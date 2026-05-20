ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต
ศาลปากีสถาน ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิตคาบ้าน พร้อมสั่งให้ชดใช้เงินให้กับครอบครัวอีก 2.5 ล้าน
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในประเทสปากีสถานได้พิพากษาประหารชีวิตนายอูญาร์ ฮายัด ปัจจุบันในวัย 23 ปี หลังจากที่ก่อเหตุฆ่า ซานา ยูแซฟ อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 17 ปี พร้อมสั่งให้ชดใช้เงิน 8 แสนบาท (2.5 ล้านรูปี) ให้กับครอบครัวผู้ตาย
สำหรับคดีดังกล่าวนายฮายัดได้เดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด เพื่อจะไปอวยพรสุขสันต์วันเกิดต่อ ยูแซฟ ทว่าเธอปฏิเสธที่จะพบเป็นการส่วนตัวและปฏิเสธความพยายามในการสานสัมพันธ์ของฝ่ายชาย ส่งผลให้นายฮายัดติดตามและบุกเข้าที่บ้านของผู้ตาย ก่อนจะมีปากเสียงกันและนำไปสู้การฆาตกรรมในที่สุด
ซึ่งคดีดังกล่าวนั้นกลายเป็นคดีดังเนื่องจาก ผู้ตายนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลักล้าน และนำไปสู่การเรียกร้องต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีในปากีสถาน ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อย
โดยของผู้ตายกล่าวว่า เขาหวังว่าคำพิพากษาในดังกล่าวจะเป็นบทเรียนให้กับสังคมต่อไปในอนาคต
