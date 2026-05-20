ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม
จากกรณีมหากาพย์ของ “ทราย สก๊อต” หลังเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่กลายเป็นบาดแผลในใจ รวมถึงประเด็นภายในครอบครัวที่ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง คลิปเก่าจากรายการ “ปั๊มหัวใจ มหาชน Talk” ในชื่อตอนว่า “EP.7 “ทราย สก๊อต” เมื่ออดีตไม่เคยอ่อนโยน ชีวิตจึงต้องแข็งแกร่ง” ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 69 ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง โดยมีประเด็นหนึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตช็อกอย่างหนัก
ในรายการดังกล่าว ทราย สก๊อต กล่าวถึงความเป็นผู้ชายว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งงานกับผู้หญิง แต่ขึ้นอยู่กับการยึดกับจรรยาบรรณ ผู้ชายจริง ๆ คือคนที่มีพลังห้ามกิเลสตัวเองได้ ดูแลคนอื่นได้ กล้าลุกขึ้นมาสู้และทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยมองว่าผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงแล้วไปมีเมียน้อย ไม่ใช่ความเป็นผู้ชายที่แท้จริง เพราะคือคนที่ห้ามกิเลสตัวเองไม่ได้ ทำสิ่งเห็นแก่ตัว ไม่ช่วยสังคม ทำลายทรัพยากร
เมื่อพิธีกรถามถึงการรับมือของครอบครัวหลังทราบว่าเป็น LGBTQ+ ทราย สก๊อต เปิดเผยว่า “แม่ทรายไม่ยอมรับ ตอนที่พร้อมจะเล่าให้แม่ฟังว่าทรายโดนทำร้ายจากพี่เลี้ยงตอนเด็ก สิ่งแรกที่แม่เขาถามคือก่อนที่เขาจะรู้เรื่องนี้ เขาถามว่า ‘ทรายจะไปบอกเขาใช่ไหมว่าทรายเป็นเอดส์’ เพราะเขาคิดว่าคนที่เป็น LGBTQ+ คืออย่างไรก็ต้องเป็นโรคเอดส์”
ทราย สก๊อต เผยต่อว่า “จริง ๆ ทรายโชคดีตั้งแต่เด็กตรงที่สัญชาตญาณทรายลึก ๆ แล้ว คุณจะห้ามอะไรที่คนชอบจริง ๆ มันไม่ได้ คนเราเปลี่ยนสิ่งที่เราชอบไม่ได้ แล้วทำไมเราจะไม่ชอบสิ่งพวกนี้ มันคือสิ่งที่เราชอบ แปลกมากเลยถ้าเกิดผู้ใหญ่คนนึงจะกังวลกับการที่เด็กเล่นบาร์บี้ ทรายคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหามากกว่า”
ทราย สก๊อต ยังเผยถึงเหตุผลที่โพสต์เรื่องราวถูกพี่เลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศในโซเชียลมีเดียด้วยว่า “ผมไม่ได้มีความหวังในการที่คนรอบข้างผมจะช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว ผมก็เลยเขียนเพราะผมต้องการที่จะระบายความรู้สึก เพื่อเข้าใจว่าโลก สังคมไม่ได้สิ้นหวังแบบคนรอบข้างที่ผมเจอมา
ในโลกนี้มีความถูกต้องว่าคนอื่นก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิด จริง ๆ การเขียนแบบนี้ไม่ได้มีเหตุผลใด ๆ นอกจากการที่เราจะบำบัดตัวเอง บุคคลกลุ่มนี้คนที่โดนกระทำไม่สมควรรู้สึกว่าเราไม่ควรพูดหรือไม่ควรกล้าที่จะพูด ในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เราผิดเอง แต่จริง ๆ คนที่กล้าทำควรกล้าให้คนอื่นรู้ว่าคุณทำอะไร คุณกล้าทำเรื่องเลว ๆ คุณก็สมควรให้สังคมรู้ว่าคุณเป็นคนเลว
หลายอย่างที่คนเลว ๆ ทำในสังคมเพราะไม่มีคนไปเปิดเผยเขา ทำให้เขาคิดว่าเขาทำต่อได้ การที่ผมเขียน อยากเตือนให้สั่งสอนเด็กด้วยว่าคุณเจอแบบนี้คุณเอาตัวรอดแบบนี้ได้ แล้วเตือนให้ระวังคนแบบนี้ คนชื่อคนนี้”
