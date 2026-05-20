เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก
รู้จักแม่บุญธรรม “ทราย สก๊อต” คุณครูสอนภาษาไทยที่อยู่เคียงข้างมานาน ย้อนภาพความประทับใจ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นฉลองการรอดชีวิต
หลังจากที่ ทราย สก๊อต ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจในอดีตผ่านรายการโหนกระแส ทั้งประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศและปมถูกฟ้องร้องเรื่องที่ดิน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับบาดแผลในใจด้วยการอยู่กับธรรมชาติ โดยมีเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทและ แม่บุญธรรม ที่คอยรับฟังเรื่องราวทั้งหมดและช่วยเยียวยาจิตใจ
หลายคนอาจอยากทำความรู้จักคุณแม่บุญธรรมผู้อยู่เบื้องหลังหนุ่มนักอนุรักษ์ เธอคือ ครูศิ คุณครูสอนภาษาไทย เริ่มเข้ามาสอนหนังสือให้ทรายตั้งแต่อายุเพียง 6 ขวบ ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่สอนกันมาครูศิไม่เคยมาสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้าง ในช่วง 2 ปีสุดท้ายก่อนที่ทรายจะเติบโตขึ้น คุณครูปฏิเสธไม่ยอมรับเงินค่าสอนจากครอบครัวของเขาอีกด้วย
ทุกครั้งที่เขาดูเศร้าหรือสภาพจิตใจไม่ดี ครูศิจะไม่ฝืนสอนหนังสือต่อ แต่จะเปลี่ยนมานั่งพูดคุยและรับฟังความทุกข์ใจแทน เพราะรู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่มีใครให้คอยระบายความในใจเลย เมื่อทรายเติบโตขึ้นและเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เมื่อกลับมาประเทศไทยก็จะแวะไปเยี่ยมคุณครู
นอกจากนี้ ทราย สก๊อต ได้นำเงินก้อนแรกที่หามาได้ด้วยตัวเองมอบให้คุณครู พร้อมทั้งพาครูศิเดินทางไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่โปรดของเขา
เมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กของหนุ่มทราย ทราย – Merman Ψ พบว่าเจ้าตัวเคยแชร์โมเมนต์ไปเที่ยวกับคุณแม่บุญธรรมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เขาพาครูศิมาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เพื่อขอบคุณและฉลองที่ทำให้ตนเองรอดชีวิตมาได้
“หลังจากที่ปีที่ทดสอบตัวเราอย่างมากที่เราได้สู้อย่างเต็มที่..ทรายได้โอกาสพาแม่บุญธรรม (ครูสอนภาษาไทยมา 27 ปี) มาเที่ยวที่ Disneyland ที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก.. อยากพาเขามาขอบคุณและฉลองการที่เรารอดมา…โลกเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เดียว”
