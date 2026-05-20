แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด
แพทย์ส่งตัว หมิงเฉิน ซัน หนุ่มจีนซุก C4 กลับเรือนจำ อาการดีขึ้น หลังจากที่มีอาการชักเกร็งตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. เฝ้าระวังใกล้ชิด
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ซึ่งในช่วงคืนวันที่ 11 พ.ค. 69 ได้มีการนำตัวนายหมิงเฉินส่งโรงพยาบาลตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ทางแพทย์ของโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ได้นำตัว หมิงเฉิน ซัน กลับไปที่ เรือนจำพิเศษพัทยา โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากที่อาการดีขึ้น
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ หมิงเฉิน ซัน ได้เข้าพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 69 หลังจากที่มีอาการชักเกร็ง ซึ่งแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้ต้องขังได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาด แพทย์ได้ทำการใส่สายยางทางจมูก เพื่อล้างระบบทางเดินอาหาร โดยพบของเหลวสีฟ้า และได้ทำการฉีดยาต้านพิษ
