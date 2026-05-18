ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา

sukanlaya s. เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 10:39 น.
หลายคนคงจำได้ก่อนหน้านี้มีการย้อนเรื่องราวสุดเจ็บปวดของ ป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูล ถูกคนขับรถทำร้ายเป็นเวลาหลายเดือนจนตั้งครรภ์และต้องทำแท้ง หลังจากรับรู้ประเด็นของ ทราย สก๊อต เล่าประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก ล่าสุด เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับช่องยูทูป Phutta Talk ให้กำลังใจหนุ่มทราย

“จากคนที่ผ่านมานะคะ พี่ถือความแค้นมาหลาย 10 ปี แล้วมันทำลายทั้งความสัมพันธ์และร่างกาย พี่ทิ้งเวลาไปเยอะมากับความแค้นที่ไม่ได้จัดการ พี่ไม่สามารถแนะนำอะไรน้องได้นอกจาก ‘ถ้าน้องไม่ไหวจริง ๆ มาหานะ เราคุยกันส่วนตัวดีกว่า’ พี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่ง แต่พี่มีอ้อมกอดที่อบอุ่น แล้วพี่สัญญาว่าจะไม่ตัดสินอะไรเลย

พี่เห็นใจตรงที่พูดแล้วไม่มีใครฟัง อย่าเข้าใจผิด อย่าเอาเรื่องของพี่ไปปนกับเรื่องของน้องนะ เรื่องของพี่คือเรื่องของพี่ เรื่องของน้องพี่เข้าใจแค่เสี้ยวเดียวที่น้องบอก แต่พี่เข้าใจถึงความอึดอัดใจของเด็กที่ไม่มีใครฟังในสิ่งที่เขาพูด

เรื่องของพี่คือพี่ออกมาพูดให้คนฟัง พี่พูดเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้ามีเด็กหรือลูกหลาน ถ้ามีใครมาบอกว่าเกิดเรื่องแบบนี้กับเขา ขอร้องว่าให้เชื่อเขาก่อน แล้วอย่างอื่นค่อยว่ากัน จริงไม่จริงค่อยว่ากัน ช่วยเขาก่อน

สิ่งที่น้องบอกว่าไม่มีใครฟังน้องเลย วันนี้มีคนฟังน้องเป็นล้านคน แล้วก็มีคนให้กำลังใจน้องเป็นล้านคน แล้วขอให้กำลังใจพวกเราเข้าไปนั่งถึงใจน้องด้วยว่ามีคนเห็นใจเยอะ

เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะ ถ้าไม่อึดอัด ถ้าหลังไม่ชนมุม เราจะไม่ออกมาพูดในสิ่งที่เราละอาย เพราะสิ่งที่ออกมาพูดไม่ใช่การเล่าให้ฟังว่ากำลังแต่งงาน มีลูก กำลังจะมีบ้าน หรือได้อาชีพใหม่ ๆ แต่สิ่งที่พูดคือเรื่องที่ตัวเขาก็เก็บมานาน ไม่ให้คนรู้ ถ้าวันหนึ่งคนคนนั้นออกมาพูดเรื่องแบบนี้แปลว่าถึงสุดที่สุดแล้ว อยากให้คนรับฟัง มนุษย์ทุกคนการรับฟังกันไม่ใช่เรื่องง่าย จริง ๆ พี่อยากชวนน้องมาบำบัด มันจะช่วยให้อะไรที่ติดอยู่ขยับ”

เมื่อถูกถามว่ากรณีของทั้งสองมีอะไรที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ ป๋าต๊อบตอบกลับว่า “เด็กคนหนึ่งที่ร้องอยู่ว่าเห็นผมไหม อันนี้คล้าย”

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

