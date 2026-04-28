ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก
จอร์แดน อดัมส์ หนุ่มวัย 29 ปี สร้างความประทับใจทั่วโลกด้วยการแบกตู้เย็นวิ่งลอนดอนมาราธอน เผยเป้าหมายสุดลึกซึ้งเพื่อระดมทุนช่วยสมาคมโรคสมองเสื่อม สู้เพื่อแม่และอนาคตตัวเอง
กลายเป็นภาพสุดประทับใจที่ทำเอาคนดูน้ำตาซึมไปตาม ๆ กัน ในการแข่งขันลอนดอนมาราธอนที่ผ่านมา เมื่อ จอร์แดน อดัมส์ (Jordan Adams) ชายหนุ่มวัย 29 ปี ตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดของตัวเองด้วยการแบกตู้เย็นน้ำหนักกว่า 25 กิโลกรัมไว้บนหลังตลอดเส้นทางวิ่ง
การแบกตู้เย็นครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างคอนเทนต์หรือโชว์ความแข็งแกร่ง แต่จอร์แดนต้องการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึง ภาระที่หนักอึ้งและมองไม่เห็น ของผู้ป่วย โรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (Frontotemporal Dementia – FTD) ซึ่งเป็นโรคที่พรากชีวิตคุณแม่ของเขาไปอย่างไม่มีวันกลับ
เรื่องราวที่บีบหัวใจยิ่งกว่านั้น คือตัวของจอร์แดนเองก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรหัสพันธุกรรมของโรคนี้เช่นเดียวกับคุณแม่ ซึ่งหมายความว่าเขามีโอกาสเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันในอนาคต การวิ่งครั้งนี้จึงเป็นการทำเพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยให้สมาคม Alzheimer’s Research UK และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่า “ไม่มีใครควรต้องแบกรับภาระที่หนักหนานี้เพียงลำพัง”
จอร์แดนทิ้งท้ายข้อความสุดซึ้งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างส่งกำลังใจให้เขาอย่างล้นหลาม โดยเขากล่าวว่าการแบกตู้เย็นที่หนักอึ้งนี้เทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับโรคสมองเสื่อมในทุก ๆ วัน
ทั้งนี้ โรค FTD ที่เขาเป็นสื่อถึงความผิดปกติของสมองที่กระทบต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรม ซึ่งมักพบในคนที่อายุยังไม่มากนัก
