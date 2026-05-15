โอนวันนี้! เงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 เช็กปฏิทินรอบ 2 เข้าวันไหน

กรมบัญชีกลางโอนเงินเงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 รอบแรก 15 พ.ค. นี้ พร้อมเปิดปฏิทินจ่ายเงินบำนาญและเงินเดือนล่วงหน้าถึงสิ้นปี
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเตรียมเช็กบัญชี กรมบัญชีกลางกำหนดวันโอนเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้รับบำนาญนำไปใช้บริหารจัดการการเงินและวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
กำหนดการจ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2569
กรมบัญชีกลางโอนเงินรอบแรกเข้าบัญชีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ส่วนเงินรอบที่ 2 จะโอนเข้าบัญชีในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเดือนเพียงรอบเดียวต่อเดือน กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกันในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายล่วงหน้าในระยะยาว ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้รับบำนาญ สามารถตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินของกรมบัญชีกลางในเดือนที่เหลือของปี 2569 เพื่อนำไปวางแผนการเงินในอนาคตได้ล่วงหน้า
ปฏิทินโอนเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ 2569
- เดือนมิถุนายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 มิ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 มิ.ย.
- เดือนกรกฎาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 23 ก.ค.
- เดือนสิงหาคม : รอบที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.
- เดือนกันยายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.
- เดือนตุลาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
- เดือนธันวาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.
วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน ปี 2569
กรมบัญชีกลางกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีประจำเดือนพฤษภาคมในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 พร้อมเปิดปฏิทินวันจ่ายเงินประจำปี 2569 ดังนี้
- เดือนมิถุนายน : วันที่ 23 มิ.ย.
- เดือนกรกฎาคม : วันที่ 21 ก.ค.
- เดือนสิงหาคม : วันที่ 24 ส.ค.
- เดือนกันยายน : วันที่ 23 ก.ย.
- เดือนตุลาคม : วันที่ 22 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน : วันที่ 23 พ.ย.
- เดือนธันวาคม: วันที่ 23 ธ.ค.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2569 แบ่งจ่าย 2 รอบ เงินเข้าวันไหน
- สาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 ออกวันที่ 27 ช้ากว่าปกติ
- ราคาน้ำมันพุ่ง 2.5 บาท กระทบเงินเดือนข้าราชการ 2569 แค่ไหน?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: