เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:51 น.
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต

รู้จักแม่บุญธรรม “ทราย สก๊อต” คุณครูสอนภาษาไทยที่อยู่เคียงข้างมานาน ย้อนภาพความประทับใจ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นฉลองการรอดชีวิต

หลังจากที่ ทราย สก๊อต ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจในอดีตผ่านรายการโหนกระแส ทั้งประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศและปมถูกฟ้องร้องเรื่องที่ดิน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับบาดแผลในใจด้วยการอยู่กับธรรมชาติ โดยมีเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทและ แม่บุญธรรม ที่คอยรับฟังเรื่องราวทั้งหมดและช่วยเยียวยาจิตใจ

หลายคนอาจอยากทำความรู้จักคุณแม่บุญธรรมผู้อยู่เบื้องหลังหนุ่มนักอนุรักษ์ เธอคือ ครูศิ คุณครูสอนภาษาไทย เริ่มเข้ามาสอนหนังสือให้ทรายตั้งแต่อายุเพียง 6 ขวบ ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่สอนกันมาครูศิไม่เคยมาสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้าง ในช่วง 2 ปีสุดท้ายก่อนที่ทรายจะเติบโตขึ้น คุณครูปฏิเสธไม่ยอมรับเงินค่าสอนจากครอบครัวของเขาอีกด้วย

ทุกครั้งที่เขาดูเศร้าหรือสภาพจิตใจไม่ดี ครูศิจะไม่ฝืนสอนหนังสือต่อ แต่จะเปลี่ยนมานั่งพูดคุยและรับฟังความทุกข์ใจแทน เพราะรู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่มีใครให้คอยระบายความในใจเลย เมื่อทรายเติบโตขึ้นและเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เมื่อกลับมาประเทศไทยก็จะแวะไปเยี่ยมคุณครู

นอกจากนี้ ทราย สก๊อต ได้นำเงินก้อนแรกที่หามาได้ด้วยตัวเองมอบให้คุณครู พร้อมทั้งพาครูศิเดินทางไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่โปรดของเขา

ทราย สก๊อต และแม่บุญธรรม
เมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กของหนุ่มทราย ทราย – Merman Ψ พบว่าเจ้าตัวเคยแชร์โมเมนต์ไปเที่ยวกับคุณแม่บุญธรรมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เขาพาครูศิมาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เพื่อขอบคุณและฉลองที่ทำให้ตนเองรอดชีวิตมาได้

“หลังจากที่ปีที่ทดสอบตัวเราอย่างมากที่เราได้สู้อย่างเต็มที่..ทรายได้โอกาสพาแม่บุญธรรม (ครูสอนภาษาไทยมา 27 ปี) มาเที่ยวที่ Disneyland ที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก.. อยากพาเขามาขอบคุณและฉลองการที่เรารอดมา…โลกเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เดียว”

ทราย สก๊อต และแม่บุญธรรม-2
ทราย สก๊อต และแม่บุญธรรม
ทราย สก๊อต และแม่บุญธรรม-3
