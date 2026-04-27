4 ราศีมีเกณฑ์จัดกระเป๋าเที่ยวต่างประเทศ-ย้ายงานไปต่างแดน
เปิด 4 ราศี เตรียมรับข่าวดีเรื่องการเดินทางข้ามประเทศ ทริปพักผ่อน-โอกาสก้าวหน้าทางการงาน เช็กเลยราศีไหนเตรียมจองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน
ช่วงนี้ดวงดาวหลายดวงมีการเคลื่อนย้าย ส่งผลให้จังหวะชีวิตของหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องของ “การเดินทาง” ใครที่กำลังวางแผนอยากไปพักผ่อนต่างประเทศ หรือรอคอยโอกาสไปทำงานในที่ไกลๆ เตรียมตัวจัดกระเป๋าไว้ได้เลย เพราะดวงชีพจรลงเท้ากำลังเปิดรับ โชคชะตาจะนำพาให้ได้ออกเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พบเจอความก้าวหน้า และรับพลังงานดีๆ กลับมา มาดูกันว่า 4 ราศีที่มีเกณฑ์เดินทางไกลในช่วงนี้มีราศีอะไรบ้าง
ราศีธนู
ดวงการเดินทางโดดเด่นมาก มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบปุบปับ หรือได้รับมอบหมายให้ไปดูงานต่างถิ่น การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นและจะนำพาคอนเนกชันใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานมาให้
ราศีเมถุน
จังหวะงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี มีเกณฑ์ได้โยกย้ายตำแหน่งไปประจำสาขาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เป็นการย้ายที่นำมาซึ่งความก้าวหน้า โอกาสเติบโต และได้ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น
ราศีมีน
ใครที่ยื่นเอกสารขอวีซ่า สมัครงาน หรือสมัครเรียนต่อต่างประเทศไว้จะได้รับข่าวดี มีโอกาสได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งจะตอบโจทย์เป้าหมายที่เคยวางแผนไว้
ราศีพฤษภ
ดวงชีพจรลงเท้าส่งผลให้มีทริปเดินทางไกลบ่อยขึ้น ทั้งการจัดทริปไปพักผ่อนกับครอบครัว และการเดินทางไปเจรจาธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งการเดินทางจะประสบความสำเร็จและได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกอบเป็นกำ
คำแนะนำส่งท้าย
การเดินทางไกลมักมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ เสมอ ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเอกสาร สุขภาพ และการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้การเดินทางราบรื่นที่สุด นอกจากนี้ก่อนเดินทางควรไปทำบุญหรือไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เพื่อเสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัย และดึงดูดความโชคดีตลอดการเดินทาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 2 ราศีหลุดพ้นคนใจร้าย ลาขาดความสัมพันธ์เป็นพิษ เปิดรับรักใหม่แสนดี
- 4 ราศี วาจาเป็นทรัพย์ เจรจาค้าขายสำเร็จ ปิดดีลใหญ่ได้ค่าคอมมิชชั่นแบบจุก ๆ
- สัตว์เลี้ยงให้โชค! 7 ราศีเตรียมรับทรัพย์ สัตว์มงคลเข้าบ้านนำพาลาภลอยก้อนโต
