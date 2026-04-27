ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ หนุ่ม 26 น้องชายบวมเป่ง หมอวินิจฉัยพลาด จนต้องตัดทิ้ง เพื่อรักษาชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 21:15 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 11:27 น.
หนุ่มวัย 26 ปีสังเกตเห็นความผิดปกติที่อวัยวะเพศแต่ปล่อยปละละเลยจนลุกลาม แพทย์วินิจฉัยผิดพลาดในตอนแรก สุดท้ายต้องเข้ารับการผ่าตัดตัดทิ้งเพื่อรักษาชีวิต

เรื่องราวสุดสะเทือนใจชายชสตรี สตีเวน ฮามิลล์ ชายหนุ่มวัย 26 ปี เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากโรคมะเร็งองคชาต ปัจจุบันเขากลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว อุทิศตัวเพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายนี้

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2562 ฮามิลล์ตื่นขึ้นมาพบว่าอวัยวะเพศของเขาบวมเป่งอย่างรุนแรง แต่ตนเลือกที่จะปล่อยทิ้งไว้โดยหวังว่ามันจะหายไปเองตามธรรมชาติ จนกระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังชงชา รู้สึกเปียกชื้นที่กางเกง พอเปิดดูก็พบว่ามีเลือดไหลนองเต็มพื้นห้องครัว

ฮามิลล์รีบไปพบแพทย์ทันที แต่แพทย์กลับประเมินอาการของเขาผิดพลาด แพทย์บอกว่าอายุ 26 ปีไม่น่าจะเป็นมะเร็งองคชาตได้ เพราะโรคนี้มักพบในผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นแค่ภาวะหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศอักเสบเท่านั้น พร้อมสั่งยาทามาให้ใช้

แต่ยาทากลับไม่ได้ผล อาการปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ฮามิลล์บรรยายความเจ็บปวดว่าเหมือนมีเข็มทิ่มแทงที่หัวอวัยวะเพศตลอดเวลา เขาต้องทนทุกข์ทรมานจนร่างกายรับไม่ไหวถึงจะได้นอนหลับ บางครั้งเขาต้องนอนแช่น้ำอุ่นนานถึง 5 ชั่วโมงเพื่อบรรเทาอาการปวด

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน อาการเลือดออกกลับมาอีกครั้ง ฮามิลล์ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์สั่งให้เขาขลิบหนังหุ้มปลายทันที แต่เมื่อผ่าตัดเสร็จ แพทย์กลับพบว่ามะเร็งได้กัดกินเนื้อเยื่ออวัยวะเพศไปมากจนดูคล้ายกับกล้วยที่ถูกกัด

แพทย์ตัดสินใจผ่าตัดครั้งที่ 2 ซึ่งรุนแรงกว่าเดิม ฮามิลล์ต้องถูกตัดปลายอวัยวะเพศออกไปประมาณ 4 นิ้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาบอกกับเขาตรงๆ ว่าอาการของเขารุนแรงมาก หมอจะพยายามรักษาชีวิตของเขาไว้อย่างเต็มที่

มะเร็งองคชาตเป็นโรคที่พบได้ยาก แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น ดร.อารี พาร์นแฮม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าผู้ชายส่วนใหญ่มักพบก้อนเนื้องอกหรือรอยแดงที่หัวอวัยวะเพศหรือหนังหุ้มปลาย บางรายอาจมีสารคัดหลั่งไหลออกมา หากปล่อยทิ้งไว้ มะเร็งจะลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ

แพทย์แนะนำว่าหากผู้ชายพบความผิดปกติใดๆ ที่อวัยวะเพศ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และหากอาการไม่ดีขึ้นหลังจากรับการรักษา 2 สัปดาห์ อาจถึงเวลาที่ต้องพิจารณาเรื่องโรคมะเร็ง

