การเงินเศรษฐกิจ

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:58 น.
50
เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่ “ไทยช่วยไทยพลัส” เช็กเลย

กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 รอบใหม่ภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ในวันที่ 25 พ.ค. 2569 รัฐบาลเตรียมแจกเงินช่วยเหลือสูงสุด 4,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท นาน 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. 2569 ประชาชนสามารถนำวงเงินไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการหรือร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องเติมเงินสมทบ

ล้างไพ่คนเก่า ใช้ AI คัดกรองสกัดคนรวย

การลงทะเบียนรอบนี้ กระทรวงการคลังนำระบบเทคโนโลยี AI เข้ามาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน และการเสียภาษีอย่างละเอียด กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.2 ล้านคน จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อทบทวนสิทธิ หากระบบ AI ตรวจพบว่าบุคคลใดมีฐานะดีขึ้น มีรายได้สะสม หรือทรัพย์สินงอกเงยเกินเกณฑ์ที่กำหนด รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที เพื่อโยกงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ตกหล่นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง หากผู้ถือบัตรเดิมไม่ลงทะเบียนใหม่จะถือว่าสละสิทธิ

เช็กคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท

ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส ต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อรับวงเงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและกลุ่มต้องห้ามดังนี้

  • มีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (พิจารณาทั้งรายบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัว)
  • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
  • อสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเกินเกณฑ์ที่กำหนด
  • วงเงินกู้ซื้อบ้านต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือวงเงินกู้ซื้อรถยนต์ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ที่มีบัตรเครดิตทุกธนาคาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมือง พระภิกษุ สามเณร นักบวช และผู้ต้องขัง

รัฐบาลแบ่งรอบการจ่ายเงินเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2569 ผู้ถือบัตรเดิมจะได้รับเงินล่วงหน้าเดือนละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจากระบบ AI รอบใหม่เท่านั้น จึงจะได้รับเงินต่อเนื่องอีกเดือนละ 1,000 บาท สำหรับผู้ที่ระบบ AI ตรวจสอบแล้วพบว่ารายได้เกินเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลมีมาตรการรองรับโดยให้สิทธิลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” รับวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือน นาน 2 เดือน โดยรัฐจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40%

ช่องทางลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

การเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้สมัครหน้าใหม่และผู้ถือบัตรเดิม ยื่นข้อมูลลงทะเบียนได้อย่างสะดวกผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

  • ช่องทางออนไลน์: ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการ welfare.mof.go.th
  • ช่องทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน: แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  • ช่องทางจุดบริการรับลงทะเบียน (On-site): ธนาคาร ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ประชาชนต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมข้อมูลรายได้และหนี้สินให้ครบถ้วนก่อนทำการลงทะเบียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

28 วินาที ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

8 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

46 นาที ที่แล้ว
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม บันเทิง

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

46 นาที ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

53 นาที ที่แล้ว
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต ข่าว

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงตาสุจย์&quot; ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม ข่าว

“หลวงตาสุจย์” ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน สับรัฐบาล &quot;มิบังควร&quot; ปล่อย 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69 ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สับรัฐบาล “มิบังควร” 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว ข่าว

สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกรีดเงินแสน พบชาวจีนข้ามชายแดนบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน เศรษฐกิจ

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผยช่างเครื่องรถไฟไม่พบสารเสพติด ข่าว

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ. ปานเทพ ชี้ไม่ปกติ 9 องคมนตรี ร่วมถกรัฐบาล แก้ภัยแล้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเจมส์&quot; ชื่มชม &quot;ทราย สก๊อต&quot; ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี ข่าว

“ทนายเจมส์” ชื่มชม “ทราย สก๊อต” ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังตั้งข้อสงสัย ช่างเครื่องรถไฟเข้าใจว่ารถเมล์เป็นป้ายโฆษณา ก่อนชน ข่าว

เพจดังชี้ปม รถไฟเบรกไม่ทัน ช่างเครื่องเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา รู้ตัวเหลือ 300 เมตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประชุม ร่วมมือเอกชน-ภาครัฐ ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “แทน” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รู้จักตระกูล สิริวัฒนภักดี เจ้าของไทยเบฟฯ อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน ผู้สนับสนุนงานสังคมและอนุรักษ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:58 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

อยากผิวสวยต้องรู้! 5 หัตถการที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button