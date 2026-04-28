ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง

แรงมากแม่! ลือสนั่น “ลินคอล์น” เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้ากลางงานปาร์ตี้ จนเข้ารพ. ล่าสุดเจ้าตัวโร่ชี้แจงแล้ว
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก เมื่อ ลินคอล์น เดอะเฟซ เมน 4 หรือ ลินคอล์น บูย (Lincoln Bui) นายแบบหนุ่มผู้เข้าแข่งขันจากรายการ The Face Men Thailand Season 4 สังกัดทีมเมนเทอร์ แพนเค้ก เขมนิจ กับ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มโอเพนแชต ระบุว่า
ตนถูกแฟนหนุ่มของนางเอกชื่อดังตบหน้าระหว่างอยู่ในปาร์ตี้ จนต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นการด่วน “แฟนพี่… เดินมาตบหน้า ลินคอล์น คืน after party ครับ แต่ไป โรงพยาบาลแล้วคับ”
ต่อมาไม่นาน ลินคอล์น เดอะเฟซ เมน 4 ก็กลับเข้ามาพิมพ์ข้อความอัปเดตอีกครั้งในโอเพนแชตทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยเป็นการชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดกัน
“สวัสดีทุกคนนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เป็นแค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อย ไม่มีอะไรจริงจัง คอปโอเคดีครับ ขอบคุณมาก ๆ ที่เป็นห่วงกัน คอปซาบซึ้งมาก ๆ หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกเร็ว ๆ นี้นะครับ บางทีอาจจะเจอกันในอีเวนต์หน้า แล้วได้ถ่ายรูปด้วยกัน ไปเติบโตไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตเสมอครับ”
