ไม่หมดทบยอดเดือนหน้าได้ไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทย พลัส รับ 1000 บาท 4 เดือน ใช้ไม่หมด ทบเดือนถัดไปได้ไหม?

8 วินาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ ข่าว

อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบหลักฐานเด็ด จากเหยื่อหนี ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด ซ่อนของในกล่องลับนับพันปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตร.จับ อินฟลูสาว จ้างมือปืนเด็ดหัวนักร้องหนุ่ม อดีตสามี แค่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูสาวเวียดนามวัย 23 ปีป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็ง ช็อกสาเหตุ โหมงานหนัก หน้าโทรม-ร่างกายพัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยล่ว 20 พฤษภาคม 2569 หวยลาว

ผลหวยลาวพัฒนา 20 พฤษภาคม 2569 เลข 6 ตัว สถิติออกวันพุธ วิเคราะห์ตำราสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม บันเทิง

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต ข่าว

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงตาสุจย์&quot; ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม ข่าว

“หลวงตาสุจย์” ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน สับรัฐบาล &quot;มิบังควร&quot; ปล่อย 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69 ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สับรัฐบาล “มิบังควร” 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว ข่าว

สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกรีดเงินแสน พบชาวจีนข้ามชายแดนบ่อย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน เศรษฐกิจ

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผยช่างเครื่องรถไฟไม่พบสารเสพติด ข่าว

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 15:15 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยช่วยไทยพลัส แจกเดือนละ 1,000 บาท ใช้ไม่หมดทบยอดเดือนหน้าได้ไหม

ไทยช่วยไทย พลัส รับ 1000 บาท 4 เดือน ใช้ไม่หมด ทบเดือนถัดไปได้ไหม?

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

พบหลักฐานเด็ด จากเหยื่อหนี ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด ซ่อนของในกล่องลับนับพันปี

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

ตร.จับ อินฟลูสาว จ้างมือปืนเด็ดหัวนักร้องหนุ่ม อดีตสามี แค่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
อินฟลูสาวเวียดนามวัย 23 ปีป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

อินฟลูฯ คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็ง ช็อกสาเหตุ โหมงานหนัก หน้าโทรม-ร่างกายพัง

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button