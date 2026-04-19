ไปดูบทสรุป ONE ถอนฟ้อง “รถถัง” ยกเลิกสัญญา เปิดทางลุยศึกญี่ปุ่น
บทสรุปมหากาพย์ความขัดแย้งระหว่าง ONE Championship, ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ และยอดมวยขวัญใจมหาชน “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ได้ข้อยุติที่เป็นบวกเรียบร้อยแล้ว หลังทั้งสองฝ่ายเปิดโต๊ะเจรจา ยอมถอยคนละก้าวเพื่อหาทางออกที่ลงตัวที่สุด
วันที่ 19 เม.ย.69 การแถลงข่าวร่วมระหว่าง ONE Championship, ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ และ รถถัง จิตรเมืองนนท์ คลี่คลายไปในทิศทางบวก หลังทั้งสองฝ่ายยื่นข้อเสนอเพื่อหาทางออกที่ลงตัวร่วมกัน
ฝั่ง รถถัง ได้เสนอเงื่อนไขหลัก 3 ข้อ ได้แก่ ต้องถอนฟ้องทุกประเภทคดีทั้งแพ่งและอาญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ , ยกเลิกสัญญาทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่มีมาแต่เดิมทั้งหมด และการชกในวันที่ 29 เม.ย. เป็นการชกโดยอิสระ
ขณะที่ ONE Championship ก็ยื่นข้อเสนอ 3 ข้อเช่นกัน คือ ขอให้รถถังไม่ดำเนินดดีทั้งแพ่งและอาญาในส่วนของลายมือชื่อ และแถลงขอโทษว่ารถถังเข้าใจผิดไปเอง ,รถถังจะต้องไม่พูดในส่วนของสัญญาปี 2022 อีกต่อไป และรถถังจะต้องไม่มีการโพสต์พาดพิง ONE ให้ได้รับความเสียหายอีก
สำหรับไฟต์สำคัญระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ กับ ทาเครุ ในศึก ONE Samurai 1 ยังคงจัดขึ้นตามกำหนดเดิม โดยรถถังจะขึ้นชกในสถานะ “นักมวยอิสระ” ตามข้อเสนอที่ได้ยื่นไว้
การยกเลิกสัญญาระหว่างรถถังกับ ONE ส่งผลให้เขาก้าวสู่การเป็นนักชกอิสระอย่างเต็มตัว และหากจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง จำเป็นต้องเจรจาผ่าน สมจิตร แว่นแก้ว หัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์ เพียงช่องทางเดียว
ส่วนประเด็นที่ว่า เป็นการตลาดหรือไม่ ? จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธานวันแชมเปียนชิพ ประเทศไทย ตอบชัดเจนว่า เป็นหนึ่งในทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดที่ลึกลับซับซ้อนมาก ถ้าจะทำแผนการตลาดที่มันเสียหายขนาดนี้ เหนื่อยขนาดนี้ ผมว่าผู้บริหารการตลาดคนนั้นคงถูกไล่ออก.
