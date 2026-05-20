รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน
ตำรวจเผยผลตรวจสารเสพติดช่างเครื่องรถไฟขบวนสินค้า ไม่พบสารเสพติดใด ๆ ล่าสุดกันตัวไว้ในฐานะพยานคดี
ความคืบหน้ากรณีโศกนาฏกรรมรถไฟเส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อพุ่งชนรถเมล์สาย 206 วันนี้ (20 พฤษภาคม 2569) พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 เผยผลการตรวจหาสารเสพติดของ นายสิริภูมิ ช่างเครื่องหรือผู้ช่วยพนักงานขับรถไฟ ซึ่งอยู่ในห้องควบคุมขณะเกิดเหตุ ระบุว่าไม่พบสารเสพติดใด ๆ
ก่อนหน้านี้ นายสิริภูมิ ได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง เล่าเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุซึ่งรถไฟแล่นมาถึงจุดเกิดเหตุในระยะประมาณ 500 เมตร ตนมองเห็นรถเมล์แล้ว แต่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นป้ายโฆษณา เนื่องจากรถเมล์คันดังกล่าวมีการติดโฆษณารอบคัน จนกระทั่งรถไฟเคลื่อนเข้าใกล้ในระยะ 300 เมตรเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีรถเมล์จอดคร่อมรางอยู่บริเวณจุดตัด ช่างเครื่องจึงรีบแจ้ง นายสยมพร ซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟ
จากนั้นนายสยมพรลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือ ในขณะที่นายสิริภูมิก้มลงไปดึงเบรกฉุกเฉินในระยะห่างเพียง 100 เมตรก่อนถึงตัวรถเมล์ แต่ไม่ทันการ
หลังเกิดการเหตุ นายสิริภูมิและพนักงานการรถไฟอีกคนได้รีบลงจากรถไฟไปดูจุดเกิดเหตุ แต่นายสยมพรยังคงอยู่ในอาการตกใจและนั่งนิ่งอยู่ที่นั่งคนขับจนช่างเครื่องต้องวิ่งย้อนกลับไปเรียกให้ลงมา
ส่วนประเด็นที่มีข่าวและสื่อบางสำนักนำเสนอภาพวงจรปิดจังหวะพนักงานตีธงแดง เป็นมุมที่มองไม่เห็นคนนั่งประจำจุดควบคุมรถจนเกิดข้อสันนิษฐานว่าคนขับไม่อยู่ในห้องนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำภาพวงจรปิดตลอดเส้นทางรวม 24 ตัว มาตรวจสอบแล้ว ยืนยันชัดเจนจากภาพจังหวะที่พุ่งชนว่าพนักงานขับรถไฟนั่งอยู่ในจุดควบคุมจริง
