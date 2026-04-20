การเงินเศรษฐกิจ

สาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 ออกวันที่ 27 ช้ากว่าปกติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 16:10 น.
สาเหตุเงินเดือนข้าราชการรอบ 2 เดือนเมษายนออกวันที่ 27

เฉลยสาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 รอบ 2 โอนวันที่ 27 ล่าช้ากว่าปกติ พร้อมกางตารางรับเงินเดือน เพื่อวางแผนการเงินล่วงหน้า

ตามที่ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2569 สำหรับเดือนเมษายน 2569 มีกำหนดการโอนเงินรอบที่ 1 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และรอบที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2569

กำหนดการรอบที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน ทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า ทำไมเดือนนี้เงินเดือนถึงออกช้าและใกล้หมดเดือนมาก ทั้งที่เดือนเมษายนมีเพียง 30 วันเท่านั้น

หากวิเคราะห์ตามหลักการจ่ายเงินเดือน ปกติแล้วเงินเดือนข้าราชการจะออกในช่วงระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 ของทุกเดือน แต่เดือนเมษายน 2569 วันที่ 25 และ 26 ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีจึงไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้

เมื่อตัดวันหยุดออกไป ตัวเลือกวันโอนเงินจะเหลือเพียง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน หรือ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน

อีกหนึ่งเหตุผลที่นำมาเป็นปัจจัยสำคัญ คือ วันจ่ายเงินบำนาญข้าราชการ ตามปกติแล้วระบบจะไม่กำหนดวันโอนเงินบำนาญให้อยู่ติดกับวันโอนเงินเดือนข้าราชการ ในเดือนเมษายนนี้เงินบำนาญมีกำหนดออกในวันที่ 23 เมษายน ดังนั้นการจ่ายเงินเดือนในวันที่ 24 เมษายนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้วันที่ 27 เมษายน กลายเป็นวันเดียวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโอนเงินเดือนรอบที่ 2

วันโอนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2569

เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเงิน ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมปฏิทินวันโอนเงินเดือนข้าราชการที่เหลือของปี 2569 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม มาให้ตรวจสอบกันชัด ๆ ตามกำหนดการโอนเงิน 2 รอบ ดังนี้

เดือนพฤษภาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

เดือนมิถุนายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 มิถุนายน 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เดือนกรกฎาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

เดือนสิงหาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 14 สิงหาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 26 สิงหาคม 2569

เดือนกันยายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 กันยายน 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 กันยายน 2569

เดือนตุลาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 ตุลาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 27 ตุลาคม 2569

เดือนพฤศจิกายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569

เดือนธันวาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 ธันวาคม 2569

สาเหตุเงินเดือนข้าราชการรอบ 2 เดือนเมษายนออกวันที่ 27

