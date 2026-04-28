การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 แบ่งจ่าย 2 รอบ เงินเข้าวันไหน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 09:32 น.
เช็กวันโอนเงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 จ่าย 2 รอบ เงินเข้าวันบ้าง พร้อมปฏิทินโอนเงินยาวถึงสิ้นปี ช่วยวางแผนการเงินล่วงหน้า

หลังจากกรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำงวดล่าสุดไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ข้าราชการหลายคนเริ่มวางแผนการใช้จ่ายสำหรับเดือนถัดไป วันนี้เรามีข้อมูลปฏิทินการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2569 มาอัปเดตให้ทราบครับ

กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยแบ่งการจ่ายออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 : โอนเงินวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
  • รอบที่ 2 : โอนเงินวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนเพียงรอบเดียว กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมปฏิทินวันโอนเงินเดือนข้าราชการในช่วงที่เหลือของปี 2569 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม มาให้ทุกคนตรวจสอบกำหนดการโอนเงินทั้ง 2 รอบ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินล่วงหน้า

ปฏิทินโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2569

  • เดือนพฤษภาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 26 พ.ค.
  • เดือนมิถุนายน 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 มิ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 มิ.ย.
  • เดือนกรกฎาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 23 ก.ค.
  • เดือนสิงหาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.
  • เดือนกันยายน 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.
  • เดือนตุลาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
  • เดือนพฤศจิกายน 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
  • เดือนธันวาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.
เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2569
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

