ข่าวกีฬาบันเทิง

ทราย สก๊อต เผยพ่อรู้ข่าวแล้ว หลังไม่ได้คุยกัน 4 ปี ลูกชายโพสต์ลั่น ปอดแหก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 16:42 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 16:58 น.
70

ทราย สก๊อต เปิดแชตอีเมลจากพ่อ หลังขาดการติดต่อ 4 ปี วอนลูกชายเปิดใจ ย้ำชัดไม่ใช่ศัตรู เผยความในใจอยากเห็นลูกมีความสุข ชี้การทำลายนั้นง่ายแต่การสร้างใหม่ยากกว่า

ส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ทราย สก๊อต โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว psiscott เปิดเผยเนื้อหาอีเมลจากพ่อ หลังจากทั้งสองคนไม่ได้พูดคุยกันมานานถึง 4 ปี หลังถูกบล็อกช่องทางสื่อสาร เผยความในใจถึงลูกในวัย 30 ปี เริ่มเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการเสมอไป ยืนยันไม่ใช่ศัตรู รอการติดต่อกลับเสมอ

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระบุว่า “I don’t know if you are reading my emails but I want to communicate with you and I don’t know how. You have blocked me on Line (I think). Whatever, you do not reply to me whatever medium I write on.

I just want to say that we are more similar than you think, and most improtantly, I am not the enemy. I am on your side. For some reason, since you came back from UK, I became the enemy. Everything I say seems to set you off into some kind of disgust and rejection. Am I really that bad? You will be 30 this year. You must be learning that the world is not a perfect place, and life does not turn out as you want. I may not be the father you want, but I am sincere in wanting you to be happy. Why wouldn’t I want that for my son? If you can open your heart, I am sure we can find commonground. I repeat, I am not the enemy. Do not make me an enemy. Destruction is easy, building is far more difficult.

I look forward to your contact and meanwhile I wish you well.

Dad

Best Regards,”

ข้อความดังกล่าวสามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “สวัสดีพาย พ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหม แต่พ่ออยากติดต่อกับลูกและไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว ลูกบล็อกไลน์พ่อไปแล้ว (พ่อคิดว่าอย่างนั้นนะ) ไม่ว่าพ่อจะเขียนหาลูกผ่านทางไหน ลูกก็ไม่เคยตอบกลับเลย

พ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่ลูกคิด และที่สำคัญที่สุดคือ พ่อไม่ใช่ศัตรู พ่ออยู่ข้างลูกนะ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษ พ่อก็กลายเป็นศัตรูไปเสียอย่างนั้น ดูเหมือนทุกอย่างที่พ่อพูดจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อไปหมด พ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือ?

ปีนี้ลูกจะอายุ 30 แล้ว ลูกคงเริ่มเรียนรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการเสมอไป พ่ออาจจะไม่ใช่พ่อแบบที่ลูกอยากได้ แต่พ่อจริงใจที่อยากให้ลูกมีความสุข ทำไมพ่อจะไม่ยากเห็นลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะ? ถ้าลูกยอมเปิดใจ พ่อเชื่อว่าเราจะหาจุดที่เข้าใจกันได้ พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรู อย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลย การทำลายมันง่าย แต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามาก

พ่อรอการติดต่อจากลูกนะ และระหว่างนี้พ่อขอให้ลูกโชคดี”

หลังจากโพสต์ภาพอีเมลจากพ่อ หนุ่มทรายคอมเมนต์ต่อว่า “และไม่ทำอะไร ปอดแหก”

ภาพจาก Instagram : psiscott
ทราย สก๊อต เผยข้อความอีเมลจากพ่อ
ภาพจาก Instagram : psiscott
ภาพจาก Instagram : psiscott
ทราย สก๊อต
ภาพจาก Instagram : psiscott

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อ.ปวิน โพสต์เห็นใจ ทราย สก็อต ปมคลิปเสียงแฉถูกพี่ชายล่วงละเมิดวัยเด็ก ข่าว

อ.ปวิน โพสต์เห็นใจ ทราย สก็อต ปมคลิปเสียงแฉ ถูกล่วงละเมิดวัยเด็ก

9 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“หลุยส์ สก๊อต” โผล่เมนต์ ส่งกำลังใจ “ทราย สก๊อต” หลังเผยปมขัดแย้งครอบครัว

10 นาที ที่แล้ว
เผยโฉม คุณพ่อ ทราย สก๊อต สมัยหนุ่ม ๆ หล่อระดับโมเดล ทำสาว ๆ มองตาเป็นมัน บันเทิง

เผยโฉม คุณพ่อ ทราย สก๊อต สมัยหนุ่ม ๆ หล่อเข้มแบบลูกครึ่ง ส่งต่อมาถึงรุ่นลูก

11 นาที ที่แล้ว
หนุ่ย ภิรมย์ภักดี เคลื่อนไหวแชร์คลิป พาย สุนิษฐ์ หลัง พาย สก๊อต เผยถูกพี่ชายล่วงละเมิด บันเทิง

หนุ่ย ภิรมย์ภักดี น้องสาวแม่ ทราย สก๊อต ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว

