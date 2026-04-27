ฉาวสนั่น หนุ่ม 30 ทำนร.ท้อง ติดเกมหนัก ทิ้งเลี้ยงลูกคนเดียว ผลาญเงินนับล้าน
รายการเกาหลีใต้เปิดโปง สามีวัย 30 ปีก่อเหตุทำเด็กนักเรียน ม.6 ท้องก่อนแต่งงานแถมทิ้งขว้างให้เลี้ยงลูกคนเดียว ฝ่ายชายติดเกมผลาญเงินนับล้านพร้อมพ่นคำหยาบใส่ภรรยาจนป่วยซึมเศร้า
รายการเรียลลิตีเกี่ยวกับการหย่าร้างของประเทศเกาหลีใต้ชื่อ Divorce Reconsideration Camp ทางช่อง JTBC ออกอากาศตอนล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน นำเสนอเรื่องราวชีวิตคู่ที่กำลังมีปัญหาอย่างหนักของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ฝ่ายสามีมีอายุมากกว่าภรรยา 11 ปี
ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ลูกคนแรกตั้งแต่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอนนั้นฝ่ายชายเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนมีอายุอยู่ในวัย 30 ปี เธอต้องทุ่มเทเวลาตลอดช่วงอายุ 20 ปีไปกับการคลอดลูกรวมถึงดูแลเด็ก
ปัจจุบันฝ่ายหญิงต้องรับภาระทำงานบ้านดูแลลูกเพียงคนเดียว เธอรู้สึกอ้างว้างจนเปรียบเทียบตัวเองว่าเหมือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ฝ่ายสามีให้ข้อมูลว่าเขามีงานยุ่งตลอดเวลา เขาเข้าร่วมกลุ่มเกี่ยวกับการเกษตรหลายกลุ่ม เขารับตำแหน่งมากมายจนละเลยครอบครัว
พฤติกรรมของสามีทำให้ผู้ร่วมรายการตกใจอย่างมาก เขาให้เหตุผลที่ไม่ช่วยทำงานบ้านว่า ถ้าเขาช่วยทำตลอด ภรรยาจะไม่รู้จักสำนึกบุญคุณ เขายังติดเกมอย่างหนัก นำเงินครอบครัวไปเติมเกมสูงถึง 50 ล้านวอน หรือประมาณ 1.3 ล้านบาท เขายังเล่นเกมขณะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาด้วย เมื่อภรรยาเรียกร้องความรัก เขากลับตอบโต้ด้วยประโยคทำร้ายจิตใจว่าเขาไม่ให้อาหารปลาที่จับได้แล้ว ตอนที่ภรรยามาบอกเรื่องตั้งครรภ์ตอน ม.6 เขากลับสบถคำหยาบออกมาแทนที่จะให้กำลังใจ
ปัญหาทั้งหมดส่งผลให้ภรรยาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เธอกินยาเกินขนาดจนเคยพยายามจบชีวิตตัวเอง ซอจางฮุน พิธีกรดำเนินรายการเตือนสติฝ่ายสามีว่า หน้าที่การงานเป็นเรื่องสำคัญ แต่ถ้าไม่มีครอบครัว ทุกอย่างก็ไร้ความหมาย เขาแนะนำให้สามีรีบปรับสมดุลเรื่องงานกับครอบครัวก่อนที่จะสายเกินไป
