บุกรวบ 22 พระสงฆ์ ลักลอบขนกัญชา 110 กก. ซุกกระเป๋าเดินทางกลับจากไทย
เจ้าหน้าที่ตรวจพบกัญชาสายพันธุ์คุชและกัญชายางถูกซ่อนในช่องลับของกระเป๋าเดินทาง ปะปนกับของบริจาค ตำรวจคาดมีนายทุนจัดฉากหลอกใช้พระสงฆ์เป็นเครื่องมือขนยาข้ามชาติ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำสนามบินนานาชาติบันดาราไนเก (Bandaranaike International Airport) ประเทศศรีลังกา ได้ทำการตรวจค้นและจับกุม พระสงฆ์จำนวน 22 รูป พร้อมของกลางเป็นยาเสพติดน้ำหนักมหาศาล
จากการตรวจสอบพบกัญชาสายพันธุ์ “คุช” (Kush) และ “กัญชายาง” (Hashish) น้ำหนักรวมกว่า 110 กิโลกรัม (ราว 242 ปอนด์) ถูกซุกซ่อนอย่างแนบเนียนใน “ช่องลับ” ที่ดัดแปลงขึ้นเป็นพิเศษในกระเป๋าเดินทางของพระสงฆ์แต่ละรูป โดยเฉลี่ยแล้วกระเป๋าแต่ละใบมียาเสพติดซ่อนอยู่ประมาณ 5 กิโลกรัม นอกจากนี้คนร้ายยังใช้วิธีตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการนำกัญชาไปปะปนกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และขนมขบเคี้ยว ซึ่งอ้างว่าเป็นของบริจาค
รายงานระบุว่า พระสงฆ์กลุ่มนี้เพิ่งเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นเวลา 4 วัน จากการสืบสวนเชิงลึกของตำรวจพบว่า ทริปการเดินทางครั้งนี้มี “นายทุนนิรนาม” เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ทั้งค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก โดยอ้างว่าเป็นการนิมนต์ไปรับของบริจาค
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่ามีพระรูปที่ 23 เป็นผู้ทำหน้าที่จัดการทริปและประสานงานทั้งหมด แต่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศไทยด้วย ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ติดตามจับกุมพระรูปดังกล่าวในเขตชานเมืองโคลัมโบเรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หลักฐานจากโทรศัพท์มือถือของพระบางรูปยังเผยให้เห็นภาพถ่ายขณะท่องเที่ยวในไทย โดยมีการสวมใส่ชุดลำลองแบบฆราวาสและทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป
เบื้องต้น ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่า พระสงฆ์กลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา อาจไม่ทราบว่าในกระเป๋าที่ตนเองถือมานั้นมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ และอาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดที่หลอกใช้เป็นเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ศาลแขวงเนกอมโบ (Negombo Magistrate’s Court) ได้มีคำสั่งให้ควบคุมตัวพระทั้ง 22 รูป เป็นเวลา 7 วัน เพื่อดำเนินการสอบสวนและขยายผลหาผู้บงการที่แท้จริงต่อไป
เหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นการตรวจยึดกัญชาคุชครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสนามบินศรีลังกา และเป็นครั้งแรกที่มีการจับกุมกลุ่มพระสงฆ์ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมหาศาลเช่นนี้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- X/Sri Lanka Tweet
- X/NEXTA (ภาพ)
- ctvnews
