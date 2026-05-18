ขสมก. กำชับคนขับรถเมล์ ห้ามจอดคร่อมบนทางรถไฟ กำชับให้อยู่หลังเส้นเหลือง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 10:19 น.
ขอบคุณภาพจาก : Nuntawut Iyang Thaweechot

ขสมก. กำชับคนขับรถ ห้ามจอดคร่อมบนทางรถไฟ หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้ กำชับให้อยู่หลังเส้นเหลือง

นายวงค์มณี มณีวงษ์ เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ขสมก. เปิดเผยว่า ได้กำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดตัดทางรถไฟบริเวณอโศก-เพชรบุรี ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมจากแยกอโศก พร้อมย้ำชัดว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟเด็ดขาด หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้ จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัย

ยอมรับว่าช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณรถหนาแน่นมาก ไม่ใช่เฉพาะรถโดยสารสาธารณะ แต่ยังรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่พยายามเร่งทำเวลา ทำให้หลายครั้งเกิดการเบียดและสะสมตัวบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

ขณะนี้ ขสมก. ได้สั่งการและกำชับพนักงานขับรถทุกคนอย่างต่อเนื่องว่า เมื่อผ่านจุดตัดต้องเฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะอาจมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านได้ตลอดเวลา พร้อมเน้นย้ำให้ใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจหยุดหรือเคลื่อนรถ

ส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจรนั้น เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า สุดท้ายยังขึ้นอยู่กับวินัยและจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง ทั้งนี้ มองว่าหากใช้มาตรการจัดระเบียบเช่นนี้ทั่วประเทศ ก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยภาพรวมการจราจรในวันนี้ถือว่าเป็นระเบียบมากขึ้น

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

