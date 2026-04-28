เคลียร์ชัด! ปมดราม่า “บิ๊กก้อง” ถ่ายรูปคู่มือขวา “ก๊กอาน” ที่แท้คือการคุยงานปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 09:30 น.
ภาพจาก : ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์

โซเชียลเดือดปุดๆ หลังเพจดังปล่อยภาพผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมโต๊ะกับคนสนิท “ก๊ก อาน” ผู้ทรงอิทธิพลชาวกัมพูชา ล่าสุดศูนย์ปราบโกงออนไลน์แจงยิบ เป็นภาพคุยงานราชการ ไม่ได้สังสรรค์ส่วนตัว

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เมื่อ เฟซบุ๊ก เพจ CSI LA เผยแพร่ภาพ “บิ๊กก้อง” หรือ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) และรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) นั่งร่วมโต๊ะกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น มือขวา ของ ก๊ก อาน เจ้าพ่อกาสิโนปอยเปต ผู้ทรงอิทธิพลชาวกัมพูชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ภาพนี้ทำให้เกิดคำถามในสังคมถึงความเหมาะสมและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อระงับดราม่าอย่างรวดเร็ว โดยยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพจริง แต่บริบทเบื้องหลังไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคาดเดา

ทาง ACSC ระบุว่า ภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการพบปะเพื่อหารือข้อราชการ ไม่ใช่การสังสรรค์ส่วนตัว จุดประสงค์หลักคือการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและกัมพูชาในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติ คณะที่เดินทางมาหารือในวันนั้นนำโดย พล.ต.อ. ซอ เทศ (Sar Thet) หรือ พล.ต.อ. Sam Vannvirak รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชา

สำหรับบุคคลในภาพที่ถูกพาดพิงว่าเป็น “มือขวา ก๊ก อาน” นั้น ศูนย์ฯ ชี้แจงว่าเป็นเพียงผู้ติดตามของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาที่เดินทางมาร่วมคณะด้วย ทางตำรวจไทยยืนยันว่าไม่เคยรู้จักและไม่มีความสนิทสนมส่วนตัวกับบุคคลดังกล่าว เป็นเพียงการพบปะตามวาระงานราชการเท่านั้น

ในส่วนของ “ก๊ก อาน” ตัวจริง ทางการไทยยังคงต้องการตัวและเคยมีการนำกำลังตำรวจไซเบอร์บุกเข้าตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจของเขาไปเมื่อช่วงกลางปี 2568 สรุปแล้ว ภาพที่ปรากฏเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่อย่างใด

