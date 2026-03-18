อำมหิต! เจ้าดำ หมาจรใจดี กินไส้กรอก ดิ้นทุรนทุราย ก่อนตายทรมาน คาดถูกวางยา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 14:58 น.
เปิดคลิป ‘เจ้าดำ’ หมาจรย่านห้วยขวางดับสลด หลังกินไส้กรอก เดินเซ-ดิ้นทุรนทุราย ก่อนพบเป็นร่างตายทรมานในคลองน้ำเสีย คาดเหตุสลดถูกวางยา มูลนิธิวอชด็อกเร่งล่าตัวคนทำผิด

สะเทือนใจคนรักสุนัข มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) รับเรื่องร้องเรียนจากคนในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 16 เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรณีสุนัขจรจัดชื่อ ‘ดำ’ เป็นสุนัขที่มีอายุเยอะแล้ว คนในซอยซอยรู้จักและเอ็นดู เพราะไม่เคยทำร้ายใคร มันใช้ชีวิตเงียบ ๆ อยู่ในชุมชนมานาน

กระทั่งเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 06.25 น. ดำได้กินไส้กรอกที่ถูกนำมาวางไว้ในจุดที่มันนอนอยู่ จากนั้นไม่กี่นาทีเริ่มมีอาการผิดปกติ เดินเซ ทรงตัวไม่ได้ และดิ้นทุรนทุราย มันพยายามวิ่งไปที่ปากซอย จากนั้นก็หายไปจากกล้องวงจรปิด

จากนั้น ชาวบ้านในซอยช่วยกันออกตามหาแต่ไม่พบ กระทั่งวันที่ 4 มีนาคม 2569 มีผู้พบเห็นศพของดำ นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ในคลองน้ำเสีย ใบหน้าบวมแดงผิดปกติ ต่อมาชาวบ้านนำร่างของเจ้าดำขึ้นจากคลอง นำไปฝัง และอุทิศบุญกุศลให้

อย่างไรก็ดี เมื่อย้อนกลับไปในคืนก่อนเกิดเหตุ วันที่ 1 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 23.42 น. ภาพจากกล้องวงจรปิดเก็บภาพขณะบุคคลหนึ่งนำไส้กรอกมาวางใกล้ ๆ จุดที่ดำนอนอยู่ จากนั้นไม่กี่นาทีเจ้าตัวเดินกลับมา ใช้เท้าเขี่ยไส้กรอกใกล้สุนัขมากขึ้น ก่อนที่เจ้าดำมากินในวันรุ่งขึ้น

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ รายงานว่านอกจากเคสของเจ้าดำ มีนกจำนวนมากตายผิดปกติหลังกินอาหารชิ้นเดียวกัน ก่อนหน้านี้เคยมีเคสแปลก ๆ ที่แมวจรและแมวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหายไปประมาณ 3 ตัว

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิได้ประสานไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยเปลี่ยนการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เป็น รายงานคดีอาญา ตรวจสอบพยามหลักฐาน และ ตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ หากพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายวางยาทารุณกรรมสัตว์จะดำเนินการถึงขั้นเด็ดขาด

ภาพจาก Facebook : มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT

