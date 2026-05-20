ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112
ศาลอนุญาตให้ประกันตัว โตโต้ ปิยรัฐ จงเทพ สส.พรรคประชาชน หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112 ตั้งเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักร
จากกรณีที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีของ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ สส.พรรคประชาชน และอดีตนักกิจกรรมกลุ่ม WeVo ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) สืบเนื่องจากกรณีที่นายปิยรัฐติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิดที่ริมถนนใน จ.กาฬสินธุ์ และโพสต์ภาพป้ายในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564
ก่อนที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดี ม.112 โตโต้ ปิยรัฐ โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปี ไม่รอลงอาญานั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของโตโต้ โพสต์ข้อความว่า “ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โตโต้ ปิยรัฐ โดยวางหลักทรัพย์ประกัน 3 แสนบาท พร้อมเงื่อนไขห้ามออกราชอณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล”
