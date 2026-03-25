คลิปเศร้า น้องแรม นั่งร้องไห้ทรมาน ถูก ‘ไอ้ต้อม’ เหยียบหน้า ก่อนมีข่าวฆ่าหั่นศพ
เปิดคลิปหลักฐาน น้องแรม เหยื่อวัย 20 ปี แฉพฤติกรรมโหดใช้เท้าชี้หน้า-นั่งร้องไห้ทรมาน ก่อนถูก ‘ไอ้ต้อม’ ฆ่าหั่นศพ เหตุโมโหขอแยกทาง ฝ่ายหญิงทนถูกทำร้ายร่างกายไม่ไหว
จากกรณี ไอ้ต้อม ชายชาวลาววัย 24 ปี ก่อเหตุฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาว วัย 20 ปี หลังขอให้ฝ่ายหญิงเลิกทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่บาร์ จ.ชลบุรี แต่เธอไม่ยอม ซ้ำยังขอแยกทางเพราะฝ่ายชายมีอารมณ์รุนแรงและชอบทำร้ายร่างกาย กระทั่งทั้งสองทะเลาะกันอย่างหนักจนไอต้อมบันดาลโทสะทำให้แฟนสาวเสียชีวิต ต่อมาใช้มีดสั้นหั่นอวัยวะออกเป็นส่วน นำไปใส่ในถุงขยะสีดำ ก่อนนำไปทิ้งบ่อน้ำตรงข้ามคลองชลประทานและซอยอพาร์ตเมนของตนเอง
ต่อมาไอ้ต้อมเดินทางไปที่สนามบินดินเมืองเพื่อเดินทางไปที่ จ.อุดรธานี เมื่อถึงที่หมายแล้วเจ้าตัวเรียกรถจักรยานยนต์เตรียมเดินทางต่อไปที่ จ. หนองคาย เพื่อข้ามฝั่งไปยังประเทศลาว แต่ถูกตำรวจจับกุมตัวไว้ได้ก่อน
ล่าสุด ตำรวจพบคลิปในโทรศัพท์ของนายต้อมที่ถ่ายภาพของแฟนสาวตอนที่นั่งร้องไห้อยู่บนเก้าอี้ ข้อมูลระบุว่าถูกถ่ายไว้วันที่ 22 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับพี่ชายของน้องแรมกล่าวว่าน้องสาวหายตัวไป
นอกจากนี้ในโทรศัพท์ของนายต้อมยังมีคลิปที่ถ่ายวิดีโอกับแฟนสาวหลายคลิป ซึ่งคลิปสุดท้ายที่โพสต์ลงโซเชียลคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เผยภาพของผู้ก่อเหตุใช้เท้าชี้หน้าและทัดผมที่หูของผู้เสียชีวิต ทั้งยังมีอีกหนึ่งคลิปที่น้องแรมนั่งร้องไห้ ฝั่ง นายต้อม เขียนแคปชั่นประกอบว่า “ให้บวกเลขแต่บวกไม่ได้เลยร้องไห้”
ย้อนกลับไปวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 มีการเผยแพร่คลิปที่น้องแรมฟุบหน้าร้องไห้กับพื้น ส่วนนายต้อมยืนและเอาเท้าแหย่ไปที่หน้าของแฟนสาว พร้อมพูดภายในคลิปว่า “แค่ไม่ได้ให้ดอกไม้ ทำไมต้องร้องไห้”
