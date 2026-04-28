เงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 แบ่งจ่าย 2 รอบ เงินเข้าวันไหน

เช็กวันโอนเงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 จ่าย 2 รอบ เงินเข้าวันบ้าง พร้อมปฏิทินโอนเงินยาวถึงสิ้นปี ช่วยวางแผนการเงินล่วงหน้า
หลังจากกรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำงวดล่าสุดไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ข้าราชการหลายคนเริ่มวางแผนการใช้จ่ายสำหรับเดือนถัดไป วันนี้เรามีข้อมูลปฏิทินการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2569 มาอัปเดตให้ทราบครับ
กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยแบ่งการจ่ายออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 : โอนเงินวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
- รอบที่ 2 : โอนเงินวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนเพียงรอบเดียว กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมปฏิทินวันโอนเงินเดือนข้าราชการในช่วงที่เหลือของปี 2569 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม มาให้ทุกคนตรวจสอบกำหนดการโอนเงินทั้ง 2 รอบ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินล่วงหน้า
ปฏิทินโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2569
- เดือนพฤษภาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 26 พ.ค.
- เดือนมิถุนายน 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 มิ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 มิ.ย.
- เดือนกรกฎาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 23 ก.ค.
- เดือนสิงหาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.
- เดือนกันยายน 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.
- เดือนตุลาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
- เดือนธันวาคม 2569 : รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.
