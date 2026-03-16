ลูกทรพี อายุ 13 ค้อนทุบหัวแม่บังเกิดเกล้าจนตาย ซ้ำ โทรแจ้งตำรวจเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 19:45 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 14:18 น.
ช็อกฝรั่งเศส คดีพลิก ลูกชายวัย 13 ปี สารภาพใช้ค้อนทุบศีรษะแม่แท้ๆ จนเสียชีวิต หลังกุเรื่องถูกชายสวมไอ้โม่งบุกทำร้าย

คืบหน้า เหตุสะเทือนขวัญที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส คดีฆาตกรรมหญิงวัย 42 ปี มีการหักมุมครั้งใหญ่ ล่าสุดลูกชายวัยเพียง 13 ปี ได้ให้การรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าแม่ของตนเองด้วยค้อน

ย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เด็กชายวัย 13 ปี ป็นผู้โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยตัวเอง อ้างว่ามี “ชายสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้า” บุกเข้ามาทำร้ายแม่ของเขาถึงในอพาร์ตเมนต์

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ กลับพบข้อขัดแย้งหลายจุดในคำให้การของเด็กชาย ซ้ำยังค้นพบค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

หลังถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำอย่างหนัก ในที่สุดเด็กชายก็ยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเขาคือผู้ลงมือใช้ค้อนกระหน่ำตีแม่แท้ๆ ของตัวเอง เหยื่อผู้เสียชีวิตคือหญิงวัย 42 ปี สภาพศพพบรอยยุบที่กะโหลกศีรษะอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกทุบด้วยค้อน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เด็กชายถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมในข้อหาฆาตกรรมบุพการี โดยทางอัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ควบคุมตัวเด็กชายไว้ในสถานพินิจระหว่างรอการพิจารณาคดี

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

