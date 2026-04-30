คนกรุงระวัง! ดัชนีความร้อนวันนี้ อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก ทะลุ 52 องศา
กรุงเทพฯ เตือนประชาชนในพื้นนี้ระวัง ดัชนีความร้อนวันนี้ อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก ทะลุ 52 องศา ถ้ามีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความโดยระบุว่า “แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก บุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง : งดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
ค้นหาจุดบริการห้องหลบร้อน (BKK Cooling Center) ได้ที่เว็บไซต์ Greener Bangkok https://greener.bangkok.go.th/heat-escape-room/ หรือหากต้องการบริการทางการแพทย์ โทร. 1669
ทั้งนี้ สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ airbkk.com และแอปพลิเคชัน AirBKK”
สำหรับดัชนีความร้อน (HEAT INDEX) หมายถึง อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น (Feel like) ขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เหมาะสำหรับบ่งชี้ความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อนมากกว่าการใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุด โดยเกณฑ์อันตรายมากนั้นมีความร้อน 52 องศาเซลเซียส
