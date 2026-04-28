ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก แรปเปอร์โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งสมอง 2 ปี ก่อนจากไปสงบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 13:36 น.
เจอร์รี.เค แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองเสียชีวิต

อาลัย Jerry.K แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองชนิดรุนแรง 2 ปี โกนผมหมดหัวสู้โรคร้าย ก่อนจากไปวัย 42 ปี ย้อนรอยผลงานเพลงวิพากษ์ปัญหาสังคม ครองใจแฟนคลับ

วงการเพลงฮิปฮอปของเกาหลีใต้สูญเสียแรปเปอร์ เจอร์รี.เค (Jerry.K) หรือ คิมจินอิล (Kim Jin-il) เสียชีวิตวัย 42 ปี เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา หลังสู้กับโรคมะเร็งสมองชนิดรุนแรงนานกว่า 2 ปี

เจอร์รี.เค เกิดเมื่อปี 2527 เขาสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการสื่อสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีในปี 2544 ด้วยการตั้งวงแรปดูโอ้ Loqs ร่วมกับ เมคเซนส์ (MakeSense) เพื่อนสมัยมัธยมปลาย จากนั้นเจ้าตัวร่วมก่อตั้งกลุ่มฮิปฮอป Soul Company และออกผลงานเดี่ยวชุดแรกชื่อ Ilgal ในปี 2549

ต่อมาปี 2551 แรปเปอร์หนุ่มเริ่มมีชื่อเสียงจากอัลบัมเต็มชุดแรก The Demon King แฟนเพลง ฝั่งนักวิจารณ์ชื่นชมผลงานชุดนี้อย่างมาก เพราะเนื้อหาเพลงพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์และปัญหาสังคมด้วยภาษาตรงไปตรงมา วงการฮิปฮอปจึงตั้งฉายาให้เขาว่า “แรปเปอร์จอมเสียดสี” และ “ราชาปีศาจ”

นอกจากผลงานเพลงแล้ว คิมจินอิลเคยรับตำแหน่งซีอีโอของค่าย Soul Company ก่อนลาออกหลังค่ายปิดตัวลงในปี 2554 จากนั้นเขาเปิดค่ายเพลงอิสระชื่อ Days Alive แฟนเพลงยอมรับว่าเขาคือแรปเปอร์ผู้วิพากษ์วิจารณ์ความจริงและเจาะลึกปัญหาสังคมเกาหลีใต้มาตลอด

เจอร์รี.เคสร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง อัลบัมเต็มชุดที่ 3 Reality, Enemy มีชื่อเข้าชิงรางวัลอัลบัมแรปและฮิปฮอปยอดเยี่ยมในงาน Korean Music Awards ครั้งที่ 12 ส่วนเพลง Call Center ที่ร่วมงานกับ อูฮโย (Woo Hyo) จากอัลบัมชุดที่ 4 มีชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงแรปและฮิปฮอปยอดเยี่ยมในงานเดียวกันครั้งที่ 14 ต่อมาในปี 2563 เขาปล่อยอัลบัมชุดที่ 5 Home นำเสนอเรื่องราวการฟื้นฟูชีวิตประจำวันและความสงบสุข

ย้อนกลับไปในปี 2567 เขาแจ้งข่าวอาการป่วยของตนเองให้แฟนเพลงได้รับทราบ โดยโพสต์ข้อความสั้น ๆ บนอินสตาแกรมในเดือนพฤษภาคมปีนั้นว่า “ผมตรวจพบเนื้องอกในสมองกะทันหัน กำลังเข้ารับการผ่าตัดและกำลังพักฟื้น” เขากล่าวเพิ่มว่า “ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่หวังว่าอาการจะดีขึ้นบ้าง โปรดคิดถึงผม”

ครอบครัวจัดพิธีศพของเขาที่ศาลาพักศพโรงพยาบาล Sinchon Severance Hospital ส่วนพิธีเคลื่อนศพจะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายนนี้

แรปเปอร์ Jerry.K

ข้อมูลจาก : chosun

ข่าวล่าสุด
นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

4 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

8 นาที ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

15 นาที ที่แล้ว
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200 ข่าว

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

31 นาที ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ &quot;คอนเทนต์ขยะ&quot; เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

37 นาที ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน! เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!

