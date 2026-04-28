แฟนคลับช็อก แรปเปอร์โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งสมอง 2 ปี ก่อนจากไปสงบ
อาลัย Jerry.K แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองชนิดรุนแรง 2 ปี โกนผมหมดหัวสู้โรคร้าย ก่อนจากไปวัย 42 ปี ย้อนรอยผลงานเพลงวิพากษ์ปัญหาสังคม ครองใจแฟนคลับ
วงการเพลงฮิปฮอปของเกาหลีใต้สูญเสียแรปเปอร์ เจอร์รี.เค (Jerry.K) หรือ คิมจินอิล (Kim Jin-il) เสียชีวิตวัย 42 ปี เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา หลังสู้กับโรคมะเร็งสมองชนิดรุนแรงนานกว่า 2 ปี
เจอร์รี.เค เกิดเมื่อปี 2527 เขาสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการสื่อสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีในปี 2544 ด้วยการตั้งวงแรปดูโอ้ Loqs ร่วมกับ เมคเซนส์ (MakeSense) เพื่อนสมัยมัธยมปลาย จากนั้นเจ้าตัวร่วมก่อตั้งกลุ่มฮิปฮอป Soul Company และออกผลงานเดี่ยวชุดแรกชื่อ Ilgal ในปี 2549
ต่อมาปี 2551 แรปเปอร์หนุ่มเริ่มมีชื่อเสียงจากอัลบัมเต็มชุดแรก The Demon King แฟนเพลง ฝั่งนักวิจารณ์ชื่นชมผลงานชุดนี้อย่างมาก เพราะเนื้อหาเพลงพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์และปัญหาสังคมด้วยภาษาตรงไปตรงมา วงการฮิปฮอปจึงตั้งฉายาให้เขาว่า “แรปเปอร์จอมเสียดสี” และ “ราชาปีศาจ”
นอกจากผลงานเพลงแล้ว คิมจินอิลเคยรับตำแหน่งซีอีโอของค่าย Soul Company ก่อนลาออกหลังค่ายปิดตัวลงในปี 2554 จากนั้นเขาเปิดค่ายเพลงอิสระชื่อ Days Alive แฟนเพลงยอมรับว่าเขาคือแรปเปอร์ผู้วิพากษ์วิจารณ์ความจริงและเจาะลึกปัญหาสังคมเกาหลีใต้มาตลอด
เจอร์รี.เคสร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง อัลบัมเต็มชุดที่ 3 Reality, Enemy มีชื่อเข้าชิงรางวัลอัลบัมแรปและฮิปฮอปยอดเยี่ยมในงาน Korean Music Awards ครั้งที่ 12 ส่วนเพลง Call Center ที่ร่วมงานกับ อูฮโย (Woo Hyo) จากอัลบัมชุดที่ 4 มีชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงแรปและฮิปฮอปยอดเยี่ยมในงานเดียวกันครั้งที่ 14 ต่อมาในปี 2563 เขาปล่อยอัลบัมชุดที่ 5 Home นำเสนอเรื่องราวการฟื้นฟูชีวิตประจำวันและความสงบสุข
ย้อนกลับไปในปี 2567 เขาแจ้งข่าวอาการป่วยของตนเองให้แฟนเพลงได้รับทราบ โดยโพสต์ข้อความสั้น ๆ บนอินสตาแกรมในเดือนพฤษภาคมปีนั้นว่า “ผมตรวจพบเนื้องอกในสมองกะทันหัน กำลังเข้ารับการผ่าตัดและกำลังพักฟื้น” เขากล่าวเพิ่มว่า “ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่หวังว่าอาการจะดีขึ้นบ้าง โปรดคิดถึงผม”
ครอบครัวจัดพิธีศพของเขาที่ศาลาพักศพโรงพยาบาล Sinchon Severance Hospital ส่วนพิธีเคลื่อนศพจะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายนนี้
ข้อมูลจาก : chosun
