“ทรัมป์” ต่อสายตรง “ปูติน” คุยเรื่องหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครน เสนอช่วยเรื่องอิหร่าน
ทรัมป์ ต่อสายตรง ปูติน คุยเรื่องหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครน พร้อมเสนอช่วยเรื่องอิหร่าน รายงานเบื้องต้นคาดรัสเซีย-ยูเครน หยุดยิง 9 พ.ย.
เมื่อวันที่ 30 เมษายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินต่อเนื่องมา 4 ปี
นายทรัมป์กล่าวว่า การพูดคุยเป็นไปด้วยดี และเขาก็รู้จักกับนายปูตินมานานแล้ว และเขาเชื่อว่านายปูตินน่าจะประกาศหยุดยิงชั่วคราว
ผู้นำสหรัฐฯกล่าวอีกว่านายปูตินเสนอจะช่วยในประเด็นยูเรเนียมของอิหร่าน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อข้อตกลงยุติสงครามอิหร่าน ก่อนที่นายทรัมป์ตอบกลับไปว่าเขาอยากให้ปูตินมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสงครามยูเครนมากกว่า และก่อนที่คุณจะช่วยผม ผมอยากยุติสงครามคุณก่อน
ทั้งนี้มีรายงานว่ายูเครนและรัสเซียอาจจะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงบทบาทของสหภาพโซเวียตในการเอาชนะนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สอง
โดยนักวิเคราะห์ทางการทหารแสดงความเห็นว่าจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะยังไม่ใกล้ที่จะได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด การรุกคืบของรัสเซียชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยกองทัพทั้งสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความอ่อนล้าและได้รับความสูญเสียอย่างหนัก ในขณะที่ยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกันอย่างต่อเนื่อง
