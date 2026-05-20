“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้
อนุทิน นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลบครหาว่าไม่จริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ มุ่งเน้นฟังเสียงประชาชน ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วย สส.พรรคภูมิใจไทย เข้ายื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับของพรรคภูมิใจไทย ต่อนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
โดยนายโสภณให้สัมภาษณ์ระบุว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทย ได้นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคมายื่นต่อสภาฯ โดยตนจะทำหน้าที่ต่อไปโดยการบรรจุร่างฉบับดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งตนได้รับร่างของพรรคภูมิใจไทยแล้ว ส่วนพรรคอื่นจะเสนอยื่นเพิ่มเติม ก็ทำได้ แต่เมื่อพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคหลักได้เสนอมาแล้ว ก็จะนำร่างนี้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม
ขณะที่นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ ที่สละเวลามากับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในส่วนที่พรรคภูมิใจไทยได้จัดทำขึ้น การที่เรามายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทย ที่มุ่งเน้นรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
สืบเนื่องมาจากผลของประชามติที่ประชาชนลงคะแนนและประสงค์ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในบางมาตรา พรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะพรรคภูมิใจไทยคือพรรคของประชาชนทุกคน เป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
ดังนั้น ขอให้ทุกคนทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทย เพราะมีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงของประชาชน ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้น วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆ
วันนี้ที่มายื่นเพราะประชาชนบอกให้มา ไม่ใช่มาเพราะถูกบิดเบือนเรื่องข้อกล่าวหาที่บางคนกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นพรรคแรกที่มายื่น
โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินว่า มั่นใจหรือไม่ว่าในรัฐบาลนี้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง นายอนุทินกล่าวว่า มาอยู่ตรงนี้ยังไม่จริงอีกเหรอ ก่อนกล่าวติดตลกหลังแถลงข่าวว่า “จริงจังแน่นอน จริงจังนะไม่จิงโจ้”
