การเงินเศรษฐกิจ

โอนวันนี้! เงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 เช็กปฏิทินรอบ 2 เข้าวันไหน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 13:44 น.
ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-บำนาญ พ.ค. 69

กรมบัญชีกลางโอนเงินเงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 รอบแรก 15 พ.ค. นี้ พร้อมเปิดปฏิทินจ่ายเงินบำนาญและเงินเดือนล่วงหน้าถึงสิ้นปี

ข้าราชการและลูกจ้างประจำเตรียมเช็กบัญชี กรมบัญชีกลางกำหนดวันโอนเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้รับบำนาญนำไปใช้บริหารจัดการการเงินและวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2569

กรมบัญชีกลางโอนเงินรอบแรกเข้าบัญชีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ส่วนเงินรอบที่ 2 จะโอนเข้าบัญชีในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเดือนเพียงรอบเดียวต่อเดือน กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกันในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายล่วงหน้าในระยะยาว ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้รับบำนาญ สามารถตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินของกรมบัญชีกลางในเดือนที่เหลือของปี 2569 เพื่อนำไปวางแผนการเงินในอนาคตได้ล่วงหน้า

ปฏิทินโอนเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ 2569

  • เดือนมิถุนายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 มิ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 มิ.ย.
  • เดือนกรกฎาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 23 ก.ค.
  • เดือนสิงหาคม : รอบที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.
  • เดือนกันยายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.
  • เดือนตุลาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
  • เดือนพฤศจิกายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
  • เดือนธันวาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2569

วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน ปี 2569

กรมบัญชีกลางกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีประจำเดือนพฤษภาคมในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 พร้อมเปิดปฏิทินวันจ่ายเงินประจำปี 2569 ดังนี้

  • เดือนมิถุนายน : วันที่ 23 มิ.ย.
  • เดือนกรกฎาคม : วันที่ 21 ก.ค.
  • เดือนสิงหาคม : วันที่ 24 ส.ค.
  • เดือนกันยายน : วันที่ 23 ก.ย.
  • เดือนตุลาคม : วันที่ 22 ต.ค.
  • เดือนพฤศจิกายน : วันที่ 23 พ.ย.
  • เดือนธันวาคม: วันที่ 23 ธ.ค.

เงินเดือนบำนาญรายเดือน

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

