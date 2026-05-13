ทราย สก๊อต เผยพ่อรู้ข่าวแล้ว หลังไม่ได้คุยกัน 4 ปี ลูกชายโพสต์ลั่น ปอดแหก

ทราย สก๊อต เปิดแชตอีเมลจากพ่อ หลังขาดการติดต่อ 4 ปี วอนลูกชายเปิดใจ ย้ำชัดไม่ใช่ศัตรู เผยความในใจอยากเห็นลูกมีความสุข ชี้การทำลายนั้นง่ายแต่การสร้างใหม่ยากกว่า
ส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ทราย สก๊อต โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว psiscott เปิดเผยเนื้อหาอีเมลจากพ่อ หลังจากทั้งสองคนไม่ได้พูดคุยกันมานานถึง 4 ปี หลังถูกบล็อกช่องทางสื่อสาร เผยความในใจถึงลูกในวัย 30 ปี เริ่มเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการเสมอไป ยืนยันไม่ใช่ศัตรู รอการติดต่อกลับเสมอ
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระบุว่า “I don’t know if you are reading my emails but I want to communicate with you and I don’t know how. You have blocked me on Line (I think). Whatever, you do not reply to me whatever medium I write on.
I just want to say that we are more similar than you think, and most improtantly, I am not the enemy. I am on your side. For some reason, since you came back from UK, I became the enemy. Everything I say seems to set you off into some kind of disgust and rejection. Am I really that bad? You will be 30 this year. You must be learning that the world is not a perfect place, and life does not turn out as you want. I may not be the father you want, but I am sincere in wanting you to be happy. Why wouldn’t I want that for my son? If you can open your heart, I am sure we can find commonground. I repeat, I am not the enemy. Do not make me an enemy. Destruction is easy, building is far more difficult.
I look forward to your contact and meanwhile I wish you well.
Dad
Best Regards,”
ข้อความดังกล่าวสามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “สวัสดีพาย พ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหม แต่พ่ออยากติดต่อกับลูกและไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว ลูกบล็อกไลน์พ่อไปแล้ว (พ่อคิดว่าอย่างนั้นนะ) ไม่ว่าพ่อจะเขียนหาลูกผ่านทางไหน ลูกก็ไม่เคยตอบกลับเลย
พ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่ลูกคิด และที่สำคัญที่สุดคือ พ่อไม่ใช่ศัตรู พ่ออยู่ข้างลูกนะ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษ พ่อก็กลายเป็นศัตรูไปเสียอย่างนั้น ดูเหมือนทุกอย่างที่พ่อพูดจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อไปหมด พ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือ?
ปีนี้ลูกจะอายุ 30 แล้ว ลูกคงเริ่มเรียนรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการเสมอไป พ่ออาจจะไม่ใช่พ่อแบบที่ลูกอยากได้ แต่พ่อจริงใจที่อยากให้ลูกมีความสุข ทำไมพ่อจะไม่ยากเห็นลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะ? ถ้าลูกยอมเปิดใจ พ่อเชื่อว่าเราจะหาจุดที่เข้าใจกันได้ พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรู อย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลย การทำลายมันง่าย แต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามาก
พ่อรอการติดต่อจากลูกนะ และระหว่างนี้พ่อขอให้ลูกโชคดี”
หลังจากโพสต์ภาพอีเมลจากพ่อ หนุ่มทรายคอมเมนต์ต่อว่า “และไม่ทำอะไร ปอดแหก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่ม กรรชัย ซัดคนถามข่าว ทราย สก๊อต ให้อะไรสังคม ลั่น คนถูกกระทำน่าสงสารมาก
- แห่ส่งกำลังใจ! “พิมพ์พรรณ” โพสต์ซึ้งถึง “ทราย สก๊อต” ชื่นชมที่ผ่านเรื่องหนักมาได้
- “หนูเล็ก ก่อนบ่าย” ให้กำลังใจ “ทราย สก๊อต” เข้าใจหัวอก อยากให้ผ่านไปให้ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: