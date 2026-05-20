ข่าวดาราบันเทิง

ตร.จับ อินฟลูสาว จ้างมือปืนเด็ดหัวนักร้องหนุ่ม อดีตสามี แค่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 19:58 น.
61

ตำรวจจับ แกบบี้ กอนซาเลซ อินฟลูเอนเซอร์ TikTok จ้างมือปืนดาร์กเว็บสังหารอดีตสามี แจ็ก เอเวอรี่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก

สำนักข่าวต่างประเทศแฉ ทะเลาะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูกกับอดีตแฟน จนตัดสินใจจ้างมือปืนผ่านดาร์กเว็บ จ่ายค่าจ้างเป็น Bitcoin นี่ไม่ใช่บทในนิยายอาชญากรรม แต่เป็นข้อกล่าวหาที่อัยการแคลิฟอร์เนียฟ้องต่อ แกบบี้ กอนซาเลซ อินฟลูเอนเซอร์ TikTok วัย 24 ปี ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน

แกบบี้ กอนซาเลซ คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายไลฟ์สไตล์และแม่ลูกอ่อน สร้างฐานแฟนคลับจากวิดีโอท่องเที่ยว ภาพครอบครัว และชีวิตประจำวัน บน TikTok และ Instagram แต่ละแพลตฟอร์มมีผู้ติดตามเกือบครึ่งล้านถึงหนึ่งล้านคน

อดีตสามีคือ นักน้องดัง แจ็ก เอเวอรี่ วัย 26 ปี อดีตสมาชิกบอยแบนด์ Why Don’t We ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อ ลาเวนเดอร์ อายุ 7 ปี

จุดเริ่มต้นดราม่า แย่งลูกกันจนพ่อต้องเข้ามายุ่ง

ระหว่างปี 2563-2564 แกบบี้กับแจ็กอยู่ในการต่อสู้คดีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรที่ดุเดือดยืดเยื้อ โดยพ่อของแกบบี้ ฟรานซิสโก กอนซาเลซ ทนายความคดีแพ่งวัย 59 ปี ยื่นมือเข้ามายุ่งในข้อพิพาทด้วย

พยานคนหนึ่งให้การกับตำรวจว่าฟรานซิสโกเคยพูดว่า “มันจะง่ายกว่าถ้าแจ็กตาย” แผนเริ่มต้นจากการ “สืบข้อมูล” ไม่ใช่การฆ่า

ฟรานซิสโกว่าจ้างนักสืบเอกชนให้ไปติดตามถ่ายภาพแจ็กในฮาวาย ที่ที่เขาพักอาศัยอยู่ โดยหวังจะจับได้ว่าเขาดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีในชั้นศาล แต่แผนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น

ราวเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 แกบบี้และ ไค คอร์ดเรย์ แฟนหนุ่มในขณะนั้น เริ่มหารือถึงการจ้างมือปืนผ่านดาร์กเว็บ ใช้ Bitcoin เป็นสื่อกลางชำระเงิน เพื่อสังหารแจ็กในลอสแองเจลิสและทำให้ดูเหมือนอุบัติเหตุ จากนั้นฟรานซิสโกโอนเงิน 10,000 ดอลลาร์ให้คอร์ดเรย์ เพื่อจ่ายให้มือปืน

คอร์ดเรย์ใช้เว็บไซต์รับจ้างฆ่าบนดาร์กเว็บ ราวต้นเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอเงินเพิ่มอีก 4,000 ดอลลาร์เพื่อส่ง “ผู้เชี่ยวชาญ” ไปดำเนินการ ซึ่งฟรานซิสโกจัดหาเงินส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ทั้งสามไม่รู้คือ มือปืนที่พวกเขาติดต่ออยู่นั้น คือเจ้าหน้าที่ FBI ที่ปลอมตัวมา

ในการสนทนากับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ คอร์ดเรย์บอกว่าแจ็กคือเป้าหมาย พร้อมพูดคุยเรื่องการจ่ายเงินและหลักฐานยืนยันการตาย ใช้รหัสว่า “bullrun” ในการสื่อสาร ในการสนทนาครั้งถัดมา คอร์ดเรย์แจ้งว่าแกบบี้ต้องการให้การฆ่าเกิดขึ้น และฟรานซิสโกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ็กรู้ว่ามีคนพยายามฆ่าเขา แต่ยังต้องไปรับลูก

แจ็ก เอเวอรี่เปิดเผยว่าเขาอยู่ในบ้านโดยไม่ออกไปไหนนานถึงหนึ่งเดือน “ฉันกลัวมาก คืนไหนก็มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดระแวง” เขากล่าว