40 นาที ที่แล้ว
เอ็ม เอกชาติ โชว์สลิปโอนเงินเยียวยายายแบงค์ เลสเตอร์ เ ข่าว

เอ็ม เอกชัย งัดสลิปโชว์ โต้ข่าวไม่ส่งเงิน ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยันไม่ทิ้งแน่นอน

47 นาที ที่แล้ว
สั่งจำคุก &quot;สจ.กอล์ฟ&quot; ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง ข่าว

สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด บันเทิง

อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอร์รี.เค แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก แรปเปอร์โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งสมอง 2 ปี ก่อนจากไปสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง บันเทิง

ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 28 เม.ย. 69 ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท ภาพรวมยังร่วงหนัก 550 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนทำสวนทุเรียนรายได้เท่าไหร่ รวยไหม? เจาะลึกกำไรสุทธิต่อไร่ เปิดพอร์ตต้นทุนความเสี่ยงที่ข่าวไม่ได้บอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรสแมรี่ แจ้งความจับคู่กรณี ล่วงละเมิดทางเพศลูกชาย วัย 14 ปี ยันเอาเรื่องถึงที่สุด บันเทิง

โรสแมรี่ แจ้งความจับคู่กรณี ล่วงละเมิดทางเพศลูกชาย วัย 14 ปี ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;การดี&quot; เตือนรัฐบาล ไลฟ์สดทุเรียน ช่วยขายได้แค่ชั่วคราว แต่อย่าลืมยุทธศาสตร์ชาติ ข่าว

“การดี” เตือนรัฐบาล ไลฟ์สดทุเรียน ช่วยได้แค่ชั่วคราว แต่อย่าลืมยุทธศาสตร์ชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยเหยื่อแจ้งความแล้ว 2 ราย อ้างเบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวปะหน้า ข่าว

กัน จอมพลัง จับโป๊ะ เบิร์ด วันว่างๆ ใส่ถุงมือกวน แถว่าเป็นแป้งมัน ลั่น ไปสู้ในศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าพาณิชย์ขู่ฟัน พ่อค้า-อินฟลูฯ จัดโปรแรงทำตลาดป่วน เคลียร์ปมทุเรียน 100 บาท เศรษฐกิจ

สรุปดราม่าพาณิชย์ขู่ฟัน พ่อค้า-อินฟลูฯ จัดโปรแรงทำตลาดป่วน เคลียร์ปมทุเรียน 100 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมลาย รัชดา พา เบิร์ด วันว่างๆ บินไปฮ่องกงเสริมดวง ข่าว

ภาพล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ บินเสริมดวงฮ่องกง เมลาย ลั่น จะได้มีเงิน ประกันตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อ “แบงค์ เลสเตอร์” ฉะ “เบิร์ด วันว่างว่าง” ผิดคำพูดหวนทำคอนเทนต์ขยะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! รถแห่เสียงดังสนั่นทำ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ พังเสียหาย โบราณวัตถุแตกยับ ข่าว

ช็อก! รถแห่เสียงดังสนั่นทำ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ พังเสียหาย โบราณวัตถุแตกยับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; โผล่เช็กอิน บินฮ่องกง หลังดราม่าใช้ยาแนว ป้ายคนเล่นสงกรานต์ ข่าว

“เบิร์ด วันว่างๆ” โผล่เช็กอิน บินฮ่องกง หลังดราม่าใช้ยาแนว ป้ายคนเล่นสงกรานต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาย แบงค์ เลสเตอร์ เปิดใจถึง เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญาเลิกทำคอนเทนต์ขยะ ข่าว

ยายแบงค์ เลสเตอร์ น้ำตาคลอ เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญา ยังไม่เลิกทำคอนเทนต์ขยะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เคลวิน แฟน มิน พีชญา เปิดใจหลังแฟนสาวได้ประกันตัว ยัน พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
19 แอป ราชกิจจา

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
Back to top button