ข่าวการเมือง

“ชาดา” โพสต์ไม่รู้จะได้เห็นปี 70 ไหม เผยทรมานหันคอไม่ได้ปวดทั้งตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 07:32 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 07:32 น.
56

ชาดา ไทยเศรษฐ์ เผยไม่รู้จะได้เห็นปี 70 ไหม ทรมานหันคอไม่ได้ปวดทั้งตัว บอกกับตัวเองยังตายไม่ได้ ยังต้องทำงานให้ประชาชน

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมา ทำให้นึกถึงตอนที่เลือกคุณพิธาเป็นนายกฯ ผมอภิปรายวันนั้นปี 66 ชีวิตผมเปลี่ยนไป แต่วันนั้นเป็นช่วงที่ปวดคอมากแทบตั้งคอไม่ได้ มีสื่อเอารูปผมไปทำท่าสบัดคอ เอาไปล้อว่าเมาของเมายา ผมสวนก็ไปบ้าง แต่ความจริงมันก็ยึกยักจริง ที่ผ่านมา 2 ปี กว่า 3 ปี เลือกนายกฯ หมาแก่อย่างเราไร้ความหมายนั่งดู

แต่วันนี้ไม่ยึกยักแล้ว แต่คอแข็งหันไม่ได้เลย เวลาหันต้องหันทั้งตัวทรมานมากหนักกว่าปี 66 เยอะ แต่ไม่โดนแซว วันนี้อยากบอกว่าผมหนักจริงๆ ไม่รู้ว่าจะได้เห็นปี 70 หรือไม่ แต่สิ่งสำคัญคือภาระหน้าที่ และคะแนนที่ทุกท่านมอบให้นั้นมันยิ่งใหญ่ และมันเป็นสิ่งพูดไม่ออก มันจุกในหัวอก มันตื้อไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ คิดได้แต่บอกมึงตายไม่ได้ ดา เอ้ย ภาระต่อพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมาย สู้หน่อยสู้นะจ๊ะ (ปวดคอนอนบ่หลับ)”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 07:32 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 07:32 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button