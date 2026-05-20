ตร.จับ อินฟลูสาว จ้างมือปืนเด็ดหัวนักร้องหนุ่ม อดีตสามี แค่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก

ตำรวจจับ แกบบี้ กอนซาเลซ อินฟลูเอนเซอร์ TikTok จ้างมือปืนดาร์กเว็บสังหารอดีตสามี แจ็ก เอเวอรี่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก
สำนักข่าวต่างประเทศแฉ ทะเลาะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูกกับอดีตแฟน จนตัดสินใจจ้างมือปืนผ่านดาร์กเว็บ จ่ายค่าจ้างเป็น Bitcoin นี่ไม่ใช่บทในนิยายอาชญากรรม แต่เป็นข้อกล่าวหาที่อัยการแคลิฟอร์เนียฟ้องต่อ แกบบี้ กอนซาเลซ อินฟลูเอนเซอร์ TikTok วัย 24 ปี ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน
แกบบี้ กอนซาเลซ คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายไลฟ์สไตล์และแม่ลูกอ่อน สร้างฐานแฟนคลับจากวิดีโอท่องเที่ยว ภาพครอบครัว และชีวิตประจำวัน บน TikTok และ Instagram แต่ละแพลตฟอร์มมีผู้ติดตามเกือบครึ่งล้านถึงหนึ่งล้านคน
อดีตสามีคือ นักน้องดัง แจ็ก เอเวอรี่ วัย 26 ปี อดีตสมาชิกบอยแบนด์ Why Don’t We ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อ ลาเวนเดอร์ อายุ 7 ปี
จุดเริ่มต้นดราม่า แย่งลูกกันจนพ่อต้องเข้ามายุ่ง
ระหว่างปี 2563-2564 แกบบี้กับแจ็กอยู่ในการต่อสู้คดีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรที่ดุเดือดยืดเยื้อ โดยพ่อของแกบบี้ ฟรานซิสโก กอนซาเลซ ทนายความคดีแพ่งวัย 59 ปี ยื่นมือเข้ามายุ่งในข้อพิพาทด้วย
พยานคนหนึ่งให้การกับตำรวจว่าฟรานซิสโกเคยพูดว่า “มันจะง่ายกว่าถ้าแจ็กตาย” แผนเริ่มต้นจากการ “สืบข้อมูล” ไม่ใช่การฆ่า
ฟรานซิสโกว่าจ้างนักสืบเอกชนให้ไปติดตามถ่ายภาพแจ็กในฮาวาย ที่ที่เขาพักอาศัยอยู่ โดยหวังจะจับได้ว่าเขาดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีในชั้นศาล แต่แผนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
ราวเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 แกบบี้และ ไค คอร์ดเรย์ แฟนหนุ่มในขณะนั้น เริ่มหารือถึงการจ้างมือปืนผ่านดาร์กเว็บ ใช้ Bitcoin เป็นสื่อกลางชำระเงิน เพื่อสังหารแจ็กในลอสแองเจลิสและทำให้ดูเหมือนอุบัติเหตุ จากนั้นฟรานซิสโกโอนเงิน 10,000 ดอลลาร์ให้คอร์ดเรย์ เพื่อจ่ายให้มือปืน
คอร์ดเรย์ใช้เว็บไซต์รับจ้างฆ่าบนดาร์กเว็บ ราวต้นเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอเงินเพิ่มอีก 4,000 ดอลลาร์เพื่อส่ง “ผู้เชี่ยวชาญ” ไปดำเนินการ ซึ่งฟรานซิสโกจัดหาเงินส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
สิ่งที่ทั้งสามไม่รู้คือ มือปืนที่พวกเขาติดต่ออยู่นั้น คือเจ้าหน้าที่ FBI ที่ปลอมตัวมา
ในการสนทนากับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ คอร์ดเรย์บอกว่าแจ็กคือเป้าหมาย พร้อมพูดคุยเรื่องการจ่ายเงินและหลักฐานยืนยันการตาย ใช้รหัสว่า “bullrun” ในการสื่อสาร ในการสนทนาครั้งถัดมา คอร์ดเรย์แจ้งว่าแกบบี้ต้องการให้การฆ่าเกิดขึ้น และฟรานซิสโกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ็กรู้ว่ามีคนพยายามฆ่าเขา แต่ยังต้องไปรับลูก
แจ็ก เอเวอรี่เปิดเผยว่าเขาอยู่ในบ้านโดยไม่ออกไปไหนนานถึงหนึ่งเดือน “ฉันกลัวมาก คืนไหนก็มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดระแวง” เขากล่าว
เขาเล่าว่า FBI แจ้งให้เขาทราบตั้งแต่ปี 2564 ว่ามีคนพยายามจ้างมือปืนมาฆ่าเขา แต่ในเวลานั้นเขายังไม่ทราบว่าผู้อยู่เบื้องหลังคืออดีตแฟนของตัวเอง
หลังทราบข่าวการจับกุมแกบบี้ แจ็กรีบยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยระบุว่าลูกสาวของเขาถูกฝากไว้กับครอบครัวอุปถัมภ์หลังแกบบี้ถูกจับกุม และเขาต้องรีบไปรับลาเวนเดอร์กลับมาในวันเสาร์
แกบบี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่เขตฮัมโบลด์ต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะกำลังจะขึ้นเครื่องบิน ก่อนถูกส่งตัวมายังแอลเอ ฟรานซิสโก พ่อของเธอซึ่งเป็นทนายความและพำนักอยู่ในรัฐฟลอริดา ถูกจับกุมในรัฐฟลอริดาเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ส่วนคอร์ดเรย์ถูกจับกุมด้วยเช่นกัน
ทั้งสามถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม สมคบคิดฆาตกรรม และการชักจูงให้ฆาตกรรม โดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา อาจถูกจำคุกตั้งแต่ 25 ปีจนถึงตลอดชีวิต
อัยการเขตแอลเอ นาธาน ฮอชแมน แถลงว่า “พ่อส่วนใหญ่สอนลูกให้เคารพกฎหมาย แต่นี่คือกรณีที่พ่อกลับช่วยลูกสาวและแฟนหนุ่มของเธอละเมิดกฎหมายในแบบที่น่าชั่วร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้”
ขณะที่แกบบี้ยังถูกขังโดยไม่มีประกัน ลาเวนเดอร์ ลูกสาววัย 7 ปีที่เป็นชนวนของทั้งหมดนี้ กำลังรอการพิจารณาสิทธิ์การดูแลอยู่ในมือของศาลแคลิฟอร์เนีย
