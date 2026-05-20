ข่าว

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกรีดเงินแสน พบชาวจีนข้ามชายแดนบ่อย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 14:50 น.
71

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกเงินชาวจีน สั่งสอบชาวจีนด้วย เนื่องจากตรวจประวัติพบว่าเข้าออกกัมพูชาบ่อยครั้ง

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม 4 ตำรวจในพื้นที่ จ.สระแก้ว ฐานความผิดใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีที่คุมตัว 5 คนจีน ไถเงินคนละ 3 แสนแลกกับการปล่อยตัว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ 4 นาย และพลเรือน 1 นาย หลังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับหลายหน่วยเข้าช่วยเหลือชาวจีน 5 คน จากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะตำรวจ 4 นาย ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วย พฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องร้ายแรงขัดต่อกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเฉียบขาดไม่ละเว้น ขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันที และต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง 4 นายที่ทำผิด ออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกัน

สำหรับการดำเนินคดีอาญา ตำรวจ สภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง 5 คน อย่างเด็ดขาด โดยแจ้งข้อหาในความผิดฐาน “ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น, เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ, ข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” กับตำรวจ 4 นาย ส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิด และได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผัดแรกแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดย พล.ต.ต. ถาวร ดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว กำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเอง

ส่วนของการดำเนินการทางวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้ต้นสังกัดดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าได้มีการเสนอให้ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย “ออกจากราชการไว้ก่อน” แล้ว เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่มีข้อมูลพาดพิงถึงตำรวจ อีก 1 นาย ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนและขยายผล หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างตรงไปตรงมา เด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน

โฆษก ตร.กล่าวว่า การกระทำลักษณะดังกล่าวที่เป็นเรื่องร้ายแรงและขัดต่อกฎหมาย วินัย และจริยธรรมของข้าราชการตำรวจอย่างสิ้นเชิง แม้ผู้ถูกควบคุมตัวอาจมีพฤติการณ์ผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิใช้อำนาจนอกกฎหมายเช่นกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายที่ชัดเจนให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการขจัดตำรวจที่ทำผิดกฎหมายเสียเอง ขณะเดียวกันจะเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำในลักษณะเป็นขบวนการหรือมีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ พร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศ

นอกจากนี้ จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น พบว่าชาวต่างชาติทั้ง 5 ราย เป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีพฤติการณ์ลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้ง และอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าตำรวจทุกหน่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการเข้มในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติ และยืนยันว่าประเทศไทยปลอดภัย โดยเราจะไม่ยอมให้ไทยเป็นฐานหรือแม้แต่ทางผ่านของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

4 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

11 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

49 นาที ที่แล้ว
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม บันเทิง

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

50 นาที ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

57 นาที ที่แล้ว
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต ข่าว

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงตาสุจย์&quot; ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม ข่าว

“หลวงตาสุจย์” ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน สับรัฐบาล &quot;มิบังควร&quot; ปล่อย 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69 ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สับรัฐบาล “มิบังควร” 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว ข่าว

สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกรีดเงินแสน พบชาวจีนข้ามชายแดนบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน เศรษฐกิจ

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผยช่างเครื่องรถไฟไม่พบสารเสพติด ข่าว

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ. ปานเทพ ชี้ไม่ปกติ 9 องคมนตรี ร่วมถกรัฐบาล แก้ภัยแล้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเจมส์&quot; ชื่มชม &quot;ทราย สก๊อต&quot; ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี ข่าว

“ทนายเจมส์” ชื่มชม “ทราย สก๊อต” ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังตั้งข้อสงสัย ช่างเครื่องรถไฟเข้าใจว่ารถเมล์เป็นป้ายโฆษณา ก่อนชน ข่าว

เพจดังชี้ปม รถไฟเบรกไม่ทัน ช่างเครื่องเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา รู้ตัวเหลือ 300 เมตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประชุม ร่วมมือเอกชน-ภาครัฐ ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “แทน” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รู้จักตระกูล สิริวัฒนภักดี เจ้าของไทยเบฟฯ อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน ผู้สนับสนุนงานสังคมและอนุรักษ์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 14:50 น.
71
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button