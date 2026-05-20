ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 14:21 น.
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขาย-เช่าที่ดินผ่านโซเชียลจีน ชักชวนนักลงทุนจีนในพื้นที่ศรีราชา

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี และ พ.ต.ท.จาริต เร้าเสถียร สว.ตม.จว.ชลบุรี ได้สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.อ.ณภัทร โรจนวสุ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี นำกำลังชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ชลบุรี (ด่านศรีราชา) ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จากการสืบสวนติดตามพฤติกรรมหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่มีพฤติการณ์ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายและให้เช่าที่ดิน ซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า หญิงสาวรายดังกล่าวมีการถ่ายคลิปรีวิวและโปรโมตที่ดิน ก่อนโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat เพื่อใช้เป็นช่องทางชักชวนกลุ่มนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์

ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีนักลงทุนชาวต่างชาติเดินทางมาเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบหญิงสาวชาวจีน ทราบชื่อคือ น.ส.อันฮัน อายุ 43 ปี กำลังประชุมหารือเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อขายที่ดิน ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชาวจีนอีก 7 คน

โดยบนโต๊ะพบเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และสำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่ง จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางและวีซ่าของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด พบว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวหญิงสาวชาวจีนรายดังกล่าวมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (ด่านศรีราชา) ก่อนตรวจสอบพบว่า เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อวิน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

