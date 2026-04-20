ดราม่า “รถถัง” ยังไม่จบ สายข่าววงใน One ชี้ยังมีข้อผูกมัด ต้องรอสรุปต่อ
ภายหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ กับ ONE Championship องค์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลกจะจบลงไป ที่ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยต่างฝ่ายต่างมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน เพื่อให้เรื่องดังกล่าวยุติลงนั้น
ล่าสุดประเด็นดราม่านี้ ทำท่าจะยังไม่จบลง เมื่อ นิก แอตกินส์ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งเปรียบเสมือนสายข่าววงในจาก ONE Championship ระบุว่า สื่อในไทยแทบทุกสำนักลงข่าวผิดพลาด และระบุรายละเอียดของข่าว “ไม่ชัดเจน”
ตามข่าวที่ได้รายงานไปก่อนหน้านั้นทำให้เข้าใจได้ว่าตัวของ รถถัง และ ONE เคลียร์กันได้ลงตัว เพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับข้อเรียกร้องทั้งคู่ แต่ความจริงคือไม่ใช่ เพราะมีการเปิดเผยว่าข้อเรียกร้องจากฝั่งรถถังนั้น ทางผู้บริหารของ ONE Championship ยังไม่ตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จริงอยู่ที่ว่า นักชกไทยรายนี้ขอเป็นอิสระ แต่ก็ยังมีข้อผูกมัดจากสัญญาเดิมที่เซ็นกันไป คือ Exclusive negotiation period หรือสิทธิในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
ข้อสรุปของเรื่องนี้เป็นไปได้ว่า ONE กับ รถถัง ยังมีข้อผูกมัดกันในเรื่องของสัญญา แม้ตัวนักชกจะกลายเป็น Free Agent แล้วก็ตาม โดยมีการเปิดเผยว่า หลังจบไฟต์ที่เจ้าตัวจะพบกับ ทาเครุ เซกาวา ศึก ONE Samurai จะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ขณะที่อ้างอิงข้อมูลจาก Bangkok Post ระบุในการเจรจาล่าสุด รถถังได้ยื่นข้อเสนอหลัก 2 ประการ คือ
- ถอนฟ้องคดีความทั้งหมดทันที
- ขอเป็นนักมวยอิสระ (Free Agent) ทันทีหลังจบไฟต์กับทาเครุ
อย่างไรก็ตาม ทาง ONE Championship ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว โดยยื่นเงื่อนไขเบื้องต้น 3 ข้อให้รถถังปฏิบัติตามก่อนจะเริ่มการเจรจาหาข้อสรุปในขั้นต่อไป
- คำขอโทษสาธารณะ – ต้องแถลงขอโทษและถอนคำพูดที่ทางองค์กรระบุว่าเป็นข้อมูลเท็จ
- หยุดการกล่าวหา – ต้องไม่มีการกล่าวหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอีกในอนาคต
- ปฏิบัติตามสัญญาเดิม – รถถังต้องทำหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาปัจจุบันจนกว่าจะมีข้อตกลงใหม่ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ขณะที่ตัวรถถังเองเริ่มแสดงท่าทีประนีประนอมมากขึ้น โดยกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า “ผมไม่มีแผนจะย้ายไปองค์กรอื่น เพราะผมยังเคารพ ONE ผมพร้อมเจรจาและทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป”
บทสรุปปัจจุบัน
ไฟต์กับทาเครุ – มีแนวโน้มสูงว่าจะชกตามกำหนดเดิม
คดีความ – เริ่มมีการเจรจาเพื่อถอนฟ้องแต่ยังไม่เสร็จสิ้น
สถานะนักมวยอิสระ – ยังเป็นประเด็นหลักที่ต้องสู้กันต่อหลังจบไฟต์ที่ญี่ปุ่น
สงครามสัญญานี้อาจจะสงบลงชั่วคราวเพื่อให้ “โชว์ดำเนินต่อไปได้” แต่ในเชิงกฎหมายและการต่อรองทางธุรกิจ การเจรจาที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: