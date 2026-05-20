สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 15:07 น.
สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงวัย 38 ล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 17 ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว ห้ามไม่ให้บอกใคร

ที่ สภ.เมืองอุดรธานี น.ส.ปุ๊ก อายุ 40 ปี พาลูกสาว น.ส.บีบี อายุ 18 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.อดุลชัย ขาวขำ สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี หลังถูกนายนัด อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นน้องชายแท้ ๆ ของ น.ส.ปุ๊ก ล่วงละเมิดทางเพศภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านดงเค็ง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

น.ส.บีบี ผู้เสียหาย เล่าพลางน้ำตาว่า เหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ยังอายุได้ 17 ปีเศษ เวลาประมาณ 19.00 น. หลังอาบน้ำเสร็จ นายนัดเรียกให้เข้าไปหา ก่อนจะฉุดกระชากเข้าไปในห้องน้ำและล่วงละเมิดทางเพศโดยที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ต้องถูกล่วงละเมิดซ้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา

ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว นายนัดข่มขู่ทุกครั้งว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร และถ้าปากหลุดจะสังหารยกครัว ทำให้น.ส.บีบีหวาดกลัวอย่างมาก ไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวให้ใครรับรู้ และต้องเก็บความทุกข์ทรมานไว้คนเดียวมาโดยตลอด กระทั่งตัดสินใจแอบเขียนข้อความลงในกระดาษและนำไปยื่นให้แม่ โดยแกล้งทำเป็นว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่ เพราะผู้ก่อเหตุยังคอยจับตามองอยู่ใกล้ ๆ ตลอดเวลา

น.ส.ปุ๊ก แม่ของผู้เสียหาย เล่าว่าตอนแรกยังไม่ได้เปิดอ่านทันที กระทั่งเดินทางกลับบ้านจึงได้หยิบกระดาษออกมาอ่าน ทำให้ช็อกเมื่อพบข้อความว่า “แม่ หนูโดนลุงนัดข่มขืน 6 ครั้งแล้ว ตาชายจับของลับ”

จดหมายของลูกสาวเขียนถึงแม่ถูกลุงล่วงละเมิด
ทันทีที่รู้เรื่องรีบเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมา ลูกสาวจึงยอมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะถูกข่มขู่ตลอด ทั้งที่ผู้ก่อเหตุคือพี่ชายแท้ ๆ และเป็นคนช่วยเลี้ยงดูลูกสาวมาตั้งแต่เล็ก จึงไม่คิดว่าจะกล้าก่อเหตุแบบนี้กับหลานสาวของตัวเอง

น.ส.ปุ๊ก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังทราบเรื่องได้ซื้อชุดตรวจครรภ์มาให้ลูกสาวตรวจ ผลขึ้น 2 ขีด คาดว่าอาจตั้งครรภ์ แต่ยังไม่ได้พาไปพบแพทย์เนื่องจากต้องการรีบเข้าแจ้งความก่อน ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และไม่มีการพูดคุยหรือเคลียร์กับฝ่ายผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด เพราะเกรงว่าหากรู้ตัวล่วงหน้าอาจหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

