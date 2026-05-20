ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 15:27 น.
62

ตำรวจขึ้นรถไฟ จำลองเหตุก่อนชนรถเมล์ ตั้งประเด็นระยะการมองเห็นธง-ความเร็วรถไฟ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานควบคุมไม้กั้น

จากกรณีเหตุ รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ และบาดเจ็บอีก 30 รายนั้น

ล่าสุด ชุดสืบสวนคลี่คลายคดี ได้เข้าตรวจสอบรถไฟขบวนดังกล่าว และกำหนดประเด็นตรวจสอบระยะการมองเห็นระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อดูว่าคนขับรถไฟจะสามารถมองเห็นระบบอาณัติสัญญาณต่างๆ ทั้งธง ไฟสัญญาณ หรือยานพาหนะที่จอดคร่อมราง ในระยะเท่าไร รวมไปถึงระยะการหยุดเบรกรถไฟ เพื่อดูว่าพนักงานขับรถไฟใช้ระยะทางเท่าไร ก่อนถึงสถานีหรือซุ้มไม้กั้นถนน การชะลอความเร็วและหยุดรถไฟ รวมทั้งจะสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มรถไฟว่าจะเริ่มส่งสัญญาณให้พนักงานขับรถในระยะเท่าไร

นอกจากนี้ ก็จะดูความเร็วของรถไฟว่าใช้ความเร็วเท่าไร ตั้งแต่วิ่งรถ ไปจนถึงการชะลอความเร็วของรถ ก่อนที่จะเบรกหยุดรถไฟ โดยประเด็นเหล่านี้ ชุดสืบสวนจะรวบรวมเพื่อมาตรวจสอบว่า สอดคล้องกับคำให้การของพนักงานควบคุมไม้กั้น พนักงานขับรถไฟ ช่างเครื่อง และพนักงานรักษารถไฟคันเกิดเหตุหรือไม่ รวมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทั้งการปฏิบัติในส่วนของพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้น โดยจะสังเกตการปฏิบัติตั้งแต่การทำความเร็วรถไฟ การวิทยุสื่อสาร ระยะห่างของรถไฟก่อนที่จะนำไม้กั้นลง รวมทั้งการตีสัญญาณของพนักงานควบคุมไม้กั้น ทั้งสัญญาณไฟและสัญญาณธง

สำหรับการจำลองสถานการณ์ครั้งนี้ ชุดสืบสวนได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกคือเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตการณ์บนรถไฟ อีกชุดหนึ่งคือเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตการณ์ตามซุ้มไม้กั้นรถไฟ ส่วนขบวนรถไฟที่จะใช้จำลองสถานการณ์ เป็นขบวนรถไฟโดยสารปกติ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

