ขสมก. กำชับคนขับรถเมล์ ห้ามจอดคร่อมบนทางรถไฟ กำชับให้อยู่หลังเส้นเหลือง
นายวงค์มณี มณีวงษ์ เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ขสมก. เปิดเผยว่า ได้กำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดตัดทางรถไฟบริเวณอโศก-เพชรบุรี ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมจากแยกอโศก พร้อมย้ำชัดว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟเด็ดขาด หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้ จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัย
ยอมรับว่าช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณรถหนาแน่นมาก ไม่ใช่เฉพาะรถโดยสารสาธารณะ แต่ยังรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่พยายามเร่งทำเวลา ทำให้หลายครั้งเกิดการเบียดและสะสมตัวบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ขณะนี้ ขสมก. ได้สั่งการและกำชับพนักงานขับรถทุกคนอย่างต่อเนื่องว่า เมื่อผ่านจุดตัดต้องเฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะอาจมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านได้ตลอดเวลา พร้อมเน้นย้ำให้ใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจหยุดหรือเคลื่อนรถ
ส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจรนั้น เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า สุดท้ายยังขึ้นอยู่กับวินัยและจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง ทั้งนี้ มองว่าหากใช้มาตรการจัดระเบียบเช่นนี้ทั่วประเทศ ก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยภาพรวมการจราจรในวันนี้ถือว่าเป็นระเบียบมากขึ้น
