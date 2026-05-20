การเงินเศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทย พลัส รับ 1000 บาท 4 เดือน ใช้ไม่หมด ทบเดือนถัดไปได้ไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:49 น.
เคลียร์ชัด ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิ 1,000 บาท 4 เดือน หากใช้ไม่หมดทบยอดไปเดือนหน้าได้หรือไม่? เปิดวิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25 พ.ค.นี้

รัฐบาลประกาศวันลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) อย่างเป็นทางการแล้ว ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06:00 – 22:00 น. ระบบจะปิดรับลงทะเบียนทันทีเมื่อมีผู้รับสิทธิครบโควตา 30 ล้านสิทธิ

โครงการนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ผู้ได้รับสิทธิจะได้วงเงินรวม 4,000 บาทต่อคน มีเงื่อนไขคือแบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 และกำหนดให้ใช้จ่ายได้สูงสุดวันละไม่เกิน 200 บาท

ไขข้อสงสัย 1,000 บาท ใช้ไม่หมด โยกไปเดือนหน้าได้ไหม?

หลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวงเงิน 1,000 บาทที่ได้รับในแต่ละเดือน หากประชาชนใช้สิทธิไม่หมดภายในเดือนนั้นสามารถนำยอดเงินคงเหลือไปทบใช้ในเดือนถัดไปได้หรือไม่ ล่าสุดมีคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่า ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้วงเงิน 1,000 บาทให้หมดภายในเดือนนั้น หากมีเงินเหลือระบบจะไม่นำยอดเงินไปสมทบในรอบเดือนถัดไป

วิธีลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส

ก่อนวันลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ทีมข่าวรวบรวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนวันเปิดลงทะเบียน 25 พฤษภาคม 2569 การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย พลัส แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

  1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือก “แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”

  2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

  3. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”

  4. รอเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06:00 – 23:00 น.

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

  1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดเลือก “แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”

  2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ แล้วคลิก “ลงทะเบียน”

  3. รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านข้อความ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายใน 3 วัน

  4. เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความและวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”

  5. จากนั้นใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06:00 – 23:00 น.

    ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัส
    ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

ส่องไทม์ไลน์โครงการไทยช่วยไทย พลัส

ประชาชนควรตรวจสอบไทม์ไลน์ของโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง รัฐบาลแนะนำให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังและเปิดใช้งานบริการ G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันลงทะเบียน

25 พฤษภาคม 2569 : เปิดลงทะเบียนวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวลา 06:00 – 22:00 น.

29 พฤษภาคม 2569 : วันสุดท้ายของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

1 มิถุนายน 2569 : วันแรกของการเริ่มใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการ เวลา 06:00 – 23:00 น.

15 มิถุนายน 2569 : วันแรกของการเริ่มใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี เวลา 06:00 – 21:00 น.

30 กันยายน 2569 : สิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทย พลัส เวลา 23:00 น.

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

