เงินเดือนข้าราชการ 2569 มีนาคม ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน เช็กที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 09:19 น.
เงินเดือนข้าราชการ 2569 ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน มีนาคม เช็กที่นี่

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมกราคม 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 มกราคม 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 27 มกราคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมีนาคม 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 26 มีนาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 เมษายน 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 27 เมษายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 มิถุนายน 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนสิงหาคม 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 14 สิงหาคม 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 26 สิงหาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกันยายน 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 กันยายน 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 25 กันยายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนตุลาคม 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 ตุลาคม 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 27 ตุลาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนธันวาคม 2569

  • รอบ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2569
  • รอบ 2 : วันที่ 25 ธันวาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ 2569 ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน มีนาคม เช็กที่นี่

จ่ายเงินบำนาญรายเดือน 2569 เงินออกวันไหน

  • เงินเข้าบัญชี 23 มกราคม 2569
  • เงินเข้าบัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2569
  • เงินเข้าบัญชี 24 มีนาคม 2569
  • เงินเข้าบัญชี 23 เมษายน 2569
  • เงินเข้าบัญชี 22 พฤษภาคม 2569
  • เงินเข้าบัญชี 23 มิถุนายน 2569
  • เงินเข้าบัญชี 21 กรกฎาคม 2569
  • เงินเข้าบัญชี 24 สิงหาคม 2569
  • เงินเข้าบัญชี 23 กันยายน 2569
  • เงินเข้าบัญชี 22 ตุลาคม 2569
  • เงินเข้าบัญชี 23 พฤศจิกายน 2569
  • เงินเข้าบัญชี 23 ธันวาคม 2569

ระบบการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นแบบจ่ายเงินเดือน 2 รอบ สมัครใจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ข้าราชการ มีเงื่อนไขดังนี้

  • ข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินแบบ 1 รอบ (เหมือนเดิม) หรือ 2 รอบ (แบบใหม่)

  • รอบแรก: จ่ายประมาณวันที่ 16 ของทุกเดือน รอบที่สอง: จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 3 วันทำการ

  • พวกเงินหักตามกฎหมาย (ภาษี, กบข., กสจ.) และเงินหักหนี้สวัสดิการต่างๆ จะถูกหักในการจ่าย รอบที่สอง ทั้งหมด

โครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

  1. ประเภทบริหาร: (เช่น ผู้อำนวยการระดับสูง, อธิบดี)

  2. ประเภทอำนวยการ: (เช่น ผู้อำนวยการกอง)

  3. ประเภทวิชาการ: (ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ)

  4. ประเภททั่วไป: (ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน ไปจนถึงระดับทักษะพิเศษ)

สวัสดิการและเงินเพิ่มอื่นๆ

นอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐานแล้ว ยังมีส่วนต่างที่ได้รับตามสิทธิและหน้าที่ เช่น

  • เงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือวิชาการบางระดับ

  • พ.ศ.ร. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ) เช่น นิติกร, วิศวกร หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

  • เงินค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการที่เงินเดือนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้รายได้รวมเพียงพอต่อการดำรงชีพ

ปรับฐานเงินเดือนใหม่ (2567-2568)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีการเริ่มปรับฐานเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ

  • วุฒิปริญญาตรี: ปรับเพิ่มให้ถึง 18,000 บาท ภายใน 2 ปี

  • วุฒิ ปวช.: ปรับเพิ่มให้ถึง 11,000 บาท ภายใน 2 ปี

  • มีการปรับ “เงินชดเชย” ให้กับข้าราชการรุ่นพี่ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับฐานเงินเดือนใหม่นี้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างเงินเดือนที่ใกล้กันเกินไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเดือน 2 รอบนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นในบางแห่ง อาจมีรายละเอียดวันเวลาที่ต่างออกไปตามการบริหารจัดการของหน่วยงานต้นสังกัด โปรดเช็กโดยตรงกับหน่วยงานที่สังกัดอีกครั้ง

ข่าวล่าสุด
ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่ ข่าว

โซเชียลซึ้ง! ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่

5 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองที่พำนักต่างประเทศ ให้เพิ่มความระมัดระวัง

15 นาที ที่แล้ว
สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง ข่าว

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

19 นาที ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล &quot;เอฟวัน เทพไชยา&quot; หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ข่าวกีฬา

เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำอีกสมัย แลนด์สไลด์เลือกตั้ง เตรียมถกนโยบายชาติ

29 นาที ที่แล้ว
จบสวย! สาวหัวร้อน โร่ขอโทษตำรวจ หลังโวยท้าตีท้าต่อย ปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด ข่าว

จบสวย! สาวหัวร้อน โร่ขอโทษตำรวจ หลังโวยท้าตีท้าต่อย ปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดีอี” สั่ง NT รับมือหากอิหร่านตัดสายเคเบิลใต้ทะเล ยันไม่กระทบต่อเน็ตไทย

43 นาที ที่แล้ว
เปิดอายุจริง มาดามแป้ง ฉลองวันเกิด 21 มี.ค. 69 ข่าว

เปิดอายุจริง มาดามแป้ง ฉลองวันเกิด 21 มี.ค. สวยเหนือกาลเวลา อนุทิน ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลง

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สภ.เมืองอุทัยธานี ปัดฝุ่นนำจักรยานมาใช้ รับมือวิกฤติน้ำมันขาดแคลน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์กำลังใจสำคัญ เอฟ นครนายก หลังโค่นตำนานสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กรณ์&quot; ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ชาวบ้านโอด ต้องรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง ข่าว

“กรณ์” ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ต้องแจกบัตรรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย วอนประชาชนขับรถช้าๆ ลดการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อี๊ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ &quot;น้องแวว&quot; หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม บันเทิง

อี๊ด เชิญยิ้ม แจ้งข่าวดี “น้องแวว” หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระดาษ Double A ไม่ปรับราคาสินค้า แม้ต้นทุนสูงขึ้น ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทพไชยา อุ่นหนู สนุกเกอร์เวิลด์โอเพ่น 2026 ข่าวกีฬา

รอนนี่ เปิดใจหลังพ่าย “เอฟวัน” ยกย่องจอมคิวไทยพรสวรรค์มหัศจรรย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน ปี 2569 คืนหรือยัง? ข่าว

สรุปดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน ปี 2569 คืนหรือยัง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ &quot;เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊&quot; ข่าว

ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ “เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 23 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม เบนซิน-ดีเซล ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 23 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม เบนซิน-ดีเซล ราคาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเยอรมันคุม วัยรุ่นคลั่งรัก ขโมยรถบัสขับข้ามเมือง ส่งแฟนไปโรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี ข่าว

แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งอาหาร อายุ 78 ปี ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม “ตาวัย 78” ทำงานส่งอาหารหาค่ายาเมีย บริจาคพุ่ง 35 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ 2569 ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน มีนาคม เช็กที่นี่ เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ 2569 มีนาคม ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนกลางวันอากาศร้อน บางพื้นที่อุณหภูมิแตะ 40 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งแรง 1,850 บาท รูปพรรณขายออก 69,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งแรง 1,850 บาท รูปพรรณขายออก 69,400 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 09:19 น.
85
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่

โซเชียลซึ้ง! ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

กต.สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองที่พำนักต่างประเทศ ให้เพิ่มความระมัดระวัง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
