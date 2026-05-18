ม.มหิดล โพสต์อาลัย “แทน ฑีฆา” ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายฑีฆา ฑีฆาอุตมากร ศิษย์เก่าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวฯ หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายฑีฆา ฑีฆาอุตมากร หรือ แทน เขาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าพุ่งชนรถเมล์ ขสมก. สาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
นายฑีฆาเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เขาสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางสถาบันและกลุ่มศิษย์เก่าต่างร่วมกันแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถในสายงานบริการไปอย่างกะทันหัน
นอกจากข้อความไว้อาลัยถึงนายฑีฆาแล้ว ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ส่งความห่วงใยและแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายอื่น ๆ จากเหตุการณ์นี้ พร้อมทั้งส่งกำลังใจและอวยพรให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนมีอาการดีขึ้นและหายจากการเจ็บป่วยโดยเร็ววัน
อุบัติเหตุสลดบริเวณแยกอโศก-ดินแดงครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
