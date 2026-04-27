ดูดวง

4 ราศีมีเกณฑ์จัดกระเป๋าเที่ยวต่างประเทศ-ย้ายงานไปต่างแดน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 17:46 น.
ดวงวันนี้ 28 4 69

เปิด 4 ราศี เตรียมรับข่าวดีเรื่องการเดินทางข้ามประเทศ ทริปพักผ่อน-โอกาสก้าวหน้าทางการงาน เช็กเลยราศีไหนเตรียมจองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน

ช่วงนี้ดวงดาวหลายดวงมีการเคลื่อนย้าย ส่งผลให้จังหวะชีวิตของหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องของ “การเดินทาง” ใครที่กำลังวางแผนอยากไปพักผ่อนต่างประเทศ หรือรอคอยโอกาสไปทำงานในที่ไกลๆ เตรียมตัวจัดกระเป๋าไว้ได้เลย เพราะดวงชีพจรลงเท้ากำลังเปิดรับ โชคชะตาจะนำพาให้ได้ออกเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พบเจอความก้าวหน้า และรับพลังงานดีๆ กลับมา มาดูกันว่า 4 ราศีที่มีเกณฑ์เดินทางไกลในช่วงนี้มีราศีอะไรบ้าง

ราศีธนู

ดวงการเดินทางโดดเด่นมาก มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบปุบปับ หรือได้รับมอบหมายให้ไปดูงานต่างถิ่น การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นและจะนำพาคอนเนกชันใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานมาให้

ราศีเมถุน

จังหวะงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี มีเกณฑ์ได้โยกย้ายตำแหน่งไปประจำสาขาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เป็นการย้ายที่นำมาซึ่งความก้าวหน้า โอกาสเติบโต และได้ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น

ราศีมีน

ใครที่ยื่นเอกสารขอวีซ่า สมัครงาน หรือสมัครเรียนต่อต่างประเทศไว้จะได้รับข่าวดี มีโอกาสได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งจะตอบโจทย์เป้าหมายที่เคยวางแผนไว้

ราศีพฤษภ

ดวงชีพจรลงเท้าส่งผลให้มีทริปเดินทางไกลบ่อยขึ้น ทั้งการจัดทริปไปพักผ่อนกับครอบครัว และการเดินทางไปเจรจาธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งการเดินทางจะประสบความสำเร็จและได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกอบเป็นกำ

คำแนะนำส่งท้าย

การเดินทางไกลมักมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ เสมอ ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเอกสาร สุขภาพ และการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้การเดินทางราบรื่นที่สุด นอกจากนี้ก่อนเดินทางควรไปทำบุญหรือไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เพื่อเสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัย และดึงดูดความโชคดีตลอดการเดินทาง

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

