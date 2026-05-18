โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ก่อนจากไปกะทันหัน

โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยวัย 27 ปี เผยคลิปออกกำลังกายริมทะเล ก่อนเสียชีวิต
จากกรณีที่ แทน ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยเสียชีวิตในวัย 27 ปี ขุนพลคนสำคัญของทีมที่เคยสร้างผมงานระดับประเทศมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์โลกในระดับดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ และเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว และการแข่งขันซีเกมส์
เมื่อตรวจสอบไปยังโซเชียลมีเดียวของ แทน ชนกชนม์ พบว่าเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เจ้าตัวโพสต์คลิปสุดท้ายขณะที่กำลังออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น รายล้อมไปด้วยทะเลและธรรมชาติ พร้อมระบุข้อความภาษาอังกฤษว่า “Work hard to have Monday morning like this” แปลเป็นไทยได้ว่า “ซ้อมหนักก็เพื่อเช้าวันจันทร์ดี ๆ แบบนี้”
หลังจากแฟน ๆ ไอซ์ฮอกกี้ทราบข่าวการจากไปของนักกีฬาหนุ่มต่างก็ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัว อาทิ
“Rest in peace”
“May you rest in peace ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ”
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแทน น้องเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ๆ สำหรับนักกีฬา”
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่แทน และขอให้พี่แทนไปสู่สัมปรายภพที่ดีนะคะ”
