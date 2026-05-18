ข่าว

ม.มหิดล โพสต์อาลัย “แทน ฑีฆา” ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 10:24 น.
55
ม.มหิดล โพสต์อาลัย "แทน ฑีฆา" ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายฑีฆา ฑีฆาอุตมากร ศิษย์เก่าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวฯ หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายฑีฆา ฑีฆาอุตมากร หรือ แทน เขาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าพุ่งชนรถเมล์ ขสมก. สาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

นายฑีฆาเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เขาสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางสถาบันและกลุ่มศิษย์เก่าต่างร่วมกันแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถในสายงานบริการไปอย่างกะทันหัน

นอกจากข้อความไว้อาลัยถึงนายฑีฆาแล้ว ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ส่งความห่วงใยและแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายอื่น ๆ จากเหตุการณ์นี้ พร้อมทั้งส่งกำลังใจและอวยพรให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนมีอาการดีขึ้นและหายจากการเจ็บป่วยโดยเร็ววัน

อุบัติเหตุสลดบริเวณแยกอโศก-ดินแดงครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายฑีฆา ฑีฆาอุตมากร (แทน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

การรถไฟไทย จ่อลงดาบคนขับรถไฟ หลังพบฉี่ม่วง ยอมรับไม่ได้ตรวจเป็นประจำ

8 วินาที ที่แล้ว
ป๋าต๊อบ ฝากข้อความถึง ทราย สก๊อต เข้าใจความเจ็บปวดของเด็ก ข่าวดารา

ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช้างศึก โพสต์ยินดี “มิคเกลสัน” จ่อเป็นแข้งไทยบู๊บุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ม.มหิดล โพสต์อาลัย &quot;แทน ฑีฆา&quot; ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

ม.มหิดล โพสต์อาลัย “แทน ฑีฆา” ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

25 นาที ที่แล้ว
ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้ ข่าว

ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. กำชับคนขับรถเมล์ ห้ามจอดคร่อมบนทางรถไฟ กำชับให้อยู่หลังเส้นเหลือง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

47 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยวัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ก่อนจากไปกะทันหัน

51 นาที ที่แล้ว
เปิดจดหมาย &quot;แอนนา ทีวีพูล&quot; โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม บันเทิง

เปิดจดหมาย “แอนนา ทีวีพูล” โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวระดับ 5.3 ชายฝั่งตอนใต้เมียนมา ช่วงเวลา 9 โมงประเทศไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยเสียชีวิต ข่าว

อาลัย น้องแทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย สุดเศร้า จากไปอายุน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; สั่งเยียวยาด่วน พบผู้ประกันตนบาดเจ็บ อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

“จุลพันธ์” สั่งเยียวยาด่วน พบผู้ประกันตนบาดเจ็บ อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ททหารสหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ ระหว่างการแสดง ดีดตัวได้ทัน (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 69 เปิดตลาดเช้าร่วง 200 บาท ทองแท่งขายออก 70,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งหนัก! กรมราง เผย พนักงานขับรถไฟ ยังไม่ได้ใบอนุญาต สั่งสอบวินัยร้ายแรงทันที ข่าว

อึ้งหนัก! กรมราง เผย พนักงานขับรถไฟ ยังไม่ได้ใบอนุญาต สั่งสอบวินัยร้ายแรงทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนสวนกุหลาบฯ โพสต์อาลัย “ฑีฆา” ศิษย์เก่า OSK 128 เหยื่อรถไฟชนรถเมล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เผยใบลาออกมีผลวันนี้ 17.00 น. ขอทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เครือข่ายงดเหล้า เตือนแคมเปญ “วิ่งแลกเบียร์” ผิดกฎหมาย มีโทษจำ-ปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขังเจ้าหน้าที่โบกธงรถไฟ ก่อนชนรถเมล์เซ่น 8 ศพ แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ขณะกู้ร่าง 5 นักท่องเที่ยวอิตาเลียนเสียชีวิตที่มัลดีฟส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“สังข์ ดอกสะเดา” ตลกดังเสียชีวิตแล้ว หลังลูกหยุดการรักษา ไม่อยากให้พ่อทรมาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กล่องดำรถไฟเผย คนขับใช้เบรกฉุกเฉินก่อนจุดปะทะรถเมล์ 100 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยผลตรวจคนขับรถไฟชนรถเมล์ พบฉี่ม่วง สั่งตรวจพนักงานทุกคนที่เหลือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลแชร์คลิป รถเมล์ 514 จอดค้างบนรางรถไฟมักกะสัน ชาวเน็ตลั่นทำตามกฎได้แปบเดียว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

แม่บุญธรรมบินจากอุบลฯ ตามหาลูกสาววัย 25 สูญหาย หลังรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 10:24 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป๋าต๊อบ ฝากข้อความถึง ทราย สก๊อต เข้าใจความเจ็บปวดของเด็ก

ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569

ช้างศึก โพสต์ยินดี “มิคเกลสัน” จ่อเป็นแข้งไทยบู๊บุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569

กต. แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
เปิดจดหมาย &quot;แอนนา ทีวีพูล&quot; โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม

เปิดจดหมาย “แอนนา ทีวีพูล” โอดชีวิตในคุกร้อนเหมือนนรก ร้อนจัดไม่มีพัดลม

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button