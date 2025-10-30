ข่าวต่างประเทศ

ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:45 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:55 น.
คดีสุดสะเทือนใจในบราซิล เมื่อเด็กชายวัย 9 ขวบใช้มีดแทงท้องแม่ตัวเองจนเสียชีวิต หลังถูกดุว่าซนเกินเหตุ คำพูดสุดท้ายของแม่คือการขอ “กอดครั้งสุดท้าย” ก่อนสิ้นใจ

เกิดเหตุการณ์ที่แสนเศร้าและน่าตกตะลึง เมื่อการโต้เถียงกันระหว่างแม่กับลูกชายจบลงด้วยโศกนาฏกรรม เมื่อเด็กชายวัย 9 ขวบ ได้ใช้มีดแทงมารดาของตัวเองจนเสียชีวิต โดยสาเหตุมาจากความไม่พอใจที่ถูกแม่ต่อว่าเรื่องพฤติกรรมซุกซน

คาไลน์ อาร์รูดา ดอส ซานโตส วัย 37 ปี ถูกแทงเข้าที่บริเวณท้อง โดยพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เธอได้ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายจากลูกชายหลังจากที่ถูกแทงเพียงไม่กี่วินาที ก่อนจะเสียชีวิตลงในที่สุด

ก่อนเกิดเหตุร้าย คาไลน์ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้า ได้ตักเตือนลูกชายเรื่องการเล่นบนถนน และต่อมาที่บ้านพักของสามีใหม่ (พ่อเลี้ยงของเด็ก) เธอได้ขู่ว่าจะนำเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขาไปบอกกับญาติคนหนึ่ง ซึ่งทำให้เด็กชายไม่พอใจ

รายงานของตำรวจระบุว่า เด็กชายวิ่งเข้าไปในห้องครัวคว้ามีดแล้วซ่อนไว้ใต้เสื้อแขนยาว ก่อนจะเดินไปหาแม่ที่กำลังยืนอยู่บริเวณประตูทางออก และแทงมีดเข้าที่ท้องของเธอ ทันที

พยานคนหนึ่งเล่าถึงคำพูดสุดท้ายที่สะเทือนใจของเหยื่อว่า “มานี่สิ มากอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะ เพราะแม่คงไม่รอดแล้ว”

คาไลน์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ก็เสียชีวิตเมื่อไปถึง เนื่องจากเด็กชายอายุต่ำกว่า 12 ปี เขาจึงไม่ต้องเผชิญกับการดำเนินคดีผ่านศาลเยาวชน และถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของญาติฝ่ายแม่ โดยญาติเปิดเผยว่า เด็กชายยังไม่ได้ตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงความร้ายแรงของการกระทำของตัวเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีคดีที่น่าตกตะลึงอีกคดีในสหรัฐฯ เมื่อ ซาราห์ แพทริค วัย 17 ปี ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแม่และพ่อเลี้ยงของตัวเองอย่างโหดเหี้ยม โดยเธอถูกพบว่ายิ้มและโอบกอดทนายความ ขณะรอการไต่สวนในศาล

ซาราห์ถูกจับกุมหลังจากน้องสาววัย 6 ขวบพบศพพ่อแม่ของเธอที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านในรัฐจอร์เจีย สิ่งที่น่าตกใจคือ หลังจากก่อเหตุ ซาราห์ได้โทรแจ้งตำรวจ และยังติดต่ออินฟลูเอนเซอร์สายอาชญากรรมบน TikTok เพื่อขอให้พวกเขาช่วยไขคดีนี้ โดยเสนอที่จะให้ “ข้อมูลวงใน”

นอกจากนี้ ซาราห์ยังได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยถึงพ่อแม่ของเธอบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อความหนึ่งระบุว่า: “พวกเขาไม่รู้หรอกว่าอีกหนึ่งปีต่อมา ฉันกับน้องสาววัย 5 ขวบจะพบพวกเขาถูกยิงเสียชีวิตอย่างไม่ถูกต้องในบ้านของเรา และพวกเขาจะไม่ได้เห็นฉันเรียนจบหรือเดินเข้าพิธีแต่งงาน”

ซาราห์ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม 2 กระทง และทำร้ายร่างกายโดยเจตนา 2 กระทง โดยการไต่สวนคดีของเธอกำหนดไว้ในเดือนมกราคม 2026

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

