ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 13:54 น.
ภาพจาก : TCS London Marathon

จอร์แดน อดัมส์ หนุ่มวัย 29 ปี สร้างความประทับใจทั่วโลกด้วยการแบกตู้เย็นวิ่งลอนดอนมาราธอน เผยเป้าหมายสุดลึกซึ้งเพื่อระดมทุนช่วยสมาคมโรคสมองเสื่อม สู้เพื่อแม่และอนาคตตัวเอง

กลายเป็นภาพสุดประทับใจที่ทำเอาคนดูน้ำตาซึมไปตาม ๆ กัน ในการแข่งขันลอนดอนมาราธอนที่ผ่านมา เมื่อ จอร์แดน อดัมส์ (Jordan Adams) ชายหนุ่มวัย 29 ปี ตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดของตัวเองด้วยการแบกตู้เย็นน้ำหนักกว่า 25 กิโลกรัมไว้บนหลังตลอดเส้นทางวิ่ง

การแบกตู้เย็นครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างคอนเทนต์หรือโชว์ความแข็งแกร่ง แต่จอร์แดนต้องการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึง ภาระที่หนักอึ้งและมองไม่เห็น ของผู้ป่วย โรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (Frontotemporal Dementia – FTD) ซึ่งเป็นโรคที่พรากชีวิตคุณแม่ของเขาไปอย่างไม่มีวันกลับ

ภาพจาก : TCS London Marathon

เรื่องราวที่บีบหัวใจยิ่งกว่านั้น คือตัวของจอร์แดนเองก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรหัสพันธุกรรมของโรคนี้เช่นเดียวกับคุณแม่ ซึ่งหมายความว่าเขามีโอกาสเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันในอนาคต การวิ่งครั้งนี้จึงเป็นการทำเพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยให้สมาคม Alzheimer’s Research UK และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่า “ไม่มีใครควรต้องแบกรับภาระที่หนักหนานี้เพียงลำพัง”

จอร์แดนทิ้งท้ายข้อความสุดซึ้งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างส่งกำลังใจให้เขาอย่างล้นหลาม โดยเขากล่าวว่าการแบกตู้เย็นที่หนักอึ้งนี้เทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับโรคสมองเสื่อมในทุก ๆ วัน

ภาพจาก : TCS London Marathon

ทั้งนี้ โรค FTD ที่เขาเป็นสื่อถึงความผิดปกติของสมองที่กระทบต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรม ซึ่งมักพบในคนที่อายุยังไม่มากนัก

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

