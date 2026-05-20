วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25-29 พ.ค.นี้ เตรียมรับ 4,000 บาท คนเคยใช้และไม่เคยคนละครึ่งพลัส เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขที่นี่
เฮลั่น! คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนรวมกว่า 43 ล้านคน แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 13.18 ล้านคน และกลุ่มคนทั่วไปจำนวน 30 ล้านสิทธิ
กลุ่มคนทั่วไปสามารถเริ่มลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06:00 – 22:00 น. ระบบจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้รับสิทธิครบ 30 ล้านสิทธิ หรือเมื่อถึงกำหนดวันสุดท้าย
วันนี้เราได้รวบรวมเงื่อไขการใช้สิทธิ, คุณสมบัติผู้มีสิทธิใช้จ่าย, วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง และประเภทสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนวันลงทะเบียน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
4. ไม่เป็นผู้ที่ถูก สศค. ระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืน ในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และ (6) โครงการคนละครึ่ง พลัส
5. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
วิธีลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส
การลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัสจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส มาก่อน และผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม
1. ขั้นตอนลงทะเบียนผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
1.1 เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก ‘แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)’
1.2 อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’
1.3 ระบบจะแสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิ กดปุ่ม ‘ตกลง’
1.4 หลังลงทะเบียนเสร็จสิ้นรอเริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06:00 – 23:00 น.
2. ขั้นตอนลงทะเบียนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
2.1 เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก ‘แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)’
2.2 อ่านรายละเอียดเงื่อนไข โครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน
2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติสามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วัน จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตัง (กรณีได้รับสิทธิ) ระบบจะแสดงขอ้ความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้ ให้กดปุ่ม ‘ตกลง’
2.4 รอเริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06:00 – 23:00 น.
เงื่อนไขการใช้จ่าย 60/40
รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน (มิ.ย. 2569 – ก.ย. 2569) วงเงินรวมที่ได้ 4,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เริ่มใช้จ่ายสิทธิ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2559 เวลา 06:00 – 23:00 น. สามารถใช้สิทธิได้ 1,000 บาทต่อเดือน และ ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน แต่หากใช้สิทธิในแต่ละเดือนไม่หมด ไม่สามารถนำไปใช้ใน เดือนถัดไปได้
วิธีการใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัส
การใชสิทธิไทยช่วยไทย พลัส สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการสแกน QR เพื่อใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบ Co-Payment ตามขั้นตอนนี้
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
2. กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใชสิทธิ
3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
4. จากนั้นกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน ในกรณีที่เงินใน G Wallet ไม่เพียงพอ ให้เติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทย
5. ต่อมาใสรหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
6. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ
เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส
- ก่อนใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิจะต้องตรวจสอบสิทธิคงเหลือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
- การซื้อ – ขายสินค้า/รับ – ให้บริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด
- ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 06:00 – 23:00 น. ของทุกวัน
- ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการของมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ
ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัส
เช็กไทม์ไลน์ระยะเวลาการลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ขอแนะนำให้ทุกท่านติดตั้งสมัครแอปฯ เป๋าตัง และเปิดบริการ G Wallet ก่อนวันลงทะเบียน 25 พฤษภาคม 2569
- 25 พ.ค. 69 : เปิดลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมรับสิทธิโครงการวันแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างเวลา 06:00-22:00 น. ของทุกวัน
- 29 พ.ค. 69 : สิ้นสุดลงทะเบียนประชาชน ผ่านแอปฯ เป่าตัง
- 1 มิ.ย. 69 : ประชาชนเริ่มใช้สิทธิวันแรก โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เวลา 06:00 – 23:00 น. ของทุกวัน
- 15 มิ.ย. 69 : เริ่มใช้สิทธิฟู้ดเดลิเวอรีวันแรก เวลา 06:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
- 30 ก.ย. 69 : สิ้นสุดโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เวลา 23:00 น.
ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินเดือนละ 1,000 บาท (รวมสูงสุด 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ) หากใช้สิทธิไม่เต็มวงเงินในรอบนั้น ๆ ยอดเงินคงเหลือจะไม่ถูกนําไปสมทบในรอบเดือนถัดไป
ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อสินค้าอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?
สำหรับโครงการไทยช่วยไทย พลัส สามารถซื้อของประเภทสินค้าและบริการ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะ
แต่ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกํานัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชําระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
ทั้งนี้ ต้องมีการซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสด หรือรับแลกสินค้า/บริการ คืนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใด การกําหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กําหนด
กรณีซื้ออาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี
- การใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีจะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหาร/เครื่องดื่มโดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
- รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหาร/เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ใช้สิทธิตามโครงการเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่ 06:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
- ห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ไม่ว่ากรณีใด
- การซื้อ-ขายอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีจะต้องเป็นการซื้อ-ขายกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน
ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส
