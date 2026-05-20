ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็ง ช็อกสาเหตุ โหมงานหนัก หน้าโทรม-ร่างกายพัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 14:53 น.
85
อินฟลูสาวเวียดนามวัย 23 ปีป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

แฟนคลับช็อก! Dan Thy อินฟลูฯ สาวเวียดนามวัย 23 ปี ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เผยพฤติกรรมทำร่างกายพัง โหมงานหนัก-ดื่มชาแทนน้ำเปล่านานหลายปี เตือนวัยรุ่นใส่ใจสุขภาพ

หากนึกถึงชื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวสายบิวตี้เชื่อว่าชื่อของ Dan Thy สาวสวยชาวเวียดนามวัย 23 ปีต้องขึ้นมาเป็นชื่อแรก ๆ อย่างแน่นอน ด้วยเอกลักษณ์การแต่งหน้าหลายสไตล์แบบไม่เหมือนใครทำให้เธอมีผู้ติดตามใน TikTok กว่า 11 ล้านคน ล่าสุดทำเอาช็อกแฟนคลับเพราะเธอแชร์คลิปเล่าอุทาหรณ์หลังตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ในคลิปดังกล่าว Dan Thy มีใบหน้าอิดโรย แต่พยายามตั้งสติเพื่อบอกเล่าอาการป่วยให้แฟนคลับได้รับทราบ สาเหตุที่ออกแจ้งข่าวให้หลาย ๆ คนทราบเพราะในอนาคตอาจไม่สามารถอัปเดตคอนเทนต์ได้สม่ำเสมอแล้ว รวมทั้งอยากจะให้ประสบการณ์ชีวิตของตนเองเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป

อินฟลูฯ สาว ยอมรับว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือสาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายพัง เธอทำงานถ่ายทำคอนเทนต์ต่อเนื่องจนบางวันต้องโต้รุ่งถึง 6-7 โมงเช้า ทำให้เวลาการนอนผิดเพี้ยนไป ประกอบกับเวลาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แทบไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าเลย ในแต่ละวันจะดื่มแต่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น ชานม หรือมัทฉะลาเต้ วันละ 4-5 แก้วเป็นประจำ

เธอไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่และที่ผ่านมาไม่เคยมีอาการผิดปกติที่ชัดเจนจึงคิดไปเองว่าในวัยเพียง 23 ปี ร่างกายคงยังแข็งแรงดีจนกระทั่งมาตรวจพบมะเร็งใน จากนั้นเธอตระหนักได้ว่าการใช้ชีวิตแบบหักโหมส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิด

ส่วนการรักษาอินฟลูฯ คนดังกำลังเตรียมตัวเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอก เช่น อาการผมร่วงและใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจึงตัดสินใจบันทึกภาพตัวเองในปัจจุบันเก็บไว้

ระหว่างแจ้งข่าวให้แฟนคลับทราบ มีช่วงที่เธอพูดไปร้องไห้ไป เจ้าตัวย้ำชัดเจนว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการความสงสาร แต่ทำไปเพราะไม่อยากให้แฟนคลับละเลยสัญญาณเตือนจากร่างกายเหมือนตนเอง

ภาพจาก : thybui.__

สำหรับ Dan Thy ถือเป็นดาวรุ่งในกลุ่มเด็ก Gen Z ของเวียดนามที่มียอดไลก์คลิปใน TikTok รวมกันกว่า 500 ล้านครั้ง เธอเคยเป็นที่พูดถึงจากการรีวิวการศัลยกรรมตั้งแต่ตอนอายุ 16 ปี ด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมาจึงทำให้มีแฟนคลับสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

แม้ตอนนี้จะป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว แต่ยังคงยืนยันว่าจะรักษาตัวให้ดีที่สุด หากร่างกายกลับมาแข็งแรงจะมาแชร์วิธีรักษาโรคร้ายให้แฟน ๆ ได้ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่อไป

ภาพจาก Instagram : thybabiii
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

