อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ
เหตุเกิด 19 พ.ค. ชายต้องสงสัยอ้างทำงาน รพ. ตำรวจตรวจมือถือพบภาพแอบถ่ายผู้หญิงอีกหลายราย ชี้เข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เพจ Drama-addict โพสต์เตือนภัยจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ที่ถูกชายแปลกหน้าแอบถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ ขณะโดยสารรถเมล์สาย 515 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเยาวชนหญิง เล่าว่า ระหว่างเดินทางมีชายคนหนึ่งขึ้นรถมานั่งตรงข้าม ก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและบันทึกคลิปโดยไม่ขออนุญาต ขณะนั้นเธอไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกแอบถ่าย
จุดเปลี่ยนของเหตุการณ์อยู่ที่คุณป้าผู้โดยสารอีกคน ซึ่งนั่งข้างชายคนดังกล่าว ป้าสังเกตเห็นพฤติกรรมและบอกผู้เสียหายตรง ๆ ว่ากำลังถูกแอบถ่ายอยู่
เหยื่อทวงโทรศัพท์ดูเอง พบหลักฐานในถังขยะมือถือ
ผู้เสียหายระบุว่า รู้สึกตกใจและโกรธมาก จึงเดินไปสอบถามชายคนนั้นว่าถ่ายภาพเธอจริงหรือไม่ แต่ชายปฏิเสธ เธอจึงขอตรวจดูโทรศัพท์ และสังเกตว่าระหว่างที่เขายื่นเครื่องให้ มีการรีบลบรูปและคลิปบางส่วนออกไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดดูในโฟลเดอร์ถังขยะของเครื่อง พบรูปภาพและคลิปที่แอบถ่ายเธอไว้มากกว่าสิบรายการ
หลังพบหลักฐาน ผู้เสียหายนำโทรศัพท์ไปแจ้งกระเป๋ารถเมล์ทันที กระเป๋ารถเข้าสอบถามชายผู้ก่อเหตุ พร้อมแจ้งให้คนขับนำรถไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด แต่การจราจรติดขัดมาก ทำให้ไม่สามารถไปถึงสถานีได้
กระเป๋ารถจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาดำเนินการ ส่วนคนขับล็อกประตูรถเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนี โทรศัพท์มือถือของชายยังอยู่ในมือของผู้เสียหายตลอดเวลา
ผู้เสียหายบอกว่า ช่วงที่รอเจ้าหน้าที่ราว 15 นาที รู้สึกหวาดกลัวว่าคนร้ายอาจมีอาวุธ แต่ก็ตั้งใจไม่ยอมปล่อยให้เรื่องผ่านไป
เมื่อตำรวจมาถึงและพาตัวลงจากรถ มีการสอบถามว่าทำงานที่ไหน ชายให้ข้อมูลว่าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (ผู้เสียหายขอปิดชื่อ) ทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจเกิดกับผู้อื่นอีก
ที่สถานีตำรวจ ชายคนดังกล่าวกล่าวว่า เขาไม่ได้ถ่ายภาพอนาจารหรือถ่ายใต้กระโปรง เพราะผู้เสียหายไม่ได้สวมกระโปรง คำพูดนี้ยิ่งทำให้ผู้เสียหายเจ็บใจและรู้สึกว่าผู้ก่อเหตุไม่สำนึก
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์ของชายเพิ่มเติม พบรูปภาพผู้หญิงคนอื่นที่ถูกแอบถ่ายอีกจำนวนมาก แสดงว่าเธอไม่ใช่ผู้เสียหายรายแรก สุดท้ายตำรวจดำเนินการลบรูปทั้งหมด และให้ชายชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการ
ผู้เสียหายฝากเตือนทุกเพศทุกวัยให้ระวังตัวเวลาเดินทางในที่สาธารณะ หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขอให้รีบขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดไปก่อเหตุซ้ำกับคนอื่น
แอบถ่ายในที่สาธารณะ ผิดกฎหมายอะไรบ้าง
จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฐานข้อมูลกฎหมาย Legardy การแอบถ่ายในลักษณะคุกคามทางเพศ เข้าข่ายความผิดอย่างน้อย 2 ฉบับ ได้แก่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ฐานรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญ หากกระทำในที่สาธารณะหรือมีลักษณะส่อล่วงเกินทางเพศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนกรณีคำพิพากษาฎีกาที่ 12983/2558 เคยมีการตีความให้การแอบถ่ายภาพในลักษณะคุกคามทางเพศโดยผู้เสียหายไม่ยินยอม เข้าข่ายความผิดฐานอนาจารตามมาตรา 278 ซึ่งมีโทษหนักกว่ามาก โดยจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ครอบคลุมการเก็บภาพใบหน้าหรือร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากนำภาพไปเผยแพร่ออนไลน์ ยังอาจผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(4) อีกด้วย
แหล่งอ้างอิง
- Drama-addict (Facebook)
- มาตรา 397 ประมวลกฎหมายอาญา
- คำพิพากษาฎีกาที่ 12983/2558 – Legardy
- วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
