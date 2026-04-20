สาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 ออกวันที่ 27 ช้ากว่าปกติ

เฉลยสาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 รอบ 2 โอนวันที่ 27 ล่าช้ากว่าปกติ พร้อมกางตารางรับเงินเดือน เพื่อวางแผนการเงินล่วงหน้า
ตามที่ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2569 สำหรับเดือนเมษายน 2569 มีกำหนดการโอนเงินรอบที่ 1 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และรอบที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2569
กำหนดการรอบที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน ทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า ทำไมเดือนนี้เงินเดือนถึงออกช้าและใกล้หมดเดือนมาก ทั้งที่เดือนเมษายนมีเพียง 30 วันเท่านั้น
หากวิเคราะห์ตามหลักการจ่ายเงินเดือน ปกติแล้วเงินเดือนข้าราชการจะออกในช่วงระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 ของทุกเดือน แต่เดือนเมษายน 2569 วันที่ 25 และ 26 ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีจึงไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้
เมื่อตัดวันหยุดออกไป ตัวเลือกวันโอนเงินจะเหลือเพียง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน หรือ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน
อีกหนึ่งเหตุผลที่นำมาเป็นปัจจัยสำคัญ คือ วันจ่ายเงินบำนาญข้าราชการ ตามปกติแล้วระบบจะไม่กำหนดวันโอนเงินบำนาญให้อยู่ติดกับวันโอนเงินเดือนข้าราชการ ในเดือนเมษายนนี้เงินบำนาญมีกำหนดออกในวันที่ 23 เมษายน ดังนั้นการจ่ายเงินเดือนในวันที่ 24 เมษายนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้วันที่ 27 เมษายน กลายเป็นวันเดียวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโอนเงินเดือนรอบที่ 2
วันโอนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2569
เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเงิน ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมปฏิทินวันโอนเงินเดือนข้าราชการที่เหลือของปี 2569 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม มาให้ตรวจสอบกันชัด ๆ ตามกำหนดการโอนเงิน 2 รอบ ดังนี้
เดือนพฤษภาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2569
เดือนมิถุนายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 มิถุนายน 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2569
เดือนกรกฎาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 23 กรกฎาคม 2569
เดือนสิงหาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 14 สิงหาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 26 สิงหาคม 2569
เดือนกันยายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 กันยายน 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 กันยายน 2569
เดือนตุลาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 ตุลาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 27 ตุลาคม 2569
เดือนพฤศจิกายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569
เดือนธันวาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 ธันวาคม 2569