13 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รู้แล้ว “หลุยส์ สก๊อต” เป็นอะไรกับ “ทราย สก๊อต” ใช้นามสกุลเดียวกัน

25 นาที ที่แล้ว
10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ใบสีชมพู งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

มาแล้วใบชมพู! เปิด 10 เลขขายดี แม่จำเนียร งวด 16 พ.ค. 69 รีบหาซื้อก่อนหมดแผง

39 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/5/69 คัดเน้น ๆ แนวทางรวยที่คอหวยไม่ควรพลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ทราย สก๊อต เผยพ่อรู้ข่าวแล้ว หลังไม่ได้คุยกัน 4 ปี ลูกชายโพสต์ลั่น ปอดแหก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

5 วิธีหนี โดนคนในครอบครัวล่วงละเมิด สายด่วนขอความช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยสิ่งที่สังคมได้จากข่าว ทราย สก๊อต บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ซัดคนถามข่าว ทราย สก๊อต ให้อะไรสังคม ลั่น คนถูกกระทำน่าสงสารมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ยืนยัน “ลุงโยชน์” ยังปลอดภัยดี เร่งช่วยเหลือหลังถูกทหารจับตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้ทำแบบนี้ ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน ข่าว

ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้อม ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! เงินบำนาญชราภาพ พ.ค.69 โอน 25 พ.ค. ใครได้สิทธิรับสูงสุด 7,437 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมพ์พรรณ โผล่ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต หลังเผยคลิปเสียงปมครอบครัว บันเทิง

แห่ส่งกำลังใจ! “พิมพ์พรรณ” โพสต์ซึ้งถึง “ทราย สก๊อต” ชื่นชมที่ผ่านเรื่องหนักมาได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงหลังเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ถูกเกาหลีใต้แบนแรงงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนูเล็ก ก่อนบ่าย&quot; ให้กำลังใจ &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยอดีตสุดทรมานใจ ที่ไม่มีวันลืม บันเทิง

“หนูเล็ก ก่อนบ่าย” ให้กำลังใจ “ทราย สก๊อต” เข้าใจหัวอก อยากให้ผ่านไปให้ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

WHO เชื่อยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา จะเพิ่มขึ้นอีก หลังเชื้่อยังอยู่ในระยะฟักตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เคลื่อนไหวปมร้อน ทราย-พาย ลั่น ง่ายที่จะทำร้ายคนอื่น แต่คนถูกทำร้ายยากที่จะบำบัดตัวเอง บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ชี้แผลใจคนถูกทำร้ายเยียวยายาก โยงปมร้อน ทราย สก๊อต – พาย สุนิษฐ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียงเสี่ยง หมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย ข่าว

ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียง เสี่ยงโดนหมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; เปิดใจปมแฉ &quot;พาย สุนิษฐ์&quot; ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง ข่าวดารา

“ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมรประท้วงไทย ขึ้นทะเบียน ปราสาทตาเมือน-ตาควาย เข้าเป็นโบราณสถานชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ยุงสวดมนต์&quot; คืออะไร? ไขกระแสไวรัล ทำเอาชาวพุทธฮือฮา ไลฟ์สไตล์

“ยุงสวดมนต์” คืออะไร? ไขกระแสไวรัล ทำเอาชาวพุทธฮือฮา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ แนะควรยกบ้านให้ทราย สก๊อต หลังอ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิด บันเทิง

หมอของขวัญ โพสต์หลังฟังคลิป ถ้าเป็นตนจะยกบ้านให้น้อง ชดเชยความผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่ม หากไม่ยอมหยุด! เตรียมแฉทั้งครอบครัว บันเทิง

ทราย สก๊อต ขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่ม หากไม่ยอมหยุด! เตรียมแฉทั้งครอบครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจมส์ ดึงสติชาวเน็ตปมคลิปเสียง &quot;ทราย สก๊อต&quot; วอนฟังความสองข้างก่อนวิจารณ์ ข่าว

ทนายเจมส์ ดึงสติชาวเน็ตปมคลิปเสียง “ทราย สก๊อต” วอนฟังความสองข้างก่อนวิจารณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 16:42 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 16:58 น.
70
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.ปวิน โพสต์เห็นใจ ทราย สก็อต ปมคลิปเสียงแฉถูกพี่ชายล่วงละเมิดวัยเด็ก

อ.ปวิน โพสต์เห็นใจ ทราย สก็อต ปมคลิปเสียงแฉ ถูกล่วงละเมิดวัยเด็ก

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ใบสีชมพู งวด 16 พฤษภาคม 2569

มาแล้วใบชมพู! เปิด 10 เลขขายดี แม่จำเนียร งวด 16 พ.ค. 69 รีบหาซื้อก่อนหมดแผง

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 พฤษภาคม 2569

เจาะเลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/5/69 คัดเน้น ๆ แนวทางรวยที่คอหวยไม่ควรพลาด

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

5 วิธีหนี โดนคนในครอบครัวล่วงละเมิด สายด่วนขอความช่วยเหลือ

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
Back to top button