ทุกวันนี้ฮามิลล์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เขาเลือกที่จะไม่ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะเพศเพราะแพทย์บอกว่าไม่มีอะไรรับประกันว่าความรู้สึกจะกลับมาเป็นปกติ แม้จะมีคนบนโลกออนไลน์ล้อเลียนเรื่องขนาด แต่ฮามิลล์ก็ไม่สนใจ เขากล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมเชื่อมั่นเสมอว่าคนเราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าเอาแต่มองย้อนกลับไปข้างหลัง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฉาวสนั่น หนุ่ม 30 ทำนักเรียนท้อง ติดเกมหนัก ทิ้งเลี้ยงลูกคนเดียว ผลาญเงินนับล้าน ข่าวต่างประเทศ

ฉาวสนั่น หนุ่ม 30 ทำนร.ท้อง ติดเกมหนัก ทิ้งเลี้ยงลูกคนเดียว ผลาญเงินนับล้าน

33 วินาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์ หนุ่ม 26 น้องชายบวมเป่ง หมอวินิจฉัยพลาด จนต้องตัดทิ้ง เพื่อรักษาชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ หนุ่ม 26 น้องชายบวมเป่ง หมอวินิจฉัยพลาด จนต้องตัดทิ้ง เพื่อรักษาชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศึกสายเลือด! แม่วัย 72 ฟ้องลูกในไส้ ทวงหนี้เกือบร้อยล้าน แฉโดนขู่ไล่นอนข้างถนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยส่องทะเบียนรถ ใบเตย อาร์สยาม เลขเด็ด

ใบเตย อาร์สยาม ถอยรถใหม่ป้ายแดง คอหวยส่องทะเบียน เลขสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักพากย์ The Simpsons ภาษาฝรั่งเศส เสียชีวิตในวัย 66 ปี ข่าวต่างประเทศ

นักพากย์การ์ตูนดัง มะเร็งคร่าชีวิต จากไปวัย 66 ตำนานเจ้าพ่อแอนิเมชัน The Simpsons

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด &quot;แก่&quot; ไม่เป็น บันเทิง

แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด “แก่” ไม่เป็น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พระเอกละครแนวตั้งจีน ทิ้งบทประธานบริษัท กลับบ้านเกิดทำไร่ปลูกพริก เพราะ AI แย่งงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2/5/69 จัดเต็มเลขชุด 2 ตัว 3 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ เริ่ม มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ ใช้เกิน 401 หน่วย จ่ายอ่วม 5 บาท เริ่ม มิ.ย.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี &quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังโดนฟ้อง 10 ล้าน บันเทิง

ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี “ต้า เฟ็ดเฟ่” เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังฟ้อง 10 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตหัวร้อนโพสต์ด่า &quot;ไกจิน&quot; ซะงั้น ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตขวาจัดหัวร้อน โพสต์ด่า “ไกจิน” ซะงั้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ย ช่วยเกษตรกร ข่าว

“แพรรี่” ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ยถูกๆ ช่วยเกษตรกร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นภาษีผิด ข่าว

ยื่นภาษีผิด เสี่ยงโดนค่าปรับ! แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้แม่นยำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย บันเทิง

ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาศรมฤาษีเณร เลขเด็ด

เลขเด็ด 2/5/69 อาศรมฤาษีเณร ส่องเลขทะเบียน เศรษฐีจีนเจิมป้ายแดง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน ข่าว

จำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อเก็บ &quot;ค่าออกนอกประเทศ&quot; ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมควักเพิ่ม! รัฐบาลจ่อเก็บ “ค่าออกนอกประเทศ” ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว &quot;มิน-แซม&quot; คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว “มิน-แซม” คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
คอหวยส่องทะเบียนรถ ใบเตย อาร์สยาม

ใบเตย อาร์สยาม ถอยรถใหม่ป้ายแดง คอหวยส่องทะเบียน เลขสวยมาก

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
นักพากย์ The Simpsons ภาษาฝรั่งเศส เสียชีวิตในวัย 66 ปี

นักพากย์การ์ตูนดัง มะเร็งคร่าชีวิต จากไปวัย 66 ตำนานเจ้าพ่อแอนิเมชัน The Simpsons

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569

ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
Back to top button