การเงินเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันพุ่ง 2.5 บาท กระทบเงินเดือนข้าราชการ 2569 แค่ไหน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:53 น.
วิกฤตพลังงานช่องแคบฮอร์มุซดันน้ำมันดีเซลทะลุ 32 บาทต่อลิตร กดดันค่าครองชีพและกำลังซื้อของข้าราชการไทย แม้คณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือน 10% ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568

ราคาน้ำมันไม่ได้กระทบเงินเดือนข้าราชการโดยตรง เพราะนโยบายปรับเงินเดือนข้าราชการถูกกำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่ราคาพลังงาน แต่สิ่งที่กระทบจริงคือ กำลังซื้อ ที่ลดลง เพราะค่าใช้จ่ายรายวันสูงขึ้นในขณะที่ตัวเลขในบัญชีเงินเดือนยังคงที่

ราคาน้ำมันวันนี้อยู่ที่ระดับไหน?

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569 ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.68 บาทต่อลิตร และดีเซลอยู่ที่ 32.94 บาทต่อลิตร ตามข้อมูลจากบางจาก ปตท. และเชลล์

ตลอด 3 สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2569 ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยดีเซลขึ้นสะสม 1.2 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ขึ้นสะสม 2.5 บาทต่อลิตร ขณะที่ E20 และ E85 ราคาลงเล็กน้อย

สาเหตุหลักมาจาก ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งดันราคาน้ำมันดิบ Brent ขึ้นสู่ช่วง 82–83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในต้นเดือนมีนาคม ประกอบกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบกว่า 12,000 ล้านบาท จนรัฐบาลต้องทยอยปล่อยราคาขึ้น

กระทรวงพลังงานยืนยันจะตรึงค่าไฟฟ้างวดพฤษภาคม–สิงหาคม 2569 ไว้ที่ 3.88 บาทต่อหน่วยเท่าเดิม ขณะที่ราคาดีเซลจะปรับขึ้นสูงสุดไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร โดยจะทยอยปรับขึ้นเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก พร้อมเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล B10 และขยับส่วนต่างราคา E20 ให้ต่ำกว่า 95 และ 91 กว่า 3 บาทต่อลิตร เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้น้ำมันผสมเอทานอลมากขึ้น

ผลกระทบเงินเดือนข้าราชการปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุทุกวุฒิ 10% สองรอบติดกัน โดยรอบแรกมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 และรอบที่สองตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2568 ทำให้ผู้บรรจุใหม่ระดับปริญญาตรีรับเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาทต่อเดือน พร้อมเงินชดเชยและค่าครองชีพชั่วคราวสูงสุด 14,600 บาท

นโยบายปรับเงินเดือนนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับราคาพลังงานหรือเงินเฟ้อ แต่ถูกกำหนดล่วงหน้าในงบประมาณแผ่นดิน

น้ำมันแพงขึ้น กำลังซื้อหายไปเท่าไร?

ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เติมแก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95 ต้องรับภาระหนักที่สุด หากคำนวณจากการเติมน้ำมันเต็มถังประมาณ 40 ลิตร จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึง 100 บาทต่อรอบการเติม

สำหรับข้าราชการที่ใช้รถส่วนตัวเดินทางทุกวัน ต้นทุนส่วนนี้สะสมทุกเดือน โดยไม่มีการชดเชยโดยตรงจากระบบเงินเดือน

ราคาน้ำมันดิบโลกขยับจากระดับไม่เกิน 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขึ้นมาอยู่ในช่วง 95–130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเมื่อพลังงานเป็นต้นน้ำของต้นทุน ราคาสินค้าแทบทุกประเภทจะขยับขึ้นพร้อมกัน โดยรัฐบาลได้เชิญ 9 บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่มาหารือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อไทยปี 2569 มีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบ 1–3% บนสมมติฐานราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังจากที่ เงินเฟ้อทั่วไปไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ลดลงถึง 0.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการลดลง 11 เดือนติดต่อกัน

ราคาน้ำมันแพง เงินเดือน

เงินเดือนไม่ขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายขึ้นแน่

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไม่ได้ทำให้เงินเดือนข้าราชการลดลงในตัวเลข แต่ทำให้เงินซื้อของได้น้อยลงในความเป็นจริง ข้าราชการที่เพิ่งได้รับการปรับเงินเดือน 10% เมื่อพฤษภาคม 2568 กำลังเผชิญกับต้นทุนน้ำมันและสินค้าที่เดินหน้าขึ้นพร้อมกันในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569

สิ่งที่ต้องจับตาคือความยืดเยื้อของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าจะพยุงราคาดีเซลไว้ได้นานแค่ไหน เพราะนั่นคือจุดชี้ชะตาทิศทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของคนไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569

85
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

