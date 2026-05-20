สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน
สรุปให้! โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ 25-29 พ.ค. นี้
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพ วิกฤตพลังงาน และช่วยธุรกิจรายย่อย โครงการดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 25-29 พ.ค.2569 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ให้สิทธิกับประชาชน 30 ล้านคน รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13.18 ล้านคน โดยรัฐสนับสนุนเงิน 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% เพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า บริการที่กำหนด และบริการฟู้ดเดลิเวอรี่
ประชาชนจะได้รับวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 รวมทั้งสิ้น 4,000 บาทต่อคน โดยใช้วงเงินได้ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 30 ก.ย.2569 ในเวลา 06.00-23.00 น.
สำหรับประเด็นที่ประชาชนสงสัยว่า โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่ จากเว็บไซต์ ไทยช่วยไทยพลัส ระบุชัดเจนว่า “การสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการ ต้องมีการซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการถอนเงินสด หรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน 25 พ.ค. ใครต้องกดรับสิทธิ ใครได้เงินอัตโนมัติ
- ด่วน! ครม. ไฟเขียว ไทยช่วยไทยพลัส เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้
- คลังชง ครม. เคาะ “ไทยช่วยไทยพลัส” อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: