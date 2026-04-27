ข่าวต่างประเทศ

ลุงป้าใจมาร ขังหลานห้องมืด อดข้าว ต้องเลียน้ำจากพื้นประทังชีวิต ศาลสั่งคุก 20 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 13:10 น.
ศาลรัฐเคนทักกีตัดสินจำคุก แมรี ฮอลล์ กับ เจโรม นอร์แมน คู่รักวัย 44 ปี เป็นเวลา 20 ปี ข้อหาทารุณกรรมเด็กอย่างรุนแรง

ในปี 2561 น้องสาวของฮอลล์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ่อของเด็กต้องโทษจำคุก ศาลจึงมอบสิทธิ์ให้ฮอลล์รับหน้าที่ดูแลหลาน 3 คน ฮอลล์พาเด็กย้ายไปอยู่ที่เขตไพก์เคาน์ตี รัฐเคนทักกี เธอเริ่มต้นคบหากับนอร์แมน ไม่นานครูที่โรงเรียนก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ เด็กมีรอยฟกช้ำตามตัว มีอาการหิวโหยอย่างหนัก

ช่วงต้นปี 2568 มีพายุฤดูหนาวพัดถล่ม โรงเรียนต้องหยุดยาว พอเปิดเรียน เด็กคนหนึ่งกลับมาโรงเรียนด้วยสภาพขาดสารอาหาร มีรอยฟกช้ำ ฟันบิ่น ตำรวจรัฐเคนทักกีลงพื้นที่ตรวจสอบความผิดปกติทันที

เจ้าหน้าที่พบว่าเด็กต้องใช้ชีวิตเหมือนตกนรก ทั้งสองคนขังเด็กไว้ในห้องที่ล็อกกลอนจากด้านนอก หน้าต่างทุกบานถูกตีแผ่นไม้ปิดทึบ แอมเบอร์ ฮันต์ ผู้ดูแลเด็กคนใหม่ให้ข้อมูลว่า เด็กคนหนึ่งโดนทำร้ายหนักที่สุด เขาต้องดูดน้ำจากฉนวนกันความร้อนในผนังเพื่อประทังชีวิต

อัยการบิล สโลน ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า คู่รักบังคับให้เด็กใช้แรงงาน ลงโทษด้วยการงดให้อาหาร ทั้งที่ครอบครัวไม่ได้ขัดสนเงินทอง ทั้งสองคนสอนให้เด็กปิดบังความจริง เด็กคนที่โดนทำร้ายหนักสุดไม่มีโอกาสไปทัศนศึกษา ไม่มีโอกาสกินเค้กหรือพิซซ่ากับเพื่อนร่วมชั้นเหมือนเด็กคนอื่น

ผลจากการถูกทารุณกรรมอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานทำให้สภาพจิตใจของเด็กย่ำแย่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดหาบ้านให้เด็กทั้ง 3 คนอาศัยอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไป

ผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับสารภาพ ทนายความประเมินว่ารายละเอียดคดีนี้โหดร้ายเกินกว่าจะให้คณะลูกขุนพิจารณา ทั้งคู่ขอร้องให้ผู้พิพากษาลดหย่อนโทษ แต่ศาลตัดสินลงโทษขั้นสูงสุดตามข้อตกลง ทั้งสองคนต้องรับโทษจำคุก 20 ปี

อัยการชื่นชมคณะครูที่กล้าออกมาแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ หากครูเพิกเฉย บทสรุปของเด็กกลุ่มนี้อาจเลวร้ายกว่านี้มาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

