ข่าว

คนกรุงระวัง! ดัชนีความร้อนวันนี้ อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก ทะลุ 52 องศา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:03 น.
62

กรุงเทพฯ เตือนประชาชนในพื้นนี้ระวัง ดัชนีความร้อนวันนี้ อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก ทะลุ 52 องศา ถ้ามีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความโดยระบุว่า “แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก บุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง : งดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

ค้นหาจุดบริการห้องหลบร้อน (BKK Cooling Center) ได้ที่เว็บไซต์ Greener Bangkok https://greener.bangkok.go.th/heat-escape-room/ หรือหากต้องการบริการทางการแพทย์ โทร. 1669

ทั้งนี้ สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ airbkk.com และแอปพลิเคชัน AirBKK”

สำหรับดัชนีความร้อน (HEAT INDEX) หมายถึง อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น (Feel like) ขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เหมาะสำหรับบ่งชี้ความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อนมากกว่าการใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุด โดยเกณฑ์อันตรายมากนั้นมีความร้อน 52 องศาเซลเซียส

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:03 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

