เงินเดือนข้าราชการ 2569 มีนาคม ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน เช็กที่นี่

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมกราคม 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 มกราคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 27 มกราคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
- รอบ 2 : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนมีนาคม 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 26 มีนาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 เมษายน 2569
- รอบ 2 : วันที่ 27 เมษายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2569
- รอบ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 มิถุนายน 2569
- รอบ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 23 กรกฎาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนสิงหาคม 2569
- รอบ 1 : วันที่ 14 สิงหาคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 26 สิงหาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนกันยายน 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 กันยายน 2569
- รอบ 2 : วันที่ 25 กันยายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนตุลาคม 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 ตุลาคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 27 ตุลาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
- รอบ 2 : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนธันวาคม 2569
- รอบ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 25 ธันวาคม 2569
จ่ายเงินบำนาญรายเดือน 2569 เงินออกวันไหน
- เงินเข้าบัญชี 23 มกราคม 2569
- เงินเข้าบัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2569
- เงินเข้าบัญชี 24 มีนาคม 2569
- เงินเข้าบัญชี 23 เมษายน 2569
- เงินเข้าบัญชี 22 พฤษภาคม 2569
- เงินเข้าบัญชี 23 มิถุนายน 2569
- เงินเข้าบัญชี 21 กรกฎาคม 2569
- เงินเข้าบัญชี 24 สิงหาคม 2569
- เงินเข้าบัญชี 23 กันยายน 2569
- เงินเข้าบัญชี 22 ตุลาคม 2569
- เงินเข้าบัญชี 23 พฤศจิกายน 2569
- เงินเข้าบัญชี 23 ธันวาคม 2569
ระบบการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นแบบจ่ายเงินเดือน 2 รอบ สมัครใจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ข้าราชการ มีเงื่อนไขดังนี้
-
ข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินแบบ 1 รอบ (เหมือนเดิม) หรือ 2 รอบ (แบบใหม่)
-
รอบแรก: จ่ายประมาณวันที่ 16 ของทุกเดือน รอบที่สอง: จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 3 วันทำการ
-
พวกเงินหักตามกฎหมาย (ภาษี, กบข., กสจ.) และเงินหักหนี้สวัสดิการต่างๆ จะถูกหักในการจ่าย รอบที่สอง ทั้งหมด
โครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
-
ประเภทบริหาร: (เช่น ผู้อำนวยการระดับสูง, อธิบดี)
-
ประเภทอำนวยการ: (เช่น ผู้อำนวยการกอง)
-
ประเภทวิชาการ: (ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ)
-
ประเภททั่วไป: (ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน ไปจนถึงระดับทักษะพิเศษ)
สวัสดิการและเงินเพิ่มอื่นๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐานแล้ว ยังมีส่วนต่างที่ได้รับตามสิทธิและหน้าที่ เช่น
-
เงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือวิชาการบางระดับ
-
พ.ศ.ร. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ) เช่น นิติกร, วิศวกร หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
-
เงินค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการที่เงินเดือนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้รายได้รวมเพียงพอต่อการดำรงชีพ
ปรับฐานเงินเดือนใหม่ (2567-2568)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีการเริ่มปรับฐานเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ
-
วุฒิปริญญาตรี: ปรับเพิ่มให้ถึง 18,000 บาท ภายใน 2 ปี
-
วุฒิ ปวช.: ปรับเพิ่มให้ถึง 11,000 บาท ภายใน 2 ปี
-
มีการปรับ “เงินชดเชย” ให้กับข้าราชการรุ่นพี่ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับฐานเงินเดือนใหม่นี้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างเงินเดือนที่ใกล้กันเกินไป
ทั้งนี้ การจ่ายเงินเดือน 2 รอบนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นในบางแห่ง อาจมีรายละเอียดวันเวลาที่ต่างออกไปตามการบริหารจัดการของหน่วยงานต้นสังกัด โปรดเช็กโดยตรงกับหน่วยงานที่สังกัดอีกครั้ง
