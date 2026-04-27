ศึกสายเลือด! แม่วัย 72 ฟ้องลูกในไส้ ทวงหนี้เกือบร้อยล้าน แฉโดนขู่ไล่นอนข้างถนน

ศึกสายเลือด! แม่วัย 72 ฟ้องลูกชายเศรษฐี ทวงหนี้เกือบร้อยล้าน แฉโดนขู่ไล่ไปนอนข้างถนน
เรื่องดราม่าครอบครัวสุดเดือด กำลังเป็นคดีความในชั้นศาลของอังกฤษ คุณแม่วัย 72 ปี ตัดสินใจยื่นฟ้องลูกชายมหาเศรษฐีของตัวเอง เพื่อเรียกร้องทรัพย์สินและเงินคืนรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านปอนด์ หรือราวๆ 90 ล้านบาท พร้อมแฉว่าถูกลูกชายขู่จะไล่ออกจากบ้านให้ไปเป็นคนไร้บ้าน
โมยา มอนต์โกเมอรี คุณแม่วัย 72 ปี อ้างว่า เจสัน มินส์ ลูกชายวัย 55 ปี เป็น “จอมบงการ” คอยหาผลประโยชน์จากเธอมาตลอดชีวิต มักจะหยิบยกเอาความรู้สึกผิดที่เธอเคยทิ้งเขาไว้กับอดีตสามีตอนหย่าร้างกันมาเป็นข้ออ้างในการขอเงิน
โมยาอ้างว่าเธอให้ลูกชายกู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 1 ล้านปอนด์ เพื่อนำไปใช้จ่ายและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เธอเรียกร้องให้ลูกชายไปจัดการปิดบัญชีจำนองบ้านมูลค่า 1 ล้านปอนด์ที่เธออาศัยอยู่ในปัจจุบันให้เรียบร้อย แม้บ้านหลังนี้จะยังเป็นชื่อของลูกชายและลูกสะใภ้ แต่โมยาอ้างว่าลูกชายเคยตกลงว่าจะโอนบ้านให้เธอเพื่อเป็นการหักลบกลบหนี้กัน
แต่สุดท้ายลูกชายกลับคำ ไม่ยอมโอนบ้านให้ แถมพอเธอตั้งคำถามเวลาเขามาขอเงิน เขาก็มักจะตะคอกใส่ ขู่ว่าจะกีดกันไม่ให้เจอหลานๆ หรือขู่จะตะเพิดเธอออกจากบ้านไปนอนข้างถนน
ฝั่งลูกชายสวนกลับ แม่โกหก
ด้านเจสันและภรรยาวัย 54 ปี ก็ตั้งทนายสู้คดีเต็มที่ พร้อมสวนกลับว่าแม่เป็นคนโกหกตัวยง อ้างว่าเงินก้อนใหญ่ที่แม่ให้มานั้นเป็นเงินให้เปล่า หรือการให้โดยเสน่หา ไม่ใช่เงินกู้แต่อย่างใด
ที่พีกไปกว่านั้นคือ ฝั่งลูกชายอ้างว่าจริงๆ แล้ว แม่ต่างหากที่กำลังติดหนี้พวกเขาอยู่ 310,000 ปอนด์ ยื่นคำขาดว่าจะยอมขายและโอนบ้านหลังดังกล่าวให้ ก็ต่อเมื่อแม่ยอมควักกระเป๋าจ่ายหนี้ก้อนนี้มาเสียก่อน
สถานการณ์ล่าสุดในศาล ผู้พิพากษาที่ดูแลคดีนี้ถึงกับเอ่ยปากในการไต่สวนเบื้องต้นว่า นี่เป็นเรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัวที่แย่มากๆ เพราะต่างฝ่ายต่างสาดโคลนใส่กัน ฝั่งแม่ด่าลูกว่าเป็นจอมหลอกใช้ ส่วนฝั่งลูกก็ด่าแม่ว่าเป็นคนโกหกหน้าตาย
ล่าสุด ศาลได้พิจารณายกคำร้องของฝั่งแม่ที่ขอให้อายัดทรัพย์สินของลูกชายระหว่างการสู้คดี เนื่องจากศาลมองว่ายังไม่มีหลักฐานหรือความเสี่ยงที่ชัดเจนว่าลูกชายจะแอบยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีตามที่แม่กังวล
หลังจากนี้ หากทั้งสองแม่ลูกยังไกล่เกลี่ยตกลงกันไม่ได้ คดีนี้ก็จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบในชั้นศาลต่อไป
ภาพปก: ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกทรพี อายุ 13 ค้อนทุบหัวแม่บังเกิดเกล้าจนตาย ซ้ำ โทรแจ้งตำรวจเอง
- ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ
- ลูกทรพี ข่มขืนแม่แท้ๆ วัย 73 กราบขอชีวิต ไม่หยุด เคยเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
