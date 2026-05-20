เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่ “ไทยช่วยไทยพลัส” เช็กเลย
กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 รอบใหม่ภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ในวันที่ 25 พ.ค. 2569 รัฐบาลเตรียมแจกเงินช่วยเหลือสูงสุด 4,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท นาน 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. 2569 ประชาชนสามารถนำวงเงินไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการหรือร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องเติมเงินสมทบ
ล้างไพ่คนเก่า ใช้ AI คัดกรองสกัดคนรวย
การลงทะเบียนรอบนี้ กระทรวงการคลังนำระบบเทคโนโลยี AI เข้ามาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน และการเสียภาษีอย่างละเอียด กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.2 ล้านคน จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อทบทวนสิทธิ หากระบบ AI ตรวจพบว่าบุคคลใดมีฐานะดีขึ้น มีรายได้สะสม หรือทรัพย์สินงอกเงยเกินเกณฑ์ที่กำหนด รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที เพื่อโยกงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ตกหล่นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง หากผู้ถือบัตรเดิมไม่ลงทะเบียนใหม่จะถือว่าสละสิทธิ
เช็กคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท
ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส ต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อรับวงเงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและกลุ่มต้องห้ามดังนี้
- มีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (พิจารณาทั้งรายบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัว)
- ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
- อสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเกินเกณฑ์ที่กำหนด
- วงเงินกู้ซื้อบ้านต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือวงเงินกู้ซื้อรถยนต์ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท
- กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ที่มีบัตรเครดิตทุกธนาคาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมือง พระภิกษุ สามเณร นักบวช และผู้ต้องขัง
รัฐบาลแบ่งรอบการจ่ายเงินเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2569 ผู้ถือบัตรเดิมจะได้รับเงินล่วงหน้าเดือนละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจากระบบ AI รอบใหม่เท่านั้น จึงจะได้รับเงินต่อเนื่องอีกเดือนละ 1,000 บาท สำหรับผู้ที่ระบบ AI ตรวจสอบแล้วพบว่ารายได้เกินเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลมีมาตรการรองรับโดยให้สิทธิลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” รับวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือน นาน 2 เดือน โดยรัฐจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40%
ช่องทางลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่
การเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้สมัครหน้าใหม่และผู้ถือบัตรเดิม ยื่นข้อมูลลงทะเบียนได้อย่างสะดวกผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่
- ช่องทางออนไลน์: ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการ welfare.mof.go.th
- ช่องทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน: แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
- ช่องทางจุดบริการรับลงทะเบียน (On-site): ธนาคาร ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ
ประชาชนต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมข้อมูลรายได้และหนี้สินให้ครบถ้วนก่อนทำการลงทะเบียน
