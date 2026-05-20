การเงินเศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:08 น.
65
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25-29 พ.ค.นี้ เตรียมรับ 4,000 บาท คนเคยใช้และไม่เคยคนละครึ่งพลัส เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขที่นี่

เฮลั่น! คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนรวมกว่า 43 ล้านคน แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 13.18 ล้านคน และกลุ่มคนทั่วไปจำนวน 30 ล้านสิทธิ

กลุ่มคนทั่วไปสามารถเริ่มลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06:00 – 22:00 น. ระบบจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้รับสิทธิครบ 30 ล้านสิทธิ หรือเมื่อถึงกำหนดวันสุดท้าย

วันนี้เราได้รวบรวมเงื่อไขการใช้สิทธิ, คุณสมบัติผู้มีสิทธิใช้จ่าย, วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง และประเภทสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนวันลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ​

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3. มีบัตรประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นผู้ที่ถูก สศค. ระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืน ในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และ (6) โครงการคนละครึ่ง พลัส

5. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

วิธีลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส

การลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัสจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส มาก่อน และผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม

1. ขั้นตอนลงทะเบียนผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

1.1 เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก ‘แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)’

1.2 อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’

1.3 ระบบจะแสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิ กดปุ่ม ‘ตกลง’

1.4 หลังลงทะเบียนเสร็จสิ้นรอเริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06:00 – 23:00 น.

ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

2. ขั้นตอนลงทะเบียนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

2.1 เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก ‘แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)’

2.2 อ่านรายละเอียดเงื่อนไข โครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน

2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติสามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วัน จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตัง (กรณีได้รับสิทธิ) ระบบจะแสดงขอ้ความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้ ให้กดปุ่ม ‘ตกลง’

2.4 รอเริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06:00 – 23:00 น.

ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

เงื่อนไขการใช้จ่าย 60/40

รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน (มิ.ย. 2569 – ก.ย. 2569) วงเงินรวมที่ได้ 4,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เริ่มใช้จ่ายสิทธิ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2559 เวลา 06:00 – 23:00 น. สามารถใช้สิทธิได้ 1,000 บาทต่อเดือน และ ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน แต่หากใช้สิทธิในแต่ละเดือนไม่หมด ไม่สามารถนำไปใช้ใน เดือนถัดไปได้

วิธีการใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัส

การใชสิทธิไทยช่วยไทย พลัส สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการสแกน QR เพื่อใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบ Co-Payment ตามขั้นตอนนี้

1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)

2. กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใชสิทธิ

3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน

4. จากนั้นกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน ในกรณีที่เงินใน G Wallet ไม่เพียงพอ ให้เติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทย

5. ต่อมาใสรหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก

6. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส

  • ก่อนใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิจะต้องตรวจสอบสิทธิคงเหลือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
  • การซื้อ – ขายสินค้า/รับ – ให้บริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด
  • ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 06:00 – 23:00 น. ของทุกวัน
  • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการของมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัส

เช็กไทม์ไลน์ระยะเวลาการลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ขอแนะนำให้ทุกท่านติดตั้งสมัครแอปฯ เป๋าตัง และเปิดบริการ G Wallet ก่อนวันลงทะเบียน 25 พฤษภาคม 2569

  • 25 พ.ค. 69 : เปิดลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมรับสิทธิโครงการวันแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างเวลา 06:00-22:00 น. ของทุกวัน
  • 29 พ.ค. 69 : สิ้นสุดลงทะเบียนประชาชน ผ่านแอปฯ เป่าตัง
  • 1 มิ.ย. 69 : ประชาชนเริ่มใช้สิทธิวันแรก โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เวลา 06:00 – 23:00 น. ของทุกวัน
  • 15 มิ.ย. 69 : เริ่มใช้สิทธิฟู้ดเดลิเวอรีวันแรก เวลา 06:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
  • 30 ก.ย. 69 : สิ้นสุดโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เวลา 23:00 น.

ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินเดือนละ 1,000 บาท (รวมสูงสุด 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ) หากใช้สิทธิไม่เต็มวงเงินในรอบนั้น ๆ ยอดเงินคงเหลือจะไม่ถูกนําไปสมทบในรอบเดือนถัดไป

ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัส
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อสินค้าอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

สำหรับโครงการไทยช่วยไทย พลัส สามารถซื้อของประเภทสินค้าและบริการ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะ

แต่ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกํานัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชําระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ต้องมีการซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสด หรือรับแลกสินค้า/บริการ คืนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใด การกําหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กําหนด

กรณีซื้ออาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี

  • การใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีจะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหาร/เครื่องดื่มโดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
  • รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหาร/เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ใช้สิทธิตามโครงการเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่ 06:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
  • ห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ไม่ว่ากรณีใด
  • การซื้อ-ขายอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีจะต้องเป็นการซื้อ-ขายกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ใครได้เงิน 4,000 บาท เช็กเลย

33 วินาที ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

8 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทอง 20 พ.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

46 นาที ที่แล้ว
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม บันเทิง

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

46 นาที ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส

53 นาที ที่แล้ว
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต ข่าว

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงตาสุจย์&quot; ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม ข่าว

“หลวงตาสุจย์” ปัดลืออยากกลับไทย ท้าหาหลักฐานคนกุข่าว ลั่นระวังเวรกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน สับรัฐบาล &quot;มิบังควร&quot; ปล่อย 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69 ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สับรัฐบาล “มิบังควร” 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว ข่าว

สาววัย 18 ปี ตัดสินใจบอกแม่ ถูกลุงล่วงละเมิดซ้ำ 6 ครั้ง ซ้ำโดนขู่ฆ่ายกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสนอให้ออกจากราชการ 4 ตำรวจ กักขังเรียกรีดเงินแสน พบชาวจีนข้ามชายแดนบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน เศรษฐกิจ

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผยช่างเครื่องรถไฟไม่พบสารเสพติด ข่าว

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ. ปานเทพ ชี้ไม่ปกติ 9 องคมนตรี ร่วมถกรัฐบาล แก้ภัยแล้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเจมส์&quot; ชื่มชม &quot;ทราย สก๊อต&quot; ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี ข่าว

“ทนายเจมส์” ชื่มชม “ทราย สก๊อต” ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังตั้งข้อสงสัย ช่างเครื่องรถไฟเข้าใจว่ารถเมล์เป็นป้ายโฆษณา ก่อนชน ข่าว

เพจดังชี้ปม รถไฟเบรกไม่ทัน ช่างเครื่องเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา รู้ตัวเหลือ 300 เมตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประชุม ร่วมมือเอกชน-ภาครัฐ ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “แทน” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รู้จักตระกูล สิริวัฒนภักดี เจ้าของไทยเบฟฯ อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน ผู้สนับสนุนงานสังคมและอนุรักษ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:08 น.
65
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก &quot;อาจารย์ไพศาล&quot; แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ฟังแล้วอึ้ง! &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

ฟังแล้วอึ้ง! “ทราย สก๊อต” เผยแม่รับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ถามกลับเป็นเอดส์ไหม

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

อยากผิวสวยต้องรู้! 5 หัตถการที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
แม่บุญธรรมทราย สก๊อต

เผยโฉมแม่บุญธรรม ทราย สก๊อต ผู้อยู่เคียงข้าง ฝ่ามรสุมชีวิตวัยเด็ก

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button