เขาเล่าว่า FBI แจ้งให้เขาทราบตั้งแต่ปี 2564 ว่ามีคนพยายามจ้างมือปืนมาฆ่าเขา แต่ในเวลานั้นเขายังไม่ทราบว่าผู้อยู่เบื้องหลังคืออดีตแฟนของตัวเอง

หลังทราบข่าวการจับกุมแกบบี้ แจ็กรีบยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยระบุว่าลูกสาวของเขาถูกฝากไว้กับครอบครัวอุปถัมภ์หลังแกบบี้ถูกจับกุม และเขาต้องรีบไปรับลาเวนเดอร์กลับมาในวันเสาร์

แกบบี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่เขตฮัมโบลด์ต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะกำลังจะขึ้นเครื่องบิน ก่อนถูกส่งตัวมายังแอลเอ ฟรานซิสโก พ่อของเธอซึ่งเป็นทนายความและพำนักอยู่ในรัฐฟลอริดา ถูกจับกุมในรัฐฟลอริดาเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ส่วนคอร์ดเรย์ถูกจับกุมด้วยเช่นกัน

ทั้งสามถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม สมคบคิดฆาตกรรม และการชักจูงให้ฆาตกรรม โดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา อาจถูกจำคุกตั้งแต่ 25 ปีจนถึงตลอดชีวิต

อัยการเขตแอลเอ นาธาน ฮอชแมน แถลงว่า “พ่อส่วนใหญ่สอนลูกให้เคารพกฎหมาย แต่นี่คือกรณีที่พ่อกลับช่วยลูกสาวและแฟนหนุ่มของเธอละเมิดกฎหมายในแบบที่น่าชั่วร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้”

ขณะที่แกบบี้ยังถูกขังโดยไม่มีประกัน ลาเวนเดอร์ ลูกสาววัย 7 ปีที่เป็นชนวนของทั้งหมดนี้ กำลังรอการพิจารณาสิทธิ์การดูแลอยู่ในมือของศาลแคลิฟอร์เนีย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไทยช่วยไทยพลัส แจกเดือนละ 1,000 บาท ใช้ไม่หมดทบยอดเดือนหน้าได้ไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทย พลัส รับ 1000 บาท 4 เดือน ใช้ไม่หมด ทบเดือนถัดไปได้ไหม?

20 วินาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ ข่าว

อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบหลักฐานเด็ด จากเหยื่อหนี ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด ซ่อนของในกล่องลับนับพันปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตร.จับ อินฟลูสาว จ้างมือปืนเด็ดหัวนักร้องหนุ่ม อดีตสามี แค่เพราะแย่งสิทธิ์เลี้ยงลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูสาวเวียดนามวัย 23 ปีป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็ง ช็อกสาเหตุ โหมงานหนัก หน้าโทรม-ร่างกายพัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยล่ว 20 พฤษภาคม 2569 หวยลาว

ผลหวยลาวพัฒนา 20 พฤษภาคม 2569 เลข 6 ตัว สถิติออกวันพุธ วิเคราะห์ตำราสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม บันเทิง

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต ข่าว

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงตาสุจย์&quot; ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม ข่าว

“หลวงตาสุจย์” ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน สับรัฐบาล &quot;มิบังควร&quot; ปล่อย 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69 ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สับรัฐบาล “มิบังควร” 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว ข่าว

สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกรีดเงินแสน พบชาวจีนข้ามชายแดนบ่อย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน เศรษฐกิจ

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผยช่างเครื่องรถไฟไม่พบสารเสพติด ข่าว

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 19:58 น.
61
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยช่วยไทยพลัส แจกเดือนละ 1,000 บาท ใช้ไม่หมดทบยอดเดือนหน้าได้ไหม

ไทยช่วยไทย พลัส รับ 1000 บาท 4 เดือน ใช้ไม่หมด ทบเดือนถัดไปได้ไหม?

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

อุทาหรณ์! สาวโดนแอบถ่ายบนรถเมล์ 515 คุณป้านั่งข้างทันเกม กระเป๋ารถล็อกประตูรอตำรวจ

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

พบหลักฐานเด็ด จากเหยื่อหนี ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด ซ่อนของในกล่องลับนับพันปี

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
อินฟลูสาวเวียดนามวัย 23 ปีป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

อินฟลูฯ คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็ง ช็อกสาเหตุ โหมงานหนัก หน้าโทรม-ร่างกายพัง

